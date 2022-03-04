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Автор Евгения Васильева

Учёные назвали новые методы предотвратить деменцию

Здоровье

Международные учёные в ходе исследования выяснили, что пожилые люди, которые владеют иностранным языком, а также имеют высшее образование, в меньшей степени пострадают из-за слабоумия. В эксперименте приняли участие 473 эрудированных старика.

Учёные назвали новые методы предотвратить деменцию

Как написали в научном издании Neurology, эти пожилые люди, которые уже испытывают проблемы с запоминанием информации и мыслительным процессом, не могут полностью уберечь себя от деменции. Однако у них специалисты наблюдают более высокий шанс сохранить обычную жизнь. Для этого, как оказалось, необходимо:

  • пройти обучение в вузе;
  • во время усвоения программы получать хорошие оценки;
  • обладать грамотной речью;
  • знать иностранный язык.

Ранее доктор Эрик Берг перечислил ранние проявления деменции. Главным "звоночком" являются сложности с планированием и перемены в личности человека, сказал эксперт.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Что такое деменция?
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Елена Андреева
Темы высшее образование
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