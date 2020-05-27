Сало, в отличие от мяса — не просто продукт, а этно-продукт, продукт фольклорный, чисто славянский, хоть и относится он больше к Украине, так как там его не просто любят и умеют прекрасно готовить, но и возвели в настоящий культ.
Недаром первый президент "незалежной" Леонид Кравчук произнес знаменитую фразу: "Мы за сало все купим".
Все — не все, но сало, тем не менее, остается очень популярным продуктом, как на постсоветском пространстве, так и за его пределами.
Польза и вред сала — не менее популярные дискуссии в научной среде, поскольку оно — чистое производное животного жира, а к нему у врачей отношение разное.
Самые любимые в народе виды сала: соленое и копченое, именно они придают продукту изысканные вкусы.
Кроме того, соление позволяет его хранить очень длительное время, не опасаясь появления бактерий.
Сало состоит из чистого жира. Половина его представлена мононенасыщенными жирами, из которых основная часть — олеиновая кислота, которая считается полезной для сердца.
Но есть еще 40% жира. Он является тем самым насыщенным, т. е., повышающим уровень холестерина.
Многие врачи убеждены, что краеугольный камень причин заболеваний сосудов и сердца — как раз повышенное употребление насыщенных жиров.
Однако уже немало других специалистов-медиков опротестовывают это утверждение, настаивая, что важны типы этих жиров, условий питания и в целом, образа жизни человека.
И если с этим все в порядке, то никаких опасностей от сала ждать не придется.
Единственное, к чему склоняются медики, что злоупотребление продуктом недопустимо, хотя бы по причине содержания в нем рекордного количества соли, которая не несет пользы для организма, мягко говоря.
Само собой, уже давно вычленены основные влияния сала на здоровье. Как вредные, так и полезные.
Полезные обеспечиваются за счет:
Удивительно, но факт: этот вид жира способствует похудению.
Это происходит благодаря гормональному коферменту Q1, являющемуся спусковым крючком для ускорения метаболизма. Но при условии, что будет хорошая физическая активность, например, быстрая ходьба.
Ученые пришли к выводу, что если за час до активной прогулки съесть кусочек сала, то сжигание калорий ускорится в два раза.
Это открытие, скорее, пойдет на пользу женщинам, следящим за фигурами. Но есть и хорошая новость для всех представительниц прекрасного пола: обладая максимальным количеством селена в составе, сало "содержит" в здоровом состоянии щитовидную железу и иммунную систему, защищая от многих "женских" проблем.
Вред может быть только в одном: избыток соли и высокая калорийность, поэтому стоит тщательно рассчитать количество сала в своем рационе.
Полезно сало и для мужчин. Высокое содержание в нем белка позволяет нарастить мышечную массу.
С учетом, что ежедневно, на каждый килограмм веса мужчинам нужно порядка 1,6 г белка, то пара ломтиков продукта покроют почти 30% необходимого суточного топлива для мышц.
Еще один любопытный, а для многих и полезный факт: большое содержание фосфора позволит снизить похмельный синдром, раз такой случился.
А происходит это благодаря тому, что это вещество обладает поддерживающим действием для почечной системы, выводящей токсины.
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Фото: twitter.com
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