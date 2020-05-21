Все, что мы съедаем, попадает в желудок, а затем и в кишечник, где и происходит основное переваривание пищи с выделением полезных веществ. Но на каждый продукт или напиток организму требуется определенное время.
Разумеется, самыми легкоусвояемыми будут напитки.
Так, вода, если ее выпить на пустой желудок, сразу же "проследует" в кишечник, а для соков желудку понадобится до 30 минут. Столько же времени нужно и на усвоение бульона.
Около получаса уйдет для свежих фруктов и овощей. А вот сухофрукты "побудут" в желудке не менее 2 часов.
Крупы и бобовые могут усвоиться за 1,5-2,5 часа. Аналогичное время выделяется ЖКТ для семян и орехов, если они термически не обработаны.
Что касается молочной продукции, то в случае, если она обезжирена — пробудет в желудке до 1,5 часов. Чем у нее выше процент жирности, тем больше времени на усвоение нужно.
Мясо, в зависимости от вида, переваривается от одного часа до пяти. В отличие от рыбы, на которую организм затратит не более часа.
Также следует знать, что продукты питания делятся на два вида: легкоусвояемые и трудноусвояемые.
К первым относятся все фрукты и овощи, богатые клетчаткой, которую так любит организм. Конечно же, если речь идет о разумном в потреблении их количестве.
Кстати, если овощи приготовлены с помощью гриля или просто отварены, то они переварятся еще быстрее.
Также ЖКТ не составит труда переварить различные каши.
Затем следуют мясо курицы и индейки (отварное) и рыба нежирных сортов, приготовленная на пару или вареная.
Что же касается мяса животных, то оно относится к продуктам, усваивать организму которые нелегко.
Это говядина, баранина, свинина. Ну и, разумеется, сало.
Организм, в отличие от мозга, очень не любит сладости и различную уличную еду, вроде фаст-фудов.
Мало того, что она вызывает у системы пищеварения ряд сложностей при переваривании, так еще и наносит вред организму.
Поэтому, если уж очень "припекло" съесть что-то вредное, то следует это сделать в первой половине дня. Хотя, конечно же, лучше отказаться.
Да и в целом, есть вечером — не лучшая затея.
Как в свое время высказался Александр Пушкин: "Не ужинать — святой закон, кому всего дороже легкий сон".
Очень много времени желудку нужно для "расправы" с сырами твердых сортов повышенной жирности, а также шоколадом и мороженым.
Еще одна важная деталь для тех, кто следит за своим питанием: пища переваривается быстрее/медленнее в зависимости от ее температуры.
Так, если еда поступила в желудок холодной, то он переварит ее гораздо быстрее, нежели горячую или теплую, задействовав при этом большое количество своей энергии.
Возможно, кому-то это покажется заманчивым "ходом" для похудения, но медики предупреждают, что ничего хорошего в этом случае ждать не приходиться, так как холодная пища практически "проскакивает" в кишечник и вызывает в нем брожение.
Не следует пить и слишком холодные напитки, поскольку они в целом тормозят процесс переваривания, вызывая различные проблемы.
Не скажет организм "спасибо" и за продукты с пылу с жару, поскольку ряд исследований показал, что в этом случае часто происходит развитие болезней системы пищеварения.
А вот прием теплой пищи желудок встретит с благодарностью.
Ну, и конечно же, принимая пищу: мясо ли, крупы ли, овощи или хлеб, всегда следует помнить слова великого Сократа: "Я ем, чтобы жить, а не живу, чтобы есть".
И только тогда пища пойдет во благо.
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Фото: recepty-zdorovia.com
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