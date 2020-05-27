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Автор Анна Смирнова

Сало как сало. Вред и польза знаменитого продукта

Здоровье » Ваше здоровье » Спецпроект

Сало, в отличие от мяса — не просто продукт, а этно-продукт, продукт фольклорный, чисто славянский, хоть и относится он больше к Украине, так как там его не просто любят и умеют прекрасно готовить, но и возвели в настоящий культ.

Свиное Сало: Вред или Польза?

Недаром первый президент "незалежной" Леонид Кравчук произнес знаменитую фразу: "Мы за сало все купим".

Все — не все, но сало, тем не менее, остается очень популярным продуктом, как на постсоветском пространстве, так и за его пределами.

Польза и вред сала — не менее популярные дискуссии в научной среде, поскольку оно — чистое производное животного жира, а к нему у врачей отношение разное.

Самые любимые в народе виды сала: соленое и копченое, именно они придают продукту изысканные вкусы.

Кроме того, соление позволяет его хранить очень длительное время, не опасаясь появления бактерий.

В чем же польза и вред сала для здоровья?

Сало состоит из чистого жира. Половина его представлена мононенасыщенными жирами, из которых основная часть — олеиновая кислота, которая считается полезной для сердца.

Но есть еще 40% жира. Он является тем самым насыщенным, т. е., повышающим уровень холестерина.

Многие врачи убеждены, что краеугольный камень причин заболеваний сосудов и сердца — как раз повышенное употребление насыщенных жиров.

Однако уже немало других специалистов-медиков опротестовывают это утверждение, настаивая, что важны типы этих жиров, условий питания и в целом, образа жизни человека.

И если с этим все в порядке, то никаких опасностей от сала ждать не придется.

Единственное, к чему склоняются медики, что злоупотребление продуктом недопустимо, хотя бы по причине содержания в нем рекордного количества соли, которая не несет пользы для организма, мягко говоря.

Что содержит в себе сало

Само собой, уже давно вычленены основные влияния сала на здоровье. Как вредные, так и полезные.

Полезные обеспечиваются за счет:

  • мононенасыщенного жира и олеиновой кислоты. Еще 3% — пальмитолеиновая кислота, ценная своими антимикробными свойствами;
  • также свиной жир обладает высокой антиоксидантной активностью, представленной фосфатидилхолином;
  • что касается витаминов и микроэлементов, то в 100 граммах продукта содержится 89% дозы селена и 53% дозы фосфора. Он богат на витамины группы В и содержит железо, магний, калий и цинк.

Сало для похудения

Удивительно, но факт: этот вид жира способствует похудению.

Это происходит благодаря гормональному коферменту Q1, являющемуся спусковым крючком для ускорения метаболизма. Но при условии, что будет хорошая физическая активность, например, быстрая ходьба.

Ученые пришли к выводу, что если за час до активной прогулки съесть кусочек сала, то сжигание калорий ускорится в два раза.

Это открытие, скорее, пойдет на пользу женщинам, следящим за фигурами. Но есть и хорошая новость для всех представительниц прекрасного пола: обладая максимальным количеством селена в составе, сало "содержит" в здоровом состоянии щитовидную железу и иммунную систему, защищая от многих "женских" проблем.

Вред может быть только в одном: избыток соли и высокая калорийность, поэтому стоит тщательно рассчитать количество сала в своем рационе.

Для мужчин

Полезно сало и для мужчин. Высокое содержание в нем белка позволяет нарастить мышечную массу.

С учетом, что ежедневно, на каждый килограмм веса мужчинам нужно порядка 1,6 г белка, то пара ломтиков продукта покроют почти 30% необходимого суточного топлива для мышц.

Еще один любопытный, а для многих и полезный факт: большое содержание фосфора позволит снизить похмельный синдром, раз такой случился.

А происходит это благодаря тому, что это вещество обладает поддерживающим действием для почечной системы, выводящей токсины.

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Фото: twitter.com

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Темы жир сало здоровье профилактика продукты питания польза и вред продуктов
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