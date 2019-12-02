О каких проблемах говорит сухая кожа?

Кожа имеет свойства становиться как слишком влажной, так и сухой. Это считается нормальным явлением и говорит о том, что кожному покрову не хватает должного количества питательных веществ для полноценного функционирования. Врачи рассказали об опасностях, которые таятся за сухой кожей.

Кожный покров становится сухим после того, как теряет большое количество воды для поддержания баланса. Кожа теряет упругость и привычную мягкость. При достаточно количестве воды кожный покров становится влажным, что считается оптимальным состоянием для здорового состояния кожи.

За получение питательных веществ отвечает верхний роговой кожный покров и подкожный жир. Их взаимодействие позволяет создать кожную пленку, которая выполняет защитную функцию — защищает внешний кожный покров от воздействия вредных веществ, а также позволяет удерживать воду.

Как только роговой слой кожи уменьшается, то запускается процесс засыхания кожи. Врачи отмечают, что сухость кожи — это генетический элемент, который считается нормальным явлением. С другой стороны, постоянная сухость кожи говорит о недостатке витаминов в организме.

Врачи разделяют внешние и внутренние факторы сухости кожи. Среди внешних выделяют перепады температур, облучение солнечными лучами и воздействие химических препаратов. К внутренним факторам относят общее обезвоживание организма, заболевания кожи, инфекции, старение и нехватку витаминов.

Симптомы сухости кожи:

стягивание кожи при умывании;

постоянное шелушение;

шершавость кожи;

образование трещинок.

Врачи уверены, что самая главная причина сухости кожи — недостаток витаминов. Среди самых необходимых для кожи врачи выделяют витамины группы А, Е, В2 и РР.

Витамин А или ретинол нужен для достаточного уровня увлажнения кожи. При оптимальном количества ретинола в организме кожа не шелушится. Витамин Е отвечает за процесс долговечности кожи. При его нехватки кожный покров может становится дряблым, ускоряя процесс старения кожи.

Витамин В2 позволяет снизить количество трещинок в результате сухости кожи. Витамин РР или никотиновая кислота защищает кожный покров от появления морщин и возникновения трещинок.

Длительная сухость кожи — это симптом некоторых заболеваний. Так, например, постоянное шелушение кожи может говорить о наличие гипотиреоза. Появление чешуек на коже — симптомы псориаза.

Сухость, сопровождаемая сыпью — симптомы экземы. Покраснения кожи характерны для людей, имеющих аллергию на определенные вещества или погодные условия. При возникновении зуда, особенно на ладонях и стопах, возможно развитие грибковых заболеваний.

Врачи рекомендуют следить за рационом питания, отказаться от вредных привычек, использовать щадящие моющие средства и мыться негорячей водой для поддержания здорового состояния кожи.

Фото:zaodich.webtretho.com