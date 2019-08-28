Нужны ли девушкам средства для ухода за интимной зоной?

Большинство считает, что средства данной группы - вещь столь же необходимая, как мыло или шампунь. А что говорит наука?

Салфетки, крем-мыло, гель для интимной гигиены и прочие средства в магазине можно встретить в большом количестве и разнообразии. Но интересно, на самом ли деле они способны помочь в поддержании здоровья в интимной области? К сожалению, с этим есть некоторые проблемы.

Бактерии - не враги

Ранее проведенные исследования показали, что pH вульвы обычно равен 3,5-4,7, а показатели влагалища меняются, исходя из стадии менструального цикла. Например, до наступления «красных дней» pH интимной зоны будет равен 7 (нейтральный), в репродуктивном возрасте - 3,8-4,4, в менопаузе - 6,5-7.

Но и это еще не все: количество бактерий в этом месте зависит и от фазы менструального цикла. Кроме того, некоторые эксперименты по данной теме позволяют сделать вывод, что представительницы слабого пола разных национальностей тоже имеют свой уникальный набор микроорганизмов во влагалище.

Относительно вульвы, то в ней наблюдаются те же бактерии, что и в вышеуказанной зоне, а также ряд микроорганизмов, присутствующих в продуктах жизнедеятельности человека.

В целом представители научной среды солидарны в одном, что нет определенной нормы бактерий для половых органов. И поскольку наука на 100% не изучила данный вопрос, специалисты не дают определенный свод правил интимной гигиены, утверждая, что для каждой девушки существует индивидуальный принцип ухода.

Что в итоге?

Гинекологи сообщают, что когда затрагивается тема ухода и здоровья интимной зоны каждой девушки, лучший вариант - разрешить ей очищать себя самостоятельно с помощью выделений. А если женщину волнует вопрос цвета и запаха этих естественных продуктов конечного метаболизма, рекомендуется обратиться к врачу.

Если вести речь о вульве, ее необходимо постоянно очищать, используя щадящие продукты ухода, в которых нет мыла и ароматизаторов. Таким образом, получится миновать вероятность накопления в данном месте пота, омертвевших клеток, частичек менструальной крови и прочих тканей или жидкостей, которые могут стать источниками распространения теоретически вредных бактерий.

Почему не рекомендуется применять воду и мыло? В таком случае увеличивается риск сухости, соответственно, может появиться зуд.

Стоит отметить и то, что чрезмерно частое мытье вульвы, например, с использованием максимально щадящих средств, тоже может раздражать и повреждать кожный покров в этой чувствительной области. Поэтому нужно быть начеку.

Фото: revipharm-es.blogspot.com

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