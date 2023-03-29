Психолог: важно чувствовать опору в момент опасности

3:01 Your browser does not support the audio element. Здоровье Здоровье и профилактика Психотерапия

В пандемию и тем более с началом СВО многие столкнулись со страхом ожидания смерти. Как можно помочь бойцам на фронте пережить этот сильнейший стресс, и в чём важность проявления телесных реакций в момент смертельной опасности, рассказал главному редактору Pravda. Ru Инне Новиковой психолог, телесный психотерапевт, танатотерапевт Владимир Баскаков.

— Владимир Юрьевич, бояться смерти — это естественно для человека. Во время СВО люди получают очень жёсткий жизненный опыт, ранения, контузии. Как им помочь справиться с этим стрессом?

— Если подумать, страх смерти — это нонсенс. Потому что страх — это чувство. А чувство, имеющее отношение к факту смертности, там не может присутствовать. Есть страх ожидания смерти, страх, связанный с умиранием.

Важно не лишить человека страха смерти. Если к вам придёт клиент, и вы его лишите страха смерти, на который он жалуется, он выйдет от вас, и его собьёт машина. Поэтому физиологию страха смерти нужно оставлять.

Физиология страха смерти у человека отличается от физиологии страха смерти у животного. Животные не относятся к своей смерти экзистенциально, в отличие от человека. Когда животное пугается, оно выбирает две телесные реакции. Хрустнула ветка — животное замирает, то есть сжимается пружина. Или сразу бросается, если видит охотника или хищника.

У человека в момент опасности, как говорят: "душа ушла в пятки", "подкашиваются колени", возникают кишечные расстройства. Уходят практически все ведущие телесные каналы:

зрение,

звучание,

чувствительность.

Животные интегрируются в момент страха, а человек, наоборот, рассыпается.

Есть общий совет, который точно срабатывает, когда человек жалуется на страх смерти. Нужно обратить внимание в тот момент, когда он пугается, на то, что происходит с телом.

99% людей в этот момент меняют дыхание: дыхание или останавливается, замирает или, наоборот, хаотично учащается. Заметив такую ненормальность, человек может что-то с этим сделать. Начать просто спокойно дышать, сконцентрировавшись на данном действии.

Когда человек начинает обращать внимание на свои телесные параметры, он выходит из контакта с источниками опасности.

Обратите внимание на свои телесные процессы, как вы дышите, смотрите, звучите; ощутите, что с вами происходит, где вы стоите. Это огромнейшая тема — земля Русская. Ощутите, как вы стоите на Русской земле. Почувствуйте опору. Вспомним русские сказки: припал к земле и взмыл гордым соколом. Ощущение опоры очень важно в тот момент, когда человек пугается.

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