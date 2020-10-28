Коллапс системы здравоохранения ожидается не только в Омске

В Омске предпочитали не видеть назревающий коллапс местной системы здравоохранения. Это не только местная халатность, но и результат "оптимизации" медицины на федеральном уровне.

Скорая привезла больных COVID-19 к зданию минздрава Омской области. Врачебный протест

Стариков с воспалением лёгких "катали" 10 часов по Омску

Отрицаемая ранее чиновниками Минздрава "вторая волна" коронавируса настигла Россию. Повсеместно не хватает коек для размещения тяжёлых больных, их не на чем везти и некому лечить.

В Омске во вторник две кареты скорой помощи привезли больных коронавирусом прямо к зданию местного Минздрава. Отчаявшиеся медработники заявили, что везти их больше некуда — в больницах нет мест.

Пожилых пациентов, у которых более чем на 80% поражены легкие, отказались принимать везде — сотрудникам скорой пришлось 10 часов "катать стариков кругами по городу", пишет "Подъем".

Как сообщает ресурс НГС55, после акции протеста медиков для больных сразу же нашлись места в БСМП №2, а Минздрав инициировал служебное расследование. По его итогам, заместителя министра здравоохранения Омской области Анастасию Малову временно отстранили от должности.

Коллапс в Омске назревал месяц

При этом министр здравоохранения Омской области Ирина Солдатова анонсировала "выход области из пандемии коронавируса" в эфире главного областного телеканала ещё 3 сентября. Но к 25 сентября скорость распространения заболевания увеличилась с 43-45 заболевающих за день в первых числах сентября до 76 , а скоро приблизилась к пиковым показателям трехмесячной давности.

Уже 9 сентября у приемника МСЧ-4 ночью скопилось 19 автомобилей.

30 сентября в "Омск Live" горожанка рассказала об очереди в поликлинике на улице Комарова, 20: "Второй день с температурой стою в очереди на МСКТ. Вчера не смогла пройти, поднялась температура до 39. Уехала домой. Было человек 50, и скорые одна за одной. Сегодня приехала к 05.30 утра. Я уже шестая в очереди, скорая стоит с трех утра".

То есть, проблема была уже давно, но власти её предпочитали не решать.

Минздрав проводил неверную политику оптимизации медицины

Как сказал "Правде.Ру" председатель движения "Гражданская солидарность", президент Центра социальных и политических исследований "Аспект" Георгий Фёдоров, это последствия оптимизации медицины, когда "в течение десятилетий Минздрав урезал наше медицинское обслуживание, медицинскую помощь недофинансировали, говорили, что зачем нам такое количество коек, больниц, фельдшерских пунктов и прочее".

По словам общественного деятеля, ни один регион не застрахован сегодня от коллапса в системе здравоохранении. В Москве, например, есть случаи, когда из больницы с температурой 39-39,5 пациентов уже выписывают, чтобы освободить койко-место для другого человек, заметил он.

Георгий Федоров полагает, что места в БСМП №2 в Омске нашлись по причине того, что уплотнили палаты.

"Просто решили кого-то выписать, кого-то уплотнить, кому-то в палату вместе четырех человек шесть человек положить, чтобы купировать этот скандал", — отметил он.

"Вторая волна" пришла, не спросив чиновников

Интернет полон свидетельствами о том, что выводы Георгия Фёдорова верны. В Липецке в областную клиническую инфекционную больницу новых пациентов из-за нехватки мест принимали несколько дней назад только со своими раскладушками.

И. о. главы департамента здравоохранения Курганской области Елена Ахмадышина 23 октября заявила, что в регионе катастрофически не хватает коек для размещения пациентов с COVID-19. А ведь Курганская область занимает место в седьмом десятке по заражению "ковидом" по всем субъектам Российской Федерации. Подобные же сообщения поступают из Ангарска Иркутской области, Новосибирска, Хабаровской области, Камчатки, Кузбасса, Алтайского края и так далее.

Есть "скорая помощь" и больницы для богатых

Есть еще одна проблема — в системе скорой помощи.

В России это не государственная служба, она не имеет единого регламента и тарифной сетки. Каждая такая служба предписана к своей страховой кампании, которая оплачивает либо не оплачивает её вызов, также и клиники — они относятся к разным страховщикам. То есть, скорая, относящаяся к ОМС не работает с больницей, которая обслуживается другим — элитным страховщиком. Возможно, именно эти места были зарезервированы в БСМП №2 Омска.

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