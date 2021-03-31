России никакого профита от "затора" на Суэцком канале нет и быть и не может

Огромный контейнеровоз — 400 метров длиною, 200 тысяч тонн грузоизмещением — из-за погодных условий перекрыл Суэцкий канал. Чтобы представить размер судна, достаточно вспомнить, что Ноев ковчег, в который вошли все твари по паре, был, согласно Библии, 155 метров.
Неудивительно, что такое огромное судно стало причиной образования пробки из сотен кораблей. Как итог — топливный кризис, потому что застряли в Суэцком канале как раз танкеры, везущие нефть. И конечно, опять нашлись горячие головы, которые поспешили обвинить Россию в том, что она использует эту ситуацию для PR своего Северного морского пути.
Возникает резонный вопрос: неужели на самом деле вот так просто остановить мировую экономику?
Своим мнением на этот счет с главредом "Правды.Ру" Инной Новиковой в эфире программы "Необычная неделя" поделился доктор исторических наук, политолог, первый заместитель декана факультета мировой экономики и политики Высшей школы экономики Игорь Ковалев.
— Суэцкий канал — безусловно, важнейшая транспортная артерия.
Насколько мне известно, где-то до 12% с небольшим мировой торговли проходит через Суэцкий канал. То есть это важная транспортная артерия. Недаром когда его только построили, шла ожесточенная борьба за владение этой "дорогой" между Великобританией и Францией.
Я говорю сейчас про известную покупку Бенджамином Дизраэли Суэцкого канала в последней трети XIX века, которая нанесла серьезный удар мировой торговле.
Странно, что Россию не обвинили в том, что это русские хакеры посадили на мель контейнеровоз.
Но не совсем верно говорить о том, что Россия использует эту беду, эту аварию для продвижения своего Северного морского пути. Потому что разговоры о том, что надо увеличить транспортное значение Северного морского пути, ведутся уже давно, работы ведутся давно, в том числе строятся специальные атомные и прочие ледоколы, которые позволят осуществлять навигацию.
Многие говорят, что в связи с потеплением климата, может быть, это и не потребуется. И СМП будет функционировать круглогодично.
Но проблема в другом:
Так что само предположение, легшее в основу этого надуманного (или придуманного?) обвинения, — абсурдно.
Что касается этой аварии,
Все-таки мировая экономика находится в кризисе, вызванном пандемией.
А кризис, как известно, всегда сопровождается сокращением производства, падением спроса, в том числе, на энергоресурсы, каковой является нефть.
Поэтому я бы не ожидал, что эта авария приведет к какому-то существенному росту цен на нее.
.— Вы сказали, что Северный морской путь гораздо короче, а значит, дешевле, нежели путь через Суэцкий канал. Насколько он активно используется?
— Северный морской путь еще неактивно используется, и потенциал, рост перевозок по нему, как мне кажется, достаточно существенный.
Тем более это естественные воды, это не искусственный канал, как Суэцкий, который требует обслуживания, в том числе периодического углубления дна и так далее.
Канал, как и искусственную водную артерию, нужно содержать, ремонтировать, приводить в порядок и так далее.
Но у Северного морского пути есть свои недостатки:
В этом смысле речь идет об определенной конкуренции, и многое зависит от того, насколько мы, например, можем создать привлекательную инфраструктуру для того, чтобы торговые и судоходные компании пользовались нашим Северным морским путем.
— Я так понимаю, что политика — раз, создание инфраструктуры — это инвестиции. И часто все-таки это западные инвестиции. Мы сейчас лишены возможности получать дешевые западные кредиты. Насколько реально сейчас построить всю необходимую инфраструктуру?
— С одной стороны, вы правы. Надо вспомнить про санкционное давление и трудности, с которыми сталкивается Россия в текущий момент.
Но с другой стороны, я бы привел пример.
— А у нас есть какие-то программы развития Северного морского пути?
— Да, безусловно. Я уже говорил, что строится ледокольный флот, в том числе атомный, вкладываются деньги в развитие инфраструктуры.
И работа над арктическими проектами у нас идет достаточно серьезно, вплоть до обеспечения безопасности и охраны Арктики. Наша армия возвращается в Арктику, создаются базы. Мне кажется, это достаточно комплексная программа, которая имеет все шансы на успешное развитие.
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