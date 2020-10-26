55% врачей заявили о сокращении заработной платы в результате пандемии коронавируса, сообщает "Медвестник".
Доходы 12% медицинских специалистов резко сократились, у 37% опрошенных зарплата намного уменьшилась. Таковы результаты опроса врачей, проведённого "Медвестником" и аналитиками компании RNC Pharma.
В качестве причин снижения заработка врачи назвали вынужденный отпуск, увольнение и другое.
6% респондентов отметили увеличение дохода, но, по их мнению, это непропорционально росту нагрузки.
20% респондентов утверждают, что на фоне выплаты "коронавирусных" надбавок, были сокращены другие виды доплат, в результате общий доход остался на том же уровне.
Стоит отметить, что ответы не имели статистически значимых различий в зависимости от пола, возраста и региона.
Только 12% респондентов отметили рост доходов. Данная группа участников исследования представлена самыми разными специальностями: от инфекционистов и врачей "скорой помощи" до педиатров и терапевтов.
В Белоруссии уже в ближайшие дни могут начать происходить различные события, в том числе и свержение Александра Лукашенко с поста главы республики.