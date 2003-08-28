Фруктовый колит или как избежать расстройства пищеварения

Летом мы стремимся на весь год запастись витаминами, забывая о том, что порой сырые овощи и фрукты приносят больше вреда, чем пользы. О том, как должны питаться летом женщины с расстройствами пищеварения, рассказывает врач-гастроэнтеролог Ирина НОВИКОВА.

Как убрать нарушение пищеварения и нормализовать пищеварение натуральными средствами

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Если проблем со здоровьем нет, овощи и фрукты непременно принесут пользу. Среди овощей и фруктов много таких, которые послабляют стул — к примеру огурцы, свекла, сливы.

Мягкий стул, как правило, не переходит в понос и нормализуется буквально на вторые сутки. Если же на фоне приема сырой пищи началась диарея, которой не видно конца, то надо насторожиться.

Конечно, причиной расстройства пищеварения может быть острая кишечная инфекция, вызванная попаданием микробов в желудок. Но нередко сырые овощи и фрукты провоцируют обострение различных хронических заболеваний.

В этом случае надеяться на то, что "фруктовый" или "овощной" понос пройдет сам по себе — значит потерять время и запустить болезнь.

Капризный кишечник

Чаще всего расстройство стула после употребления сырых фруктов и овощей возникает при хроническом воспалении толстой кишки — колите. Эта неприятная болезнь встречается у многих молодых женщин. Сырые овощи и фрукты почти целиком состоят из грубой клетчатки, а воспаленная слизистая оболочка кишки не готова к таким нагрузкам. В этой ситуации даже один огурчик с грядочки чреват серьезными неприятностями на следующее утро.

И все-таки выход есть. Раз сам кишечник отказывается перерабатывать грубую клетчатку, надо ему в этом помочь. Всю растительную пищу перетирайте миксером до получения однородной массы и ешьте пюре небольшими порциями.

Выбирая ягоды и фрукты, помните, что не все они обладают послабляющим действием. Некоторые, напротив, резко уменьшают сокращения кишечника — это:

черника

черемуха

груши

айва.

А витаминов и других полезных веществ в них не меньше, чем в других растительных лакомствах.

Если и эти меры предосторожности не остановят диарею, то придется перейти с сырых фруктов и овощей на вареные. Только не забывайте, что при варке полезные вещества переходят в воду. Поэтому не выливайте ее — овощной отвар пригодится для приготовления супов, каш или овощного рагу. А из фруктов и ягод получаются вкуснейшие компоты и морсы. Но лучше готовить овощи на пару, так в них сохраняется больше витаминов.

Излишнюю активность кишечника можно ослабить, если есть вязкую пищу: кисели, муссы, желе.

К тому же они аппетитны на вид и очень вкусны. Неприглядную и нелюбимую кашу советую освежить ошпаренными протертыми ягодами.

На первое как нельзя лучше подойдут слизистые овощные супы

Хорошо бы освоить и приготовление таких блюд, как суфле и запеканка из овощей и фруктов. Ну, а если уж очень захочется сладенького, то кишечник не будет возражать против небольшого количества:

варенья

джема

повидла

зефира

фруктовой домашней пастилы

печеных яблок и груш.

Еще раз осторожность

Когда справитесь с диареей, можно больше не утруждать себя всякими кулинарными изысками. Но переходить к сырым фруктам следует постепенно и осторожно, начиная со свежеотжатых соков. И ни в коем случае не ешьте овощи целиком, только мелко нашинкованные и понемногу — 100-150 граммов в день. Нельзя делать салаты из нескольких овощей и фруктов — вводите их в меню по одному, наблюдая за реакцией больного кишечника.

Чтобы восстановить нарушенное пищеварение, придется на время перейти на диетическое питание. Никаких острых блюд. Только каши, да и те на воде, причем исключите пшенную и перловую. Супы следует варить на нежирных бульонах.

Перетирайте вареные мясо и рыбу, откажитесь от молока, заменив его кисломолочными продуктами. Забудьте про свежую сдобную выпечку и черный хлеб.

Белый хлеб замените сухариками. Кстати, при хроническом колите вредно есть хлеб с отрубями и из муки грубого помола. Яйца варите всмятку или делайте из них омлет. Ограничьте соль и сахар.

Если нормализовать стул с помощью одной диеты никак не удается, то придется принимать антибиотики. Только они уничтожат расплодившиеся в кишечнике болезнетворные микробы. Уменьшить перистальтику и вздутие помогут белая глина, крахмал и препараты висмута.

Успокаивающее действие на слизистую оболочку оказывают отвары и настои из:

зверобоя

ромашки

листьев эвкалипта

шишек ольхи.

С этими травами можно делать и микроклизмы.

Унять не в меру разбушевавшийся кишечник помогают теплые грелки и согревающие компрессы со спиртом, вазелиновым маслом и даже просто с теплой водой. Также полезны теплые хвойные ванны.

Колит всегда сопровождается дисбактериозом, при котором кишку заселяют гнилостные бактерии. Именно поэтому страдающие колитом женщины плохо переносят сладкие фрукты и ягоды:

виноград

абрикосы

бананы

дыни

финики

тыкву

свеклу.

Содержащийся в них фруктовый сахар легко усваивается микробами, которые начинают расти как на дрожжах и усиленно размножаться, окончательно подавляя нормальную кишечную флору.

Избыток кислоты заставляет желудок быстрее проталкивать пищу, поэтому стул у язвенников частый и жидкий

Грубая растительная клетчатка и сама по себе долго переваривается, а тут она начинает гнить и бродить, вызывая понос, вздутие живота, боли. Поэтому при дисбактериозе лучше совсем отказаться от сладких фруктов.

Другие противники

При употреблении сырых овощей и фруктов понос развивается не только из-за обострения колита, но и по многим другим причинам. Ведь толстая кишка — лишь последнее звено в длинной цепи пищеварения.

И при заболеваниях вышележащих органов грубая растительная клетчатка поступает в кишечник практически в неизмененном виде. Естественно, даже здоровой кишке не под силу справиться с такой нагрузкой.

При язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, а также при гастритах с повышенной секрецией кислотность желудочного сока постоянно высокая. Избыток кислоты заставляет желудок быстрее проталкивать пищу, поэтому стул у язвенников частый и жидкий. А смородина, крыжовник, клюква, вишня, яблоки еще больше повышают кислотность и могут привести к неукротимому поносу. Но это не самое страшное — агрессивная кислота буквально разъедает стенки желудка, тем самым вызывая обострение заболевания.

Однако женщины, страдающие язвой, не должны весь сезон сидеть на каше и сухарях. Сладкие фрукты и овощи — клубника, малина, черника, сладкие яблоки, бананы и морковь — не только придутся по вкусу, но снизят кислотность и улучшат стул. Но чтобы избежать поноса и обострения язвы, все сырые продукты следует есть только под "прикрытием" снижающих кислотность противоязвенных препаратов.

Некоторые женщины, наоборот, мучаются из-за недостатка кислоты в желудке. Такое бывает при гастрите с пониженной кислотностью и атрофическом гастрите. Бедный желудок, как ни старается, не может переварить сырые овощи и фрукты. В результате грубая пища поступает в кишечник непереваренной. Вы облегчите нелегкую работу желудка и кишечника, если будете есть только протертые овощи и фрукты. В тяжелых случаях перед едой следует принимать желудочный сок или соляную кислоту, которые можно купить в аптеке.

Женщинам с язвенным колитом сырые овощи и фрукты вообще противопоказаны. Грубая клетчатка усиливает газообразование и сокращения кишечника, что чревато диареей и даже разрывом кишки. Но вареные протертые фрукты и овощи вполне безопасны.

Так называемый синдром раздраженной кишки чаще всего наблюдается у неуравновешенных женщин. К счастью, при этой болезни тяжелых расстройств пищеварения не бывает. Вот только кишечник "надрывается" что есть сил. Поэтому сырые овощи и фрукты нередко вызывают прямо-таки неукротимый понос. С этой проблемой можно справиться без лекарств. Помогут протертые фрукты, замедляющие перистальтику, например:

черника

айва

настои зверобоя и ромашки

а также успокаивающие травы — пустырник и валериана.

В кишечнике пища переваривается ферментами кишечного сока. Но есть люди, у которых отдельные ферменты не вырабатываются. Чаще всего не хватает веществ, разрушающих сахара. В этих случаях сладкие фрукты и ягоды неизбежно вызывают обострение хронического колита. Эту проблему решить непросто, необходимо тщательно обследоваться, чтобы выявить недостающий фермент. И если ему нет замены среди лекарств, то от многих овощей и фруктов лучше навсегда отказаться.

При хроническом панкреатите сок, сырые овощи и фрукты вообще противопоказаны. Ведь именно они заставляют работать поджелудочную железу на полную катушку, что проявляется нескончаемым поносом. Овощи можно есть только в вареном виде, "под прикрытием" специальных лекарств-ферментов — мезим форте, фестала и креона.

Аллергия на овощи или фрукты тоже часто сопровождается расстройством пищеварения. Но при этом обязательно имеются и другие признаки аллергии — крапивница и одышка. Чтобы в дальнейшем избежать аллергических проявлений, необходимо обследоваться и найти истинного виновника недуга. Статистика свидетельствует, что чаще всего больными плохо переносятся клубника и цитрусовые. Возможно, придется отказаться только от них, а другие дары лета и осени не будут вам противопоказаны.

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