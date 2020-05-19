Листовая зелень: от каких болезней она нас защищает

Свежие травы необходимы человеку, однако зачастую мы о них забываем или используем лишь для украшений основных блюд.

Петрушка. Лечебные свойства и противопоказания.

А ведь травы содержат в себе настоящие витаминные "бомбы", полные минералов и полезных веществ, которые служат залогом для здорового функционирования всего организма, а особенно ЖКТ, сердца и сосудов, а также нервной системы.

Очень полезны они и для людей, перенесших операции и болезни, так как способны поднять иммунитет и уничтожить вредные бактерии.

В общем, прав был великий Гиппократ, сказавший, что "врач лечит — природа исцеляет".

Правила безопасности

Решив разнообразить свой рацион полезной зеленью, необходимо выяснить, что нет противопоказаний (некоторые травы могут действовать как лекарства, запрещенные при тех или иных заболеваниях), а также убедиться, что рядом с высаженными растениями нет активной проезжей части или промышленных производств.

В противном случае травы накапливают в себе массу токсинов, что не просто нивелирует их пользу, но и делает опасными.

Если все эти правила соблюдены, то следует ознакомиться с полезными свойствами вкусной зелени и употреблять ее как можно чаще.

Полезные свойства зелени

Укроп (обычный) содержит вещество кверцетин, являющееся кардиотоником природного происхождения, также обладает сильными противоаллергическими свойствами.

Аптечный укроп или фенхель поможет при болезнях легких, так как имеет сильный отхаркивающий эффект.

Кроме того, обладает мягким успокаивающим эффектом. Может расширять сосуды.

Щавель — природный поставщик флавонидов гиперозида и рутозида, которые являются защитным барьером для слизистой ЖКТ, а также снижают проницаемость капилляров и вен.

Петрушка необходима на столе каждого человека и особенно полезна для жителей мегаполисов, так как имеет выраженный противоопухолевый и противовоспалительный эффект из-за высокого содержания лютеолина.

Кинза или как еще ее называют кориандр, используется в качестве противогрибкого средства.

Кроме этого, ее эфирные масла служат отличным антигельминтным "препаратом" из зеленой аптеки.

Шалфей содержит урсоловую и олеановую кислоты, которые оказывают губительное действие на раковые клетки, не давая им размножаться. Кроме того, шалфей стимулирует иммунитет.

Множество салатов: руккола, кресс, романно, латук и прочие считаются сильными антиоксидантами, хорошо чистят сосуды, убирая с них вредные холестериновые отложения, чем помогают избежать ишемии.

Знаменитая листовая свекла (мангольд) содержит сиринговую кислоту, нормализующую глюкозу в крови, а также станет верным помощником при борьбе с лишним весом, замедляя усвоение углеводов.

Шпинат наполнен веществом апигенином, который относится к флавонам. Он служит хорошим успокоительным средством.

А если включить шпинат в постоянный рацион, то в случае наличия раковых опухолей их "кровопитание" из сети капилляров будет заблокировано.

Сельдерей обладает пикантным вкусом и частый гость на столах тех, кто увлекается здоровым питанием и следит за фигурой. Но его польза не только в этом, но и в повышении устойчивости организма к проявлениям аллергии. Также он укрепляет стенки сосудов.

Зеленый перьевой лук станет отличным помощником для глаз, так как защищает сетчатку от повреждений и старения. Очень полезен для людей, страдающих расстройствам зрения в сумерках (куриной слепотой).

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