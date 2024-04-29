Россияне, желающие путешествовать за границу без необходимости оформления загранпаспорта и визы, могут обратить внимание на такие страны, как Белоруссия и Казахстан. По информации от экспертов Ассоциации туроператоров России (АТОР), перечень подходящих направлений не ограничивается этими государствами.
Дария, менеджер турфирмы, специализирующейся на странах постсоветского пространства, рекомендует также обратить внимание на Киргизию, Армению, Абхазию и Южную Осетию.
Специалисты подчеркнули, что в Армению можно прилететь без заграничного паспорта, но только через международные аэропорты Еревана и Гюмри.
Цхинвал, столица Южной Осетии, был отмечен как одно из самых экономичных направлений для отдыха россиян во время майских праздников.
Белоруссия была признана одним из лучших направлений для туристических поездок. Путешествие в эту страну оценивается как бюджетный вариант, особенно при тщательном поиске авиабилетов. По данным источников, из Москвы в Минск или Брест можно долететь примерно за 10 тыс. рублей, а из Санкт-Петербурга за аналогичную сумму доступен прямой рейс в Гомель.
Российские туроператоры также советуют посетить исторические замки, Брестскую крепость и Витебск, известный как "оазис искусства" и родина художника Марка Шагала.
Одуванчик имеет плохую репутацию сорняка, однако он издавна использовался как лекарственное растение для улучшения пищеварения и стимуляции аппетита.