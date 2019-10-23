Наверняка многим знаком такой термин, как психосоматика. Тело, душа и ум - взаимосвязанные уровни. И неудивительно, что психологическое состояние отражается на физическом.
Мигрень
При частой головной боли мозг человека переполняют тревожные мысли. В этом случае психологи рекомендуют не обращать внимания на мелочи. Можно предположить, что голова - сосуд, наполненный разной, порой ненужной информацией. Рано или поздно места в нем не станет, поэтому лучше уже сейчас выкинуть из него все ненужное.
Боль в шее
Частой причиной появления боли в шее являются токсичные отношения. Навряд ли нужно вновь негативно вспоминать о человеке, причинившем боль.
Лучше просто отпустить ситуацию и его простить. Если этот человек дорог, можно сосредоточиться на его достоинствах: они точно найдутся. Когда их мало, то лучше разорвать отношения, тем более, если от общения нет никакого удовольствия. В этом случае жизнь станет лучше, а проблемы с шеей навряд ли вернутся.
Боль в плечах
При боли в плечах можно полагать, что человек решил выполнять чужие обязанности. Однако он сам не может с ними справиться. В этом случае нужно избавиться от тяжелого груза, пусть окружающие не позволяют себе лишнего. Нужно научиться отказывать в просьбах, не доставляющих удовольствия.
Боль вверху спины
Вверху спины человек испытывает боль, ощущая себя одиноким и ненужным. Он хочет любить и получать взаимные чувства, однако ему в этом всегда что-то мешает.
В итоге он становится интровертом, временами агрессивным. В этом случае человеку просто нужно прислушаться к своему сердцу и сделать его открытым для другого.
Боль в пояснице
Обычно поясничная боль возникает по причине неурядиц на работе и финансовых проблем. Иногда она бывает связана с какими-то изменениями в работе.
В этом случае лучше решать вопрос с начальством, попросить смены должности или финансового повышения. А в случае отказа можно подыскать другое место.
Боль в коленях и локтях
Обычно боли в локтях и коленях появляются из-за неготовности к изменениям в жизни. Боль в локтях часто возникает у жестоких людей.
В этом случае лучше научиться быть гибким и стараться уступать. Тем более что быстрое освоение в новых условиях свидетельствует о высоком интеллектуальном уровне.
Злоба, осуждение, негативные мысли - все они влияют на наше самочувствие. Поэтому лучше отпустить ситуацию, чем потом страдать от проблем с суставами или какими-либо органами. Благодаря этому также уйдут и негативные мысли.
Фото:dentamed.club
Читайте также:
В основе многих болезней женщин лежит психосоматика - мнение эксперта
Последствия влияния стресса на разум и тело женщины
Бородавки и папилломы уже много тысяч лет беспокоят человека. Они упоминались в шекспировских сонетах, их находили на мумиях фараонов. Но люди научились бороться с ними.