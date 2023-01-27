Белки, вода и тренировки помогут ускорить обмен веществ

Одна из причин лишнего веса — вовсе не привычка переедать, а недостаточная скорость обмена веществ. Ведь все мы знаем людей, которые едят куда больше нас, но при этом остаются стройными. Потому что пища в них сгорает, как в топке. Если вам с метаболизмом не так повезло, есть способы это исправить. Это изменение образа питания и физическая активность.

Чем выше скорость, тем ниже вес

Метаболизм, или обмен веществ — это совокупность химических реакций, которые протекают в нашем организме и влияют на наше состояние.

Чем быстрее протекают эти процессы, тем больше сгорает калорий, и тем меньше накапливается жировых отложений.

Потребление определённых продуктов, по мнению диетологов, способно ускорить эти реакции. Давайте разберёмся, о каких продуктах идёт речь.

Продукты с высоким содержанием белка

Дело в том, что белковая пища создает так называемый "тепловой эффект". Её сложнее переваривать, поэтому вы дольше будете чувствовать себя сытыми и расходовать больше энергии.

Но не всякие белковые продукты принесут организму ощутимую пользу. Диетологи советуют есть постное мясо и органические семена без консервантов. На завтрак можно съедать одно-два яйца.

Больше воды!

Большинство людей, чтобы утолить жажду, пьют чай, кофе, а также сладкие напитки с многочисленными добавками. Все они замедляют обмен веществ, а сахаросодержащие напитки ещё и очень калорийны.

Если вы хотите пить, лучше выпить стакан простой воды — можно не из-под крана, а бутилированной, но не минералки, потому что в последней могут содержаться соли, кислоты и другие вещества, неоднозначно влияющие на организм. Подойдёт просто питьевая вода.

Несколько стаканов чистой воды в день существенно ускорят ваш метаболизм.

Регулярные тренировки

Ускорить обмен веществ помогут не только пища, но и спортивные упражнения. Лучше всего, если вы будете интенсивно тренироваться — неважно, в каком именно виде спорта.

Недаром так популярны тренажёры — они ускоряют процесс сжигания жира и поддерживают метаболизм в активном состоянии ещё какое-то время после занятий.

Специалисты рекомендуют тренироваться ежедневно хотя бы по полчаса, включив в процесс тренировки несколько пятиминутных упражнений высокой интенсивности. Это повысит не только скорость вашего обмена веществ, но и вашу выносливость.

Побольше стоять и двигаться

Как известно, если мы проводим много времени в сидящем положении, это в целом негативно сказывается на нашем состоянии здоровья. Не говоря уж о том, что это существенно замедляет наш метаболизм.

Чтобы избежать проблем, связанных с гиподинамией, следует… постоянно двигаться! Но как, спросите вы, если у вас сидячая работа, и вы даже не ходите в магазин или банк, потому что всё теперь можно оформить онлайн?

Попробуйте работать, есть или выполнять другие действия, по возможности, стоя. Хотя бы частично. Со временем вы привыкнете это делать и не станете испытывать никакого дискомфорта. Обычно мы не стоим на месте, а всё-таки совершаем какие-то движения или ходим по комнате, в этом-то и вся соль.

Если вашу работу невозможно выполнять в стоячем положении, можно прибегнуть к такому варианту. Каждые полчаса вставайте со своего рабочего места и в течение 2-5 минут выполняйте упражнения на растяжку. Подробное их описание можно найти в Сети.