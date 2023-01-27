Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Шлионская

Белки, вода и тренировки помогут ускорить обмен веществ

Здоровье » Здоровье и профилактика » Диета

Одна из причин лишнего веса — вовсе не привычка переедать, а недостаточная скорость обмена веществ. Ведь все мы знаем людей, которые едят куда больше нас, но при этом остаются стройными. Потому что пища в них сгорает, как в топке. Если вам с метаболизмом не так повезло, есть способы это исправить. Это изменение образа питания и физическая активность.

Белки, вода и тренировки помогут ускорить обмен веществ

Чем выше скорость, тем ниже вес

Метаболизм, или обмен веществ — это совокупность химических реакций, которые протекают в нашем организме и влияют на наше состояние.

Чем быстрее протекают эти процессы, тем больше сгорает калорий, и тем меньше накапливается жировых отложений.

Потребление определённых продуктов, по мнению диетологов, способно ускорить эти реакции. Давайте разберёмся, о каких продуктах идёт речь.

Продукты с высоким содержанием белка

Дело в том, что белковая пища создает так называемый "тепловой эффект". Её сложнее переваривать, поэтому вы дольше будете чувствовать себя сытыми и расходовать больше энергии.

Но не всякие белковые продукты принесут организму ощутимую пользу. Диетологи советуют есть постное мясо и органические семена без консервантов. На завтрак можно съедать одно-два яйца.

Больше воды!

Большинство людей, чтобы утолить жажду, пьют чай, кофе, а также сладкие напитки с многочисленными добавками. Все они замедляют обмен веществ, а сахаросодержащие напитки ещё и очень калорийны.

Если вы хотите пить, лучше выпить стакан простой воды — можно не из-под крана, а бутилированной, но не минералки, потому что в последней могут содержаться соли, кислоты и другие вещества, неоднозначно влияющие на организм. Подойдёт просто питьевая вода.

Несколько стаканов чистой воды в день существенно ускорят ваш метаболизм.

Регулярные тренировки

Ускорить обмен веществ помогут не только пища, но и спортивные упражнения. Лучше всего, если вы будете интенсивно тренироваться — неважно, в каком именно виде спорта.

Недаром так популярны тренажёры — они ускоряют процесс сжигания жира и поддерживают метаболизм в активном состоянии ещё какое-то время после занятий.

Специалисты рекомендуют тренироваться ежедневно хотя бы по полчаса, включив в процесс тренировки несколько пятиминутных упражнений высокой интенсивности. Это повысит не только скорость вашего обмена веществ, но и вашу выносливость.

Побольше стоять и двигаться

Как известно, если мы проводим много времени в сидящем положении, это в целом негативно сказывается на нашем состоянии здоровья. Не говоря уж о том, что это существенно замедляет наш метаболизм.

Чтобы избежать проблем, связанных с гиподинамией, следует… постоянно двигаться! Но как, спросите вы, если у вас сидячая работа, и вы даже не ходите в магазин или банк, потому что всё теперь можно оформить онлайн?

Попробуйте работать, есть или выполнять другие действия, по возможности, стоя. Хотя бы частично. Со временем вы привыкнете это делать и не станете испытывать никакого дискомфорта. Обычно мы не стоим на месте, а всё-таки совершаем какие-то движения или ходим по комнате, в этом-то и вся соль.

Если вашу работу невозможно выполнять в стоячем положении, можно прибегнуть к такому варианту. Каждые полчаса вставайте со своего рабочего места и в течение 2-5 минут выполняйте упражнения на растяжку. Подробное их описание можно найти в Сети.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Ирина Шлионская
Ирина Шлионская — автор Правды.Ру
Темы диета спорт здоровье медицина продукты питания правильное питание
Новости
В Госдуме призвали к блокировке сайта посольства США в России
Врач оценил шансы Романа Костомарова справиться с заболеванием: "Этот диагноз очень опасный"
МИД РФ: Байден подтвердил, что решения в Киеве принимает не Зеленский
Французский политик Лоран Якобелли: поставки оружия Украине грозят Третьей мировой войной
В Удмуртии задержали подозреваемых в убийстве и сожжении семьи
Advance: решение ФРГ об отправке танков Leopard-2 Украине стало переломным моментом СВО
Захарова заявила о намерении Запада повысить ставки в украинском конфликте
Никита Михалков готов выйти на сцену после болезни уже 6 февраля
Залужный отчитался перед США и НАТО о числе потерь ВСУ с начала СВО
Российский генерал: армия РФ может применить ядерное оружие малой мощности
Популярное
Весенние учения Варшавы станут началом наступления ВС Польши на Киев, Минск и Москву

Польша проводит военные учения с целью наступления на территории Украины, РФ, Белоруссии.

Весенние учения Варшавы станут началом наступления ВС Польши на Киев, Минск и Москву
Яцек Ростовский: у Польши был план поддержки вхождения Украины в состав России
Яцек Ростовский: у Польши был план поддержки вхождения Украины в состав России
Депутат Шеремет призвал изменить статус СВО из-за поставок западных танков Украине
РИА Новости: вторая Украина — НАТО открывает новый фронт против России в Молдавии
Знак зодиака 27 января: знаменитые Водолеи Соломон Соловьев Западные танки могут быть источником радиации Андрей Николаев Брат рейхсмаршала авиации Геринга пополнил Список Шиндлера Сергей Лебедев
Merkur: поставки танков Leopard обернутся "логистическим кошмаром" для Украины
Белоруссия поможет России победить Украину "раз и навсегда" — Киев боится не зря
Ходаковский сообщил о сбитом под Угледаром самолёте СУ-25
Ходаковский сообщил о сбитом под Угледаром самолёте СУ-25
Последние материалы
Терапевт Спахов: в чёрной икре есть полезные вещества, но их мало
WP: сборная солянка из танков НАТО вряд ли сыграет решающую роль в боях на Украине
Британская разведка усомнилась в наступлении ВС РФ на Запорожском направлении и под Угледаром
Финалист "Битвы экстрасенсов" Рзаев заявил, что скоро в судьбе Зеленского случится поворот
Белки, вода и тренировки помогут ускорить обмен веществ
Генпрокурор Нидерландов допустил передачу "скифского золота" Украине
Рената Литвинова призналась, что до сих пор тесно связана с Россией после эмиграции из-за СВО
Новицкий назвал планы ЕС использовать российские активы для нужд Киева незаконными
Канцлер ФРГ Шольц признал историческую ответственность Германии за Холокост
19FortyFive: Украину не примут в НАТО при любом исходе СВО
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников