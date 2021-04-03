Почему в России не так активно идет вакцинация от COVID

Недавно, наконец, наш президент привился от коронавируса. Правда, без телекамер. И не сказали, какой вакциной он привился. Наверное, это правильно. У России сейчас есть три вакцины. Правда, в основном везде прививают "Спутником V". И очень многие уже поставили себе и первый, и второй укол.

В одной Москве уже миллион привитых.

И ничего страшного с ними не происходит — никаких побочек. Но есть люди, и их немало, особенно молодежь, которые негативно и с большой опаской относятся к вакцинации. Откуда-то взялся слух, что это опасно для репродуктивной функции.

Своим мнением на этот счет с главредом "Правды.Ру" Инной Новиковой в эфире программы "Необычная неделя" поделился доктор исторических наук, политолог, первый заместитель декана факультета мировой экономики и политики Высшей школы экономики Игорь Ковалев.

Читайте начало интервью:

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— Что касается точки зрения о том, что у молодежи много опасений…Но не только у молодежи. Я знаю, есть люди и старшего поколения, которые негативно относятся к любым прививкам, считают, что их делать не надо.

И вот это движение "против", когда даже детям не дают делать прививки родители, достаточно активное.

Почему у нас не так активно идет вакцинация? Но у нас не было таких резких, катастрофичных всплесков заболеваемости. Эти графики у нас то росли, то падали, но они более пологие, нежели в той же Чехии или в Соединенных Штатах.

И соответственно, наши люди, как мне кажется, просто меньше испугались по сравнению с теми людьми, которые живут на Западе, где сейчас бушует третья волна и есть проблема нехватки вакцин.

Это серьезная проблема, которая раздирает страны Евросоюза. Идет активная дискуссия, что несправедливо поделили, кто-то закупил наш "Спутник-V" (как Венгрия, допустим) или Италия, кто-то категорически против.

Поэтому, действительно, это серьезная проблема. Уже Макрон заявил о том, что вообще война по поводу вакцин будет развязана.

Это достаточно серьезные вещи, которые нужно внимательно анализировать.

— Мы реагируем. Стоило ЕС заявить, что будет запрет на въезд людям, которые сделали прививки нелицензированными вакцинами, мы получили лицензию на "Спутник-V" в огромном количестве стран. И теперь наша вакцина -на фоне историй и с Pfizer, и с AstraZeneca — выглядит очень достойно, что бы ни говорили.

Но часто лидеры в плане прививок действуют во вред своим странам…