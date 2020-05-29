Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Анна Смирнова

Если хочешь быть здоров: сколько фруктов и овощей нужно человеку каждый день

Здоровье » Ваше здоровье » Спецпроект

Тем, кто хочет прожить здоровую жизнь до глубокой старости, стоит в течение дня есть разнообразные овощи и фрукты, постепенно повышая их количество до 10 порций в день.

Правильная формула правильного питания

"5 в день" — этот принцип здорового питания получил популярность еще в начале 21 века и благополучно дожил до наших дней.

Однако новые исследования показывают, что и этого не вполне достаточно для полноценного здорового рациона, и что нужно его увеличить в два раза.

Более того, ученые утверждают, что "10 в день" могут спасать ежегодно не менее 8 миллионов жизней по всему миру.

Но прежде давайте разберемся в основных принципах этих формул.

По рекомендациям ВОЗ, даже 200 граммов овощей и фруктов в день снижают риски болезней сердца и приступов в 13% и 18% случаев соответственно, злокачественных опухолей в 4% случаев и преждевременной смерти в 15% случаев.

Но чтобы получить полноценный рацион здоровой пищи, следует есть ежедневно как минимум 400 граммов овощей и фруктов (исключая крахмалистые корнеплоды).

Поэтому стоит представить себе, как можно укрепить здоровье, если каждое утро на завтрак вы будете съедать вдобавок к основному блюду, хотя бы свежий огурец, в полдник — яблоко, в обед — капусту или помидор, а на ужин не проигнорируете свежий овощной салат!

С миру — по рекомендации

Удивительно, но диетологи различных стран трактуют этот принцип на свой лад.

  • Так, бельгийские, немецкие, испанские и британские медики настаивают на формуле "5 в день", подчеркивая, что каждая порция равняется 80 граммам.
  • В Канаде нормируют количество порций в зависимости от пола: 10 — для мужчин и 8 — для женщин.
  • Австрийские врачи рекомендуют съедать по 5 порций или приготовленных овощей (не менее 200 граммов за раз) или, минимум по 100 граммов сырых.

Много не бывает!

Однако последние исследования, проведенные экспертами Королевского Колледжа (Лондон), в котором приняли участие 2 млн. человек, демонстрируют, что увеличение до максимального количества овощей и фруктов совершенствуют формулу здорового питания.

По их данным, 800 граммов овощей-фруктов в день снижают риски заболеваний сердечно-сосудистой системы на 28%, онкозаболеваний на 13% и снижают риск преждевременной смерти на 31%.

Лучше всего съедать порцию овощей до приема основной пищи и при пятикратном питании (которое считается залогом ЗОЖ) получится тот самый золотой стандарт.

А вообще, в отношении овощей и фруктов существует правило, о котором многие забывают: "чем больше — тем лучше!".

Прежде всего, такой рацион не позволяет появляться лишнему весу. Затем — большое количество клетчатки, необходимой организму. Эти два фактора снижают, по мнению ученых, возможность заболеть 11 видами онкопатологий.

Давно известно и влияние различных фруктов-овощей на здоровье.

  • Так, например, листовая зелень, а также овощи желтого и красного окрасов и крестоцветные оберегают от опухолей.
  • Яблоки, сливы, шпинат, цитрусовые — прекрасные помощники в борьбе с болезнями сердца и сосудов.

Также ученые говорят, что нет особенной разницы в полезных веществах между сырыми и термически обработанными овощами, так как и те и другие снижают уровень холестерина, нормализуют давление и укрепляют иммунную систему.

Пока нет обоснованного научного ответа, почему так происходит, но исследователи считают, что это связано со сложным набором витаминов, минералов, аминокислот и пр. А содержащиеся в овощах антиоксиданты уменьшают повреждения ДНК в клетках, чем защищают от возникновения рака.

Еще по теме:

Сало как сало. Вред и польза знаменитого продукта

Листовая зелень: от каких болезней она нас защищает

Фруктовый колит или как избежать расстройства пищеварения

Фото: ok.ru

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы здоровье овощи-фрукты профилактика здоровая пища продукты питания
Новости Все >
Уткин ответил на вопрос, чей Крым
Россияне начали чаще брать ипотеку
Мишустин приказал устранить торговые барьеры в СНГ
Биологи обнаружили у рыб феномен отчаяния
"Газпром" рассчитал долг Белоруссии за газ
В Европе посчитали, сколько денег надо, чтобы избежать увольнений
Умер знаменитый актер Энтони Джеймс
СМИ признаны пострадавшими от коронавируса
Исинбаева рассказала, как мечтала работать секретаршей
Больше 50 тыс раз москвичи воспользовались сервисом "Пешие прогулки"
Последние материалы
Цена на нефть марки Brent уменьшилась до 34 долларов за баррель
Новейший патрульный корабль пройдет испытания в Черном море
Музыканты группы "Кино" выпустили новый клип на известную песню
На берегу Байкала в Бурятии строят гостевой комплекс
Гарри Поттер стал самым любимым персонажем у российских читателей
Взыскать немедленно: долги россиян достигли максимума
"Ротор" подтвердил желание играть в РПЛ
На Кубани сожители убили ребенка, который мешал им отдыхать
Власти заменят мигрантов безработными россиянами
Ивана Кипрухина назначили начальником управления по туризму в Карелии
Популярное
Российский шоу-бизнес
Двуликий Галкин: пародист вошел в образы Путина и Собянина

Очередной пародией побаловал россиян, в особенности москвичей, пародист Максим Галкин.

Двуликий Галкин: пародист вошел в образы Путина и Собянина
Зеленский получил индульгенцию на "хорватский сценарий" в Донбассе
Новости Украины
Зеленский получил индульгенцию на "хорватский сценарий" в Донбассе
Новости Украины
Писательница-националистка разделила русскоговорящих на категории
Российский шоу-бизнес
Флешмоб знаменитых: тему "голодающих артистов" подхватил Никас Сафронов
Василий Амирджанов Москва откроется для прогулок строгого режима Василий Амирджанов Руслан Веснянко Возвращение блудного грузинского сына в украинскую политику Руслан Веснянко Игорь Буккер Коронация последнего императора Николая II Игорь Буккер
Комментарии
Эксперт оценил план правительства Мишустина по восстановлению экономики
Взыскать немедленно: долги россиян достигли максимума
Писательница-националистка разделила русскоговорящих на категории
Писательница-националистка разделила русскоговорящих на категории
Двуликий Галкин: пародист вошел в образы Путина и Собянина
Возвращение блудного грузинского сына в украинскую политику
Касьянов и Ко придумали, как "уберечь" Россию от поправок в Конституцию
Самые неудачные рекламные ролики года
Двуликий Галкин: пародист вошел в образы Путина и Собянина
Писательница-националистка разделила русскоговорящих на категории
Двуликий Галкин: пародист вошел в образы Путина и Собянина
Марс Сариев: Россия терпит фиаско в "сборке" бывших республик СССР
Двуликий Галкин: пародист вошел в образы Путина и Собянина
США продолжат учебные ядерные бомбардировки России?
Онищенко призвал надевать маску до выхода из квартиры
Писательница-националистка разделила русскоговорящих на категории
Ученые: муравьи вовсе не трудяги. У них можно поучиться лени
Двуликий Галкин: пародист вошел в образы Путина и Собянина
Марс Сариев: Россия терпит фиаско в "сборке" бывших республик СССР
Марс Сариев: Россия терпит фиаско в "сборке" бывших республик СССР
ООН прозрел: на Украине творится беспредел
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ