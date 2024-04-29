Без виз и загранпаспортов: топ стран СНГ для путешествий в 2024

АТОР: Беларусь — лидер для туристов из России

1:30 Your browser does not support the audio element. Туризм

Россияне, желающие путешествовать за границу без необходимости оформления загранпаспорта и визы, могут обратить внимание на такие страны, как Белоруссия и Казахстан. По информации от экспертов Ассоциации туроператоров России (АТОР), перечень подходящих направлений не ограничивается этими государствами.

Фото: unsplash.com by Клем Оноджегуо is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Дария, менеджер турфирмы, специализирующейся на странах постсоветского пространства, рекомендует также обратить внимание на Киргизию, Армению, Абхазию и Южную Осетию.

Специалисты подчеркнули, что в Армению можно прилететь без заграничного паспорта, но только через международные аэропорты Еревана и Гюмри.

Цхинвал, столица Южной Осетии, был отмечен как одно из самых экономичных направлений для отдыха россиян во время майских праздников.

Белоруссия была признана одним из лучших направлений для туристических поездок. Путешествие в эту страну оценивается как бюджетный вариант, особенно при тщательном поиске авиабилетов. По данным источников, из Москвы в Минск или Брест можно долететь примерно за 10 тыс. рублей, а из Санкт-Петербурга за аналогичную сумму доступен прямой рейс в Гомель.

Российские туроператоры также советуют посетить исторические замки, Брестскую крепость и Витебск, известный как "оазис искусства" и родина художника Марка Шагала.