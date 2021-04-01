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Автор Инна Новикова

Фильм Собчак о скопинском маньяке - пропаганда насилия или что-то другое?

Общество

Самая обсуждаемая тема минувшей недели, безусловно, — очередная выходка экс-кандидата в президенты России Ксении Анатольевны Собчак: ее фильм-интервью со скопинским маньяком Виктором Моховым.

Фильм Собчак о скопинском маньяке - пропаганда насилия или что-то другое?

Многих возмутил сам факт пиара маньяка, который издевался над своими пленницами.

Возмутила и сказанная им фраза про то, что "нужно опять заняться одной из девочек". На это отреагировали даже Следственный комитет и прокуратура…

Насколько правильно вообще показывать такие фильмы? Вот так запросто и на всю страну давать маньяку слово, чтобы он рассказывал о своих мыслях, чувствах, переживаниях?

Можно долго рассуждать о беспринципности автора фильма. Но как журналист она же молодец — вся страна на ушах стоит. Или не молодец?

Своим мнением на этот счет с главредом "Правды.Ру" Инной Новиковой в эфире программы "Необычная неделя" поделился доктор исторических наук, политолог, первый заместитель декана факультета мировой экономики и политики Высшей школы экономики Игорь Ковалев.

Читайте начало интервью:

России никакого профита от "затора" на Суэцком канале нет и быть и не может

— Здесь нужно с разных точек зрения рассматривать. Я сразу скажу, что я это интервью не смотрел и вообще не являюсь поклонником Ксении Собчак.

  • И первое, на чем хотелось бы остановиться, насколько вообще такие передачи или интервью, которые были сняты ради хайпа, вообще уместны. Это же не только, допустим, какие-то интервью Собчак…

— "Пусть говорят" включите — там ужас.

— Про то, как делят наследство, кто у кого украл, кто на ком женился и так далее. Насколько эти передачи влияют на общество?

Не учат ли они наших граждан какой-то меркантильности?

  • Многие говорят, а можно ли вообще было с этим человеком записывать интервью. Но это не первое интервью. У нас же федеральные каналы записывали интервью с людьми в камерах, которые приговорены к пожизненному заключению за терроризм или еще за что-то. Здесь уже вопрос правовой. Если действующим законодательством не запрещено…

Насколько я понимаю, этот человек, вышедший на свободу, не был ограничен в правах, почему он не может дать интервью?

  • Третий момент: если он действительно в рамках этого интервью где-то кому-то угрожал и Ксения Собчак это распространила на огромную аудиторию, тогда возникает вопрос: насколько это можно квалифицировать как пропаганду насилия?

Поэтому, мне кажется, здесь нужно достаточно всесторонне этот вопрос исследовать.

К сожалению, морально-этические вещи у нас достаточно слабо регламентируются действующими нормами, поэтому есть то, что есть. А если начистоту: что можно было ожидать от человека, который долгое время вел программу "Дом-2"!

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Редактор: Ольга Лебедева, Куратор: Наталия Красовская
Темы виктор мохов ксения собчак игорь ковалев скопинский маньяк
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