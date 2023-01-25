Большинство людей заблуждается по поводу депрессивного расстройства

Люди, которые никогда не испытывали депрессивного состояния, могут иметь о нём самые разные представления, весьма далёкие от истины. Здесь мы собрали комментарии различных экспертов к наиболее распространённым мифам о депрессии.

Депрессия — всегда результат стрессовой ситуации

"Да, иногда бывает и так, но случается, что человек просто просыпается однажды утром в депрессивном состоянии безо всяких явных причин", — говорит психотерапевт Кэти Лейкам.

По словам её коллеги, психиатра Мелиссы Перо, депрессия может быть, например, и наследственной. Ведь это расстройство связано с нарушением работы нейротрансмиттеров мозга. Его механизм может запуститься в результате нейронного сбоя, и человек может находиться в этом состоянии от нескольких недель до нескольких месяцев.

Симптомы депрессии легко распознать

На самом деле, далеко не у всех депрессия проявляется одинаково.

"Симптомы индивидуальны, — поясняет психотерапевт Тамека Брювингтон. — Некоторые всё время спят, другие, напротив, мучаются бессонницей. Одни уходят в себя, изолируясь от всего мира, другие становятся раздражительными и агрессивными в общении".

Бывает, у человека пропадает аппетит, появляется слабость, нарушается концентрация внимания, возникают проблемы с памятью, снижается половое влечение.

"Часто эти симптомы относят на счёт других болезней, и в результате больные годами продолжают страдать, пока им, наконец, не поставят правильный диагноз и не назначат лечение", — комментирует клинический психолог из Атланты Зайнаб Делавалла.

Порой, пациент без толку ходит по врачам, пока не найдёт нужного специалиста, добавляет она.

Человек в депрессии всегда выглядит печальным

"Ошибочно думать, что депрессия — постоянная тоска, — говорит Хелена Платер-Зайберк, сооснователь анонимной сети Supportiv, предназначенной для взаимной поддержки страдающих депрессией. — Да, это один из симптомов, но тоска — всего лишь часть спектра эмоций больного. Кроме того, в этом состоянии может вообще не быть никаких эмоций".

По словам Хелены, те, кто страдают депрессией, могут испытывать самые разные человеческие эмоции, в том числе и радость. Но само депрессивное расстройство от этого никуда не девается.

"Многие изумляются, узнав, что такой уверенный в себе и улыбчивый человек страдает этим заболеванием, — рассказывает писатель Майк Вени, сам в прошлом переживший опыт депрессии. — На самом деле, ему стоит больших усилий поддерживать фасад благополучия".

Депрессия свидетельствует о слабости или лени

Многие считают, что сильные личности не могут страдать депрессией, что это всегда удел "слабаков", у которых не хватает духу, чтобы пойти и решить свои проблемы.

"Депрессия может коснуться любого и в любой момент — неважно, насколько вы сильны духом", — констатирует перенесший депрессию блогер Килан Кляйн.

Ещё одно заблуждение — считать людей в депрессии лентяями и советовать "встать с дивана" или "взять себя в руки" — устроиться на работу, начать больше общаться, ходить в спортзал и прочее.

"Да, физические нагрузки и другие методы могут помочь, — констатирует ещё одна бывшая жертва депрессии, агент по связям с общественностью из Лос-Анджелеса Саманта Варанч. — Но большинство из тех, кто никогда не страдал этим заболеванием, просто не понимают, что это настоящая болезнь, химический дисбаланс в мозге, который нельзя исправить усилием воли".

Депрессию лечат исключительно при помощи психотерапии

Любой специалист скажет вам, что для каждого пациента работает что-то своё:

специальные препараты,

сеансы у психотерапевта,

смена обстановки,

некое жизненное событие.

В сущности, никакой панацеи от депрессии нет и быть не может, надо просто пробовать разные пути и способы, заключают эксперты.

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Автор Ирина Шлионская Ирина Шлионская — автор Правды.Ру Куратор Попыхов Дмитрий Проводит исключительно безлекарственную психотерапию неврозов (паническое расстройство, фобии, навязчивости, стрессовое расстройство и др.), владеет арт-терапевтическими, гипнотерапевтическими техниками, ДПДГ и методами краткосрочной стратегической терапии. Не дает справок и не выписывает лекарств! Ведет прием онлайн. Куратор Гончарова Маргарита Специализируется на психодиагностике и консультировании по поводу психических расстройств и расстройств поведения, связанных с употреблением психоактивных веществ, аффективных расстройств, невротических расстройств. Использует гипноз. Куратор Ретюнская Татьяна Проводит индивидуальную терапию и семейное консультирование. Оказывает психологическую помощь семьям, подросткам и детям в решении проблем, связанных с семейными отношениями, трудностями в преодолении кризисов, конфликтных ситуаций, расставаний и измен, при разводе.

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