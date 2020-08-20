Гормон-витамин красоты: вся правда о витамине D

В последнее время о пользе витамина D говорят не только дерматологи и косметологи, но даже онкологи и терапевты.

Специалисты считают, что именно этот витамин, который также является и гормоном, и его синтез в организме человека, отвечает не только за внешнюю привлекательность, но и за состояние здоровья в целом.

В чем же его польза, как лучше принимать и как усваивается этот витамин — разберемся вместе.

Контроль и еще раз контроль!

Прежде всего, необходимо проверить наличия или дефицита витамина D в крови, для чего следует сдать анализ.

Согласно рекомендациям ВОЗ, его суточная норма составляет порядка 600 МЕ, однако ряд экспертов утверждают, что ее следует увеличить.

Без лабораторных исследований принимать самостоятельно как витамин D, так и любые другие — не следует, поскольку самолечение может нанести серьезный ущерб здоровью и вызвать интоксикацию организма.

Этот витамин важен для всех людей и всех возрастов, без ограничения. Но особенно он необходим женщинам, которые подвержены остеопорозу, а также для профилактики диабета, проблем с сердцем и сосудами.

Кроме того, этот витамин-гормон является онкопротектором и даже антидепрессантом (многие замечают усиление тоски и хандры в осенне-зимний период, которые как раз связаны с нехваткой солнца, синтезирующего витамин).

Чудесно воздействие его и на кожу: он усиливает ее плотность и даже защищает от меланомы. И это все на фоне мега-укрепления иммунной защиты организма.

Солнцезащитные кремы — польза или помеха?

Как известно, ультрафиолетовые лучи продуцируют витамин D в больших количествах, но они же и являются довольно опасными для кожи. Как в отношении ее быстрого старения, так и опасности появления новообразований. Так можно ли использовать SPF-защиту? Конечно!

Мы ведь не наносим защитные крема толстым слоем, которые станут "железным занавесом" для проникновения этого витамина. Но при этом крем спасет от агрессии лучей. К тому же его следует обновлять практически каждые два часа (чего никто не делает), поскольку пот, соприкосновения с руками или одеждой уменьшают его действие в разы.

Но, конечно же, лучше не злоупотреблять жарой: светлокожим людям можно находиться на открытом солнце до 10 минут, а смуглым до получаса. Этого времени хватит на получение дневной дозы гормона.

Питание не спасет от дефицита

Лето — прекрасный повод пополнять свои запасы витамина D ежедневно. Но что делать зимой?

О том, что питание восполнит дефицит гормона — миф. Да, такой способ позволит держать уровень какое- то время, но не более.

По мнению онкологов, суточная потребность в нем до 400 МЕ/день в южных регионах и не менее 1000 МЕ/день в регионах, где нехватка солнечных дней.

Можно ли набрать это количество из природных источников? Маловероятно. Как мы знаем, основными из них являются печень трески и палтуса, жирная рыба, зародыши пшеницы, морские водоросли. Также он есть в говяжьей печени и даже некоторых грибах. Но чтобы добиться полноценного присутствия витамина D при помощи еды, придется ежедневно съедать по целой скумбрии или же по несколько килограмм телячьей печени. А может осилить пару десятков яиц или выпить столько же молока? Вряд ли это получится. Впрочем, тут тоже есть выход — рыбий жир. Хорошо, что сейчас он есть в капсулах.

Солярий — не панацея, а вред

Можно, порой, услышать мнение, что посещение солярия — та самая волшебная компенсация дефицита витамина D. Однако такое утверждение не просто глупо, но и опасно.

Дело в том, что ультрафиолетовое излучение делится на два типа: UVA-лучи и UVB-лучи.

Первые проникают сквозь стекла и тучи, запуская в коже процессы старения и даже вызывая изменения клеток, перерождая их в злокачественные.

Вторые — менее агрессивные, но не менее опасные, т. к. тоже могут вызвать онко-проблемы.

Так что загар, сам по себе, не является безопасным удовольствием, а уж в солярии, где он не способен синтезировать витамин D, так как его выработка происходит под воздействием UVB-лучей, делает солярий — бессмысленной и вредной затеей.

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