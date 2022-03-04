Учёные назвали новые методы предотвратить деменцию

Международные учёные в ходе исследования выяснили, что пожилые люди, которые владеют иностранным языком, а также имеют высшее образование, в меньшей степени пострадают из-за слабоумия. В эксперименте приняли участие 473 эрудированных старика.

Как написали в научном издании Neurology, эти пожилые люди, которые уже испытывают проблемы с запоминанием информации и мыслительным процессом, не могут полностью уберечь себя от деменции. Однако у них специалисты наблюдают более высокий шанс сохранить обычную жизнь. Для этого, как оказалось, необходимо:

пройти обучение в вузе;

во время усвоения программы получать хорошие оценки;

обладать грамотной речью;

знать иностранный язык.

Ранее доктор Эрик Берг перечислил ранние проявления деменции. Главным "звоночком" являются сложности с планированием и перемены в личности человека, сказал эксперт.

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