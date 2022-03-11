Почему учителю русского языка на пенсии полезно изучать математику

Можно ли предотвратить появление деменции, как бороться с приобретённым слабоумием, почему человек в любом возрасте может заболеть этим недугом, а также о том, что общего между интеллектом и мышцами человеческого тела, рассказал Pravda.Ru врач-невролог отделения клиники лечения боли ГКБ им. Виноградова Пётр Соков.

Проблема для пациента и его близких

— Пётр, что такое деменция?

— Это приобретённое слабоумие, которое развивается на фоне какого-то заболевания, генетической предрасположенности или других проблем. Характеризуется утратой познавательной деятельности, ранее усвоенных знаний, затруднением или невозможностью приобретения новых знаний. Является достаточно распространённой и, к сожалению, прогрессирующей проблемой, потому что население планеты увеличивает продолжительность жизни, и всё чаще люди достигают возраста, в котором в большей степени распространено это заболевание.

— Как вовремя диагностировать деменцию?

— Это сложный вопрос, потому что в большинстве случаев ко мне на приём приходят пациенты со своими родственниками уже в достаточно клинически выраженных стадиях деменции. Начальные проявления деменции заметить не всегда просто. Нужно часто общаться с человеком, видеть его, чувствовать его интеллектуальные функции.

Если человек начал забывать важные даты, номера телефонов, это может быть начальным признаком слабоумия. Тогда есть смысл не бежать сразу к врачу, но обратить внимание, поговорить об этом, посмотреть более внимательно за человеком.

— Как меняется качество жизни пациентов, у которых диагностировали деменцию?

— Это напрямую зависит от степени выраженности клинических симптомов деменции. Многие пациенты с небольшими интеллектуальными снижениями могут практически не терять качества жизни. Забываются какие-то даты, номера телефонов, появляются трудности в усвоении новой информации. Но темп жизни параллельно с этим снижается. Нам меньше нужно использовать свою "оперативную память". Реже приходится вспоминать важные детали и события. Но чем тяжелее проявления деменции, тем тяжелее клиническая картина, вплоть до полной инвалидизации и зависимости пациента от окружающих. Тяжёлые степени деменции мы наблюдаем при болезнях:

Альцгеймера,

Паркинсона.

Здесь пациент полностью зависит от окружающих, в первую очередь от близких. Врачи, система здравоохранения в такой ситуации должны уделить внимание не только пациенту, но и его родственникам: они тоже требуют поддержки, помощи, обучения и понимания в борьбе с проблемой.

— Возможно ли оценить риски возникновения деменции по генетическому тесту?

— Существуют маркеры предрасположенности человека к определённым типам деменции. Например, известны генетические маркеры при болезни Альцгеймера. Но множество деменций развивается на фоне негенетически детерминированных предрасположенностей.

Пациент, у которого есть высокая предрасположенность к возникновению старческой деменции, может обойти эту проблему, работая с высокоинтеллектуальной нагрузкой, творчески активно и соблюдая правила активного социального образа жизни.

Вполне возможно, что тогда на одной чаше весов лежит генетическая предрасположенность, а на другой чаше весов лежит весь фенотип и вся жизнь человека, который является социально активным. В некоторых ситуациях перевешивает одна чаша, в некоторых ситуациях перевешивает, к сожалению, другая. Но теста 100%-й генетической предрасположенности пока нет.

Главное — не лениться

— Существуют ли способы профилактики и лечения деменции?

— Ответ на этот вопрос частично кроется в предыдущем. Активная общественная позиция, широкая социальная активность, интеллектуальный труд, связанный с большим количеством запоминания и воспроизведения информации, являются лучшим методом профилактики возникновения когнитивных нарушений.

Если мы заподозрили у человека начальные признаки, я рекомендую воспользоваться активизацией интеллектуальной сферы, которая была нетипична для человека ранее. Например, человеку, который великолепно знает классическую русскую литературу, работал учителем русского языка, есть смысл в предпенсионном или пенсионном возрасте взять учебник математики и начать с того раздела, который для него затруднителен, чтобы задействовать те зоны интеллекта, которые большую часть его жизни отдыхали. Это поможет возобновить интеллектуальные функции, стимулировать их.

Лучшее средство профилактики — это интеллектуальная нагрузка. И ещё очень важен здоровый образ жизни: физическая активность и правильное питание.

— Может ли молодой человек заболеть деменцией?

— Да, есть заболевания, которые приводят к возникновению деменции в раннем возрасте. Это могут быть генетические и инфекционные заболевания, а также связанные с метаболическими нарушениями. Здесь нет возрастного порога. Деменция может быть вторичным проявлением какого-то заболевания и одним из симптомов какого-то тяжёлого заболевания. Многое зависит от диагностики и профилактики широкого спектра заболеваний, которые могут приводить к деменции.

— Какие вы можете дать рекомендации людям, у которых уже диагностировали деменцию?

— Повторюсь тогда. Интеллект — это как бы мышца, и она требует тренировки. Если мы не тренируем мышцы, они становятся дряблыми и расслабленными. Если мы не тренируем "мышцу" интеллекта, она тоже теряет тонус и способность к выполнению интеллектуальных функций. Поэтому мозг нужно напрягать различными задачами. И чем шире спектр задач, тем больше интереса, эмоционального подкрепления мы получаем. Чем более сложную интеллектуальную задачу мы решаем, тем большее удовлетворение получаем и тем сильнее стремимся к выполнению более сложных и интеллектуально затратных задач, с которыми будем сталкиваться в дальнейшем.

К каждому пациенту должен быть индивидуальный подход. Нет двух одинаковых деменций. Пациент должен получать полную информацию и максимально чёткий план действий:

что делать,

какую интеллектуальную нагрузку получать,

в какие игры играть,

какие книги читать,

какие интеллектуальные задачи прорабатывать.

Это всегда сложный долгий кропотливый подход, который требует усилий от врача, родственников и пациента. Если все три участника процесса готовы вложить кирпичик в фундамент интеллектуального здоровья, то будут хорошие шансы побороться с этой проблемой.