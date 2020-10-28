"Бей или беги" — реакция в условиях коронакризиса

На какие "болевые точки" давят распространители фейков, зачем и кому это вообще нужно и почему инфодемия пошла на второй круг вместе с новой вспышкой короновируса — рассуждает политический психолог, кандидат психологических наук Наталия Красовская.

— Пандемия продолжает "радовать" психологов и социологов, предлагая богатейший материал для исследования человеческого поведения в кризисных условиях. Можете доступно объяснить суть этого процесса: с чем каждый из нас вынужден сегодня сталкиваться в психологическом плане?

— В пугающей ситуации, к числу которых, безусловно, относится риск заразится новым опасным заболеванием, у человека задействуются естественные биологические механизмы. Инстинктивно опасность воспринимается как очень большая — это условие выживания вида. Недаром у нас даже поговорка есть "у страха глаза велики". Усиление реакции необходимо для увеличения выплеска гормонов, которые мобилизуют физические возможности человека, придают ему сил, чтобы выступить в схватку с противником или убежать от опасности. Но этот же инстинкт в ситуации, когда физический ответ не нужен, приводит к очень печальным последствиям: "неиспользованные" гормоны буквально отравляют тело. И это как раз та ситуация, которую мы наблюдаем сейчас.

Реакция усиления источника страха в современных условиях проявляется в сфере коммуникаций. Мы постоянно окружены информацией о коронавирусе: с экрана телевизора, со страниц газет, в постах соцсетей мы каждый час узнаем изменяющиеся статистические данные о заболевших и выздоровевших, слышим или читаем официальные заявления властей, заключения экспертов. И человек так устроен, что из всего этого многообразия он выбирает именно то, что согласуется с его картиной мира, причем обычно склонен выбирать самый худший вариант развития событий.

Поэтому у большинства из нас сейчас — поскольку пришлось значительно изменить привычный образ жизни — складывается ощущение творящегося вокруг апокалипсиса. Отрицательные эмоции отдельных людей "суммируются", вступают в силу законы нарастания интенсивности эмоций в толпе. И вот по соцсетям начинают гулять, увеличиваясь как снежный ком, различные страшилки. И вне всякого сомнения, этими естественно возникающими процессами пользуются наши геополитические противники — разгоняя их, подталкивая, добавляя дополнительные фейки.

— Именно поэтому сейчас заговорили о второй коронавирусной фейк-волне? Официальные лица настойчиво связывают ее с выборами в Госудму, которые нам предстоят в следующем году…

— Если проанализировать тематику фейков, то такие выводы становятся очевидными. В июле началась вторая волна коронавируса, а вместе с ней — и инфодемии. Через месяц международная группа ученых, исследующая это явление, сообщила о 2311 сообщениях с ложными сведениями о COVID-19, сделанных на 25 языках в 87 странах мира на различных интернет-площадках. Они также подсчитали количество прямых жертв фейков — людей, которые погибли, доверившись недостоверной информации.

Например, только среди жертв фейка о том, что спиртные напитки лечат ковид — около 800 погибших и 60 полностью потерявших зрение. Но прямыми жертвами колоссальный ущерб от фейков не исчисляется. Главная цель подобных вбросов — дестабилизация общества, внесение раскола между коронаскептиками и коронапаникерами, вбивание клина между людьми и властью, "которая ничего не делает".

Именно поэтому половина фейков — про то, что коронавируса нет, его придумали власти, чтобы "закрутить болты", а вторая половина убеждает нас, что ковид — гораздо более страшное заболевание, чем нам говорят, что власти скрывают реальную статистику заболевших и умерших, вывозя втихую трупы в братские могилы. Обратите внимание, что власти виноваты в любой из версий.

— Но не все же фейки ругают власти. Например один из недавних вбросов в Новосибирской области — про криминальные элементы, которые под видом волонтеров раздают отравленные маски и грабят квартиры "вырубившихся" жильцов…

— Этот фейк — не новосибирское изобретение, он имеет федеральные масштабы, как и все остальные фейки, потому что уже установлено, что вброс в большинстве случаев идет из-за границы и транслируется на все российское пространство. Если говорить конкретно о якобы отравленных масках, то обратите внимание, что пересылаемое объявление уточняет, что волонтеры ходят не сами по себе, а от "различных партий". Но даже если не брать во внимание этот факт, то сам по себе фейк призван подорвать доверие людей, лишить их необходимой помощи. А ведь в первую очередь речь идет о пенсионерах, о гражданах старше 65 лет, которым рекомендована самоизоляция и которые без помощи волонтеров рискуют серьезно ухудшить качество своей жизни.

Создается ситуация, когда часть общества, наши пожилые родители и бабушки с дедушками оказываются отрезанными от этого общества. Поэтому нельзя преуменьшать опасность подобных фейков для нашего общества. Большая часть фейков, когда начнешь их разбирать, оказываются совершенно дикой нелепицей, но тем они опасней. Главная их задача — убедить даже самых больших скептиков, что "дыма без огня не бывает".

А бьют они по самым важным сферам — убеждая, например, что под угрозой наша безопасность. Из этой же серии — вбросы про нехватку медицинского кислорода в больницах, про дезинфекцию подъездов, магазинов, транспорта веществами, которые отравляют людей напрямую или через продукты питания, на которые их распыляют, про вакцину, которая провоцирует заболевание или вовсе является ширмой для внедрения некого чипа.

Еще одна группа фейков направлена непосредственно на подогрев социального напряжения: про штрафы за отказ от вакцинации, про налог для восполнения бюджетных средств, направляемых на борьбу с коронавирусом, про платную скорую, плату за лечение в больницы и анализы в поликлинике.

Каждый из этих фейков в отдельности может вызвать доверие у человека, чей организм "подогрет" гормонами стресса, а мозг настроен на ожидание худшего и недоверие ко всему "официальному". Но когда они идут в массе, то картинка складывается совсем иная: любому очевидно, что цель у вала подобных "предупреждений" явно недобрая.

— Традиционный вопрос: как человеку, настроенному на худшее, бороться с этим потоком негатива?

— Нужно сразу для себя определить, что каждый из нас является последней линией обороны. Соцсети и мессенджеры, из которых мы зачастую черпаем недостоверную информацию, нам не помощники.

Например, Facebook заявил о своем "крестовом походе" против коронавирусных фейков еще в январе 2020 года, однако, последний опрос Международного центра журналистов (ICFJ) показал, что 66% журналистов, освещающих пандемию, считают именно Facebook крупнейшим распространителем дезинформации о коронавирусе.

Каждый лично за себя и за своих близких принимает решение: верить шокирующей новости в интернете и способствовать ее распространению, вводить в заблуждение своих родственников, знакомых и других людей, к которым с вашей легкой руки полетит фейк или оградить их от ложной информации, прервав цепочку на себе. Для этого нужно просто поискать подтверждения этой информации в интернете и убедиться, что она правдива. Или — как это бывает в подавляющем большинстве случае — нет. Обычно большое количество восклицательных знаков (!!!) и слов, написанных ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ, говорит о том, что перед вами — профессионально изготовленный фейк. Тут просто надо на минутку остановиться и включить здравый смысл — даже тратить время на поиски первоисточника не нужно.

Бесспорно, мы все оказались в очень непростой ситуации, нам хочется защищать близких, вооружив их актуальной информацией. И лучшее, что вы можете сделать — объяснить им, как именно ими пытаются манипулировать изготовители подобных фейков и почему их не нужно рассылать по своим контактам даже в качестве шутки.