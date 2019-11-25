Тыква не зря называется одним из самых полезных сезонных продуктов, считаясь законной королевой осеннего стола.
По мнению врачей, тыква — кладезь несметного количества полезных витаминов и минералов.
Прежде всего, как и остальные "уроженцы садов-огородов" оранжевого цвета она — самый близкий друг для печени.
Тыква способствует активизации ее работы, влияя на биохимические процессы.
Улучшая кровоток, помогает питанию клеток и является отличным профилактическим средством от цирроза печени и нормализует обменные процессы организма.
Сок этого гигантского овоща, благодаря наличию в нем пектина, может очищать печень от камней и отлично снижает уровень холестерина, очищая сосуды.
Поможет печени восстановить клетки, доставляя к ней напрямую большое количество антиоксидантов и витаминов.
Кстати, они же защитят и от сезонных вирусов.
Врачи часто рекомендуют есть тыкву людям, у которых те или иные проблемы с печенью.
Однако помимо вышеперечисленных свойств, тыква, как говорит народная медицина, является настоящим афродизиаком и способна повышать либидо.
Впрочем, усиливать сексуальное желание помогает не сама тыква, а ее аромат, который часто используется при приготовлении аромомасел и свечей для романтических вечеров.
Кстати, запах готовящейся в духовке тыквы возбудит, как утверждают эксперты, не только аппетит…
Для мужчин семена тыквы будут просто незаменимы, поскольку являются чудесным средством для профилактики проблем с предстательной железой.
Женщинам тыква поможет сохранить красоту кожи и волос.
Насыщенная кератином и витаминами, тыква поспособствует профилактике акне и различных высыпаний на коже, а коллаген в ее составе сделает волосы блестящими и крепкими.
Тыквенные семечки в народной медицине применяются очень давно и считаются наилучшим средством от гельминтов.
Но у них достаточно и других полезных свойств. Например, нормализация уровня сахара в крови.
Незаменима тыква и для людей, стремящихся сбросить лишние килограммы или же просто держать себя в форме.
Этому поможет клетчатка, которой в тыкве — большое количество.
А еще тыква — отличный антидепрессант. За хорошее настроение отвечают витамины группы В, способствующие выработке сератонина. А их в тыкве, как уже сказано, очень много.
Фото превью: domxlopot.ru
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