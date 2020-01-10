Витамин D снижает риск развития рака печени

Японские специалисты сообщают: витамин D может оказаться полезен не только для проблем с костями, но и для профилактики некоторых видов рака. Особенно эффективен он оказался при профилактике рака печени. Как "солнечный витамин" помогает нашему организму?

Чем полезен витамин D

"Солнечным" витамин D зовется по простой причине: наш организм активно его вырабатывает при попадании на кожу солнечного света. Содержится он и в продуктах питания — например, жирной рыбе, яйцах, различных витаминизированных хлопьях и мюсли. Часто его принимают в комплексе с другими витаминами посредством пищевых добавок.

В первую очередь витамин D считается важнейшим компонентом нормального развития костей. Благодаря тому, что он регулирует минеральный обмен, его употребление помогает предотвращать остеопороз и рахит, улучшает мышечный тонус и иммунитет.

Как проходило исследование

Специалисты из Японии в рамках материала для издания "The BMJ" отметили, что ранее уже было известно об антираковых свойствах витамина D, но более тщательных исследований не проводилось. Для оценки того, насколько витамин D полезен как средство профилактики рака, ученые провели обследование 33 736 человек от 40 до 69 лет. Каждый участник проекта предоставил полные данные не только о своем здоровье, но и о пищевых привычках и образе жизни, в том числе вредных и полезных привычках. А уровень витамина D измерили с помощью анализа образцов крови, по итогам которого всех участников поделили на 4 группы (в зависимости от количества витамина в организме).

По итогам 16 лет наблюдения было зафиксировано около 3301 случаев рака. При этом чем выше был уровень витамина D, тем ниже был шанс им заболеть: группа с наиболее высоким его содержанием подвергалась риску на 22% меньше.

Также удалось установить связь витамина D и конкретных видов рака: лучше всего витамин помогал снизить вероятность рака печени (на 30 — 50%), а вот для рака легких и простаты связи найдено не было. К тому же оказалось, что для мужчин "защита" витамина более характерна, чем для женщин.

Связь пока неочевидна, но загорать полезно

Авторы отмечают, что ни один из исследованных видов рака не показал какого-либо повышенного риска, связанных с высоким уровнем витамина D, даже с учетом таких показателей, как вес, возраст, количество занятий спортом, потребление алкогольной продукции или диеты.

Комментируя полученные данные, София Лоуэс из Cancer Research UK отмечает, что пока доказательства японских специалистов лишь общие.

"Предполагается, что чем выше уровень витамина D в крови, тем ниже риск развития рака, причем проверка была проведена только для азиатов. Пока неясно, отражает ли дефицит витамина D те проблемы со здоровьем, которые стимулируют рак. И нет возможности утверждать, что именно он непосредственно влияет на процессы, связанные с раком. Но отмечу, что разумное время загара летом поможет получить достаточное для нормы количество витамина D", — комментирует Лоуэс.

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