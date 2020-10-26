Более 50% врачей пожаловались на снижение зарплаты в период пандемии

55% врачей заявили о сокращении заработной платы в результате пандемии коронавируса, сообщает "Медвестник".

Доходы 12% медицинских специалистов резко сократились, у 37% опрошенных зарплата намного уменьшилась. Таковы результаты опроса врачей, проведённого "Медвестником" и аналитиками компании RNC Pharma.

В качестве причин снижения заработка врачи назвали вынужденный отпуск, увольнение и другое.

6% респондентов отметили увеличение дохода, но, по их мнению, это непропорционально росту нагрузки.

20% респондентов утверждают, что на фоне выплаты "коронавирусных" надбавок, были сокращены другие виды доплат, в результате общий доход остался на том же уровне.

Стоит отметить, что ответы не имели статистически значимых различий в зависимости от пола, возраста и региона.

Только 12% респондентов отметили рост доходов. Данная группа участников исследования представлена самыми разными специальностями: от инфекционистов и врачей "скорой помощи" до педиатров и терапевтов.