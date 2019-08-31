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Автор Александра Балан-Сенчук

Новейшие и стандартные способы лечения псориаза

Здоровье print

Существуют различные способы лечения псориаза, которые можно применять местно, системно или с помощью фототерапии. Модификаторы биологического ответа представляют собой специфический класс лекарств, которые нацелены на иммунный ответ в организме. 

Актуальные кортикостероидные препараты

Актуальные кортикостероидные препараты являются первой линией лечения псориаза и обеспечивают эффективное облегчение симптомов благодаря их противовоспалительному действию, которое помогает уменьшить покраснение и отечность. Побочные эффекты могут включать атрофию кожи и повышенную чувствительность.

Кортикостероиды могут использоваться в качестве самостоятельной терапии при псориазе от легкой до умеренной степени тяжести, но для более тяжелых случаев обычно требуется сочетание с другими видами лечения.

Увлажняющие кремы также показаны для облегчения зуда от псориаза и могут включать растительные компоненты, такие как алоэ вера, жожоба или капсаицин.

Фототерапия

Давно известно, что солнечный свет влияет на тяжесть симптомов псориаза, и это свойство может быть улучшено с помощью фототерапии. Излучение проникает в кожу и замедляет выработку клеток кожи, что является ключевым фактором в патофизиологии псориаза. Время воздействия можно отрегулировать в соответствии с типом кожи пациента, чтобы доставить соответствующую дозу при лечении симптомов. Неблагоприятные эффекты, связанные с фототерапией, включают раздражение кожи, солнечные ожоги, преждевременное старение и повышенный риск развития рака кожи.

Химофототерапия

Химофототерапия относится к препарату "Псоралену" с ультрафиолетовой фототерапией, которая включает местное или пероральное введение лекарственного средства незадолго до облучения ультрафиолетовым излучением, чтобы повысить чувствительность кожи к свету.

Этот метод полезен при лечении псориаза из-за его эффектов, направленных на замедление производства и роста клеток кожи, которые стали сверхактивными, вызывая псориаз.

Было обнаружено, что этот метод эффективен в 85% случаев и способен вызывать ремиссию у большинства людей, хотя время до появления симптомов сильно варьируется.

Побочные эффекты данного метода лечения: тошнота, головная боль и усталость. Риск развития рака кожи также значительно увеличен, особенно для пациентов, которые прошли много процедур.

Системное лечение

Системное лечение обычно предназначается для пациентов с псориазом, который не отвечает на местное лечение и фототерапию из-за побочных эффектов, связанных с их использованием.

Введение препаратов "Циклоспорина" или "Метотрексата" может быть полезным благодаря их действию на иммунную систему для подавления роста новых клеток и ингибирования воспаления. Оба этих лечения занимают несколько недель, чтобы эффект стал очевидным, и полный объем их действия не проявляется в течение трех-шести месяцев после начала терапии.

Побочные эффекты могут включать тошноту, головную боль, усталость, чувствительность к солнечному свету, повреждение печени и повышенный риск развития рака.

"Соритан" является производным витамина А, также известным как "Ретиноид", который может помочь контролировать выработку клеток кожи и облегчить симптомы псориаза. Симптомы часто ухудшаются при начальном лечении, а затем улучшаются через два-четыре месяца.

Модификаторы биологического ответа

Новейшие методы лечения псориаза - это модификаторы биологического ответа. Действие этих препаратов направлено на специфические белки в организме, которые играют роль в иммунной системе и воспалительную реакцию для облегчения симптомов.

Фото: ironfaq.ru

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Темы псориаз способы фототерапия эффективность лечение псориаза
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