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Автор Татьяна Питерякова

Все проблемы в голове: шесть типов физической боли, возникающих из-за эмоциональных проблем

Здоровье » Ваше здоровье print

Наверняка многим знаком такой термин, как психосоматика. Тело, душа и ум - взаимосвязанные уровни. И неудивительно, что психологическое состояние отражается на физическом.

Мигрень

При частой головной боли мозг человека переполняют тревожные мысли. В этом случае психологи рекомендуют не обращать внимания на мелочи. Можно предположить, что голова - сосуд, наполненный разной, порой ненужной информацией. Рано или поздно места в нем не станет, поэтому лучше уже сейчас выкинуть из него все ненужное.

Боль в шее

Частой причиной появления боли в шее являются токсичные отношения. Навряд ли нужно вновь негативно вспоминать о человеке, причинившем боль.

Лучше просто отпустить ситуацию и его простить. Если этот человек дорог, можно сосредоточиться на его достоинствах: они точно найдутся. Когда их мало, то лучше разорвать отношения, тем более, если от общения нет никакого удовольствия. В этом случае жизнь станет лучше, а проблемы с шеей навряд ли вернутся.

Боль в плечах

При боли в плечах можно полагать, что человек решил выполнять чужие обязанности. Однако он сам не может с ними справиться. В этом случае нужно избавиться от тяжелого груза, пусть окружающие не позволяют себе лишнего. Нужно научиться отказывать в просьбах, не доставляющих удовольствия.

Боль вверху спины

Вверху спины человек испытывает боль, ощущая себя одиноким и ненужным. Он хочет любить и получать взаимные чувства, однако ему в этом всегда что-то мешает.

В итоге он становится интровертом, временами агрессивным. В этом случае человеку просто нужно прислушаться к своему сердцу и сделать его открытым для другого.

Боль в пояснице

Обычно поясничная боль возникает по причине неурядиц на работе и финансовых проблем. Иногда она бывает связана с какими-то изменениями в работе.

В этом случае лучше решать вопрос с начальством, попросить смены должности или финансового повышения. А в случае отказа можно подыскать другое место.

Боль в коленях и локтях

Обычно боли в локтях и коленях появляются из-за неготовности к изменениям в жизни. Боль в локтях часто возникает у жестоких людей.

В этом случае лучше научиться быть гибким и стараться уступать. Тем более что быстрое освоение в новых условиях свидетельствует о высоком интеллектуальном уровне.

Злоба, осуждение, негативные мысли - все они влияют на наше самочувствие. Поэтому лучше отпустить ситуацию, чем потом страдать от проблем с суставами или какими-либо органами. Благодаря этому также уйдут и негативные мысли.

Фото:dentamed.club

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