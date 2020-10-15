В Таганроге из-за COVID-19 закрыли единственный роддом

В Таганроге единственный роддом закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса среди сотрудников.

Сразу у 30 работников учреждения диагностировали коронавирусную инфекцию, сообщила начальник здравоохранения города Татьяна Подлесная на заседании городской Думы.

В местном минздраве пояснили, что родильный дом не будет работать минимум три недели. Решение о возобновлении работы медицинского учреждения будет приниматься исходя из сложившейся ситуации.

Беременных женщин со сроком от 30 недель будут отправлять рожать в городскую больницу №7 Ростова-на-Дону.

В Таганроге будут принимать только женщин с гинекологическими патологиями и тех, кто может нуждаться в экстренной помощи. Их будут принимать в городской Больнице скорой медицинской помощи.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что театр Ермоловой закрыли на карантин из-за COVID-19.