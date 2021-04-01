Фильм Собчак о скопинском маньяке - пропаганда насилия или что-то другое?

Самая обсуждаемая тема минувшей недели, безусловно, — очередная выходка экс-кандидата в президенты России Ксении Анатольевны Собчак: ее фильм-интервью со скопинским маньяком Виктором Моховым.
Многих возмутил сам факт пиара маньяка, который издевался над своими пленницами.
Возмутила и сказанная им фраза про то, что "нужно опять заняться одной из девочек". На это отреагировали даже Следственный комитет и прокуратура…
Насколько правильно вообще показывать такие фильмы? Вот так запросто и на всю страну давать маньяку слово, чтобы он рассказывал о своих мыслях, чувствах, переживаниях?
Можно долго рассуждать о беспринципности автора фильма. Но как журналист она же молодец — вся страна на ушах стоит. Или не молодец?
Своим мнением на этот счет с главредом "Правды.Ру" Инной Новиковой в эфире программы "Необычная неделя" поделился доктор исторических наук, политолог, первый заместитель декана факультета мировой экономики и политики Высшей школы экономики Игорь Ковалев.
Читайте начало интервью:
России никакого профита от "затора" на Суэцком канале нет и быть и не может
— Здесь нужно с разных точек зрения рассматривать. Я сразу скажу, что я это интервью не смотрел и вообще не являюсь поклонником Ксении Собчак.
— "Пусть говорят" включите — там ужас.
— Про то, как делят наследство, кто у кого украл, кто на ком женился и так далее. Насколько эти передачи влияют на общество?
Не учат ли они наших граждан какой-то меркантильности?
Насколько я понимаю, этот человек, вышедший на свободу, не был ограничен в правах, почему он не может дать интервью?
Поэтому, мне кажется, здесь нужно достаточно всесторонне этот вопрос исследовать.
— К сожалению, морально-этические вещи у нас достаточно слабо регламентируются действующими нормами, поэтому есть то, что есть. А если начистоту: что можно было ожидать от человека, который долгое время вел программу "Дом-2"!
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Надо ли Владимиру Путину опускаться до объяснений с Парижем и Берлином, лидеры которых тоже считают его "убийцей". Придёт время, "сами придут и сами дадут".