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Автор Анна Смирнова

Все, что нужно знать о том, как переваривается разная пища

Здоровье » Здоровье и профилактика

Все, что мы съедаем, попадает в желудок, а затем и в кишечник, где и происходит основное переваривание пищи с выделением полезных веществ. Но на каждый продукт или напиток организму требуется определенное время.

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Время переваривания различной пищи

Разумеется, самыми легкоусвояемыми будут напитки.

Так, вода, если ее выпить на пустой желудок, сразу же "проследует" в кишечник, а для соков желудку понадобится до 30 минут. Столько же времени нужно и на усвоение бульона.

Около получаса уйдет для свежих фруктов и овощей. А вот сухофрукты "побудут" в желудке не менее 2 часов.

Крупы и бобовые могут усвоиться за 1,5-2,5 часа. Аналогичное время выделяется ЖКТ для семян и орехов, если они термически не обработаны.

Что касается молочной продукции, то в случае, если она обезжирена — пробудет в желудке до 1,5 часов. Чем у нее выше процент жирности, тем больше времени на усвоение нужно.

Мясо, в зависимости от вида, переваривается от одного часа до пяти. В отличие от рыбы, на которую организм затратит не более часа.

Список легкоусвояемых и трудноусвояемых продуктов

Также следует знать, что продукты питания делятся на два вида: легкоусвояемые и трудноусвояемые.

Легкоусвояемые продукты

К первым относятся все фрукты и овощи, богатые клетчаткой, которую так любит организм. Конечно же, если речь идет о разумном в потреблении их количестве.

Кстати, если овощи приготовлены с помощью гриля или просто отварены, то они переварятся еще быстрее.

Также ЖКТ не составит труда переварить различные каши.

Затем следуют мясо курицы и индейки (отварное) и рыба нежирных сортов, приготовленная на пару или вареная.

Трудноусвояемые продукты

Что же касается мяса животных, то оно относится к продуктам, усваивать организму которые нелегко.

Это говядина, баранина, свинина. Ну и, разумеется, сало.

Организм, в отличие от мозга, очень не любит сладости и различную уличную еду, вроде фаст-фудов.

Мало того, что она вызывает у системы пищеварения ряд сложностей при переваривании, так еще и наносит вред организму.

Поэтому, если уж очень "припекло" съесть что-то вредное, то следует это сделать в первой половине дня. Хотя, конечно же, лучше отказаться.

Да и в целом, есть вечером — не лучшая затея.

Как в свое время высказался Александр Пушкин: "Не ужинать — святой закон, кому всего дороже легкий сон".

Очень много времени желудку нужно для "расправы" с сырами твердых сортов повышенной жирности, а также шоколадом и мороженым.

Какая пища переваривается быстрее: холодная или горячая? 

Еще одна важная деталь для тех, кто следит за своим питанием: пища переваривается быстрее/медленнее в зависимости от ее температуры.

Так, если еда поступила в желудок холодной, то он переварит ее гораздо быстрее, нежели горячую или теплую, задействовав при этом большое количество своей энергии.

Возможно, кому-то это покажется заманчивым "ходом" для похудения, но медики предупреждают, что ничего хорошего в этом случае ждать не приходиться, так как холодная пища практически "проскакивает" в кишечник и вызывает в нем брожение.

Не следует пить и слишком холодные напитки, поскольку они в целом тормозят процесс переваривания, вызывая различные проблемы.

Не скажет организм "спасибо" и за продукты с пылу с жару, поскольку ряд исследований показал, что в этом случае часто происходит развитие болезней системы пищеварения.

А вот прием теплой пищи желудок встретит с благодарностью.

Ну, и конечно же, принимая пищу: мясо ли, крупы ли, овощи или хлеб, всегда следует помнить слова великого Сократа: "Я ем, чтобы жить, а не живу, чтобы есть".

И только тогда пища пойдет во благо.

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Фото: recepty-zdorovia.com

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