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Автор Александра Балан-Сенчук

Как жить с псориазом

Здоровье print

Тяжесть псориаза может сильно различаться у разных пациентов, и в результате влияние на качество жизни также сильно варьируется. Для людей, живущих с псориазом, существует ряд методов лечения и ухода, позволяющих справиться с этим заболеванием и улучшить общее самочувствие.

Забота о коже

Псориаз, как правило, является хроническим заболеванием, и в план ухода за пациентом включается медицинский работник, чтобы следить за состоянием и обеспечивать адекватное лечение. Тем не менее людям с псориазом важно взять на себя ответственность за свое здоровье и благополучие, внедряя методы, смягчающие симптомы псориаза и способствующие заживлению.

Надлежащий уход за кожей должен включать регулярное увлажнение кожи, теплые ванны и регулярное нахождение на солнце. Также важно максимально расслабиться и не расчесывать пораженные участки кожи. Лечение псориаза следует продолжать, даже если симптомы заболевания устраняются. Это помогает предотвратить обострение состояния и обеспечить контроль симптомов.

Управление сердечно-сосудистыми рисками

Люди с псориазом подвергаются повышенному риску сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. По этой причине для них важно сделать выбор в пользу здорового образа жизни, чтобы снизить этот риск.

Избыточный вес является одним из главных факторов риска заболеваний сердца и сосудов, и его следует устранять, если пациенты имеют избыточный вес или страдают ожирением. Основными причинами, которые влияют на потерю или прибавку в весе, являются рацион и физическая активность, поскольку они связаны с потреблением энергии.

Здоровая и сбалансированная диета, которая богата свежими фруктами и овощами, является предпочтительной, чтобы стимулировать естественное потребление необходимых витаминов и минералов. Пищевые продукты с высоким содержанием жиров или сахара не рекомендуются, так как они не дают организму ценных питательных веществ, в которых он нуждается. Для людей важно быть физически активными в течение хотя бы 30 минут каждый день.

Также нужно бросить курить и не употреблять алкоголь, так как эти нездоровые привычки напрямую влияют на сердечно-сосудистую систему. Кроме того, регулярный мониторинг артериального давления может помочь обнаружить ранние признаки сердечно-сосудистых заболеваний и снизить риск серьезных последствий.

Социальная изоляция и психологические эффекты

Симптомы псориаза, такие как красная и чешуйчатая кожа, могут быть болезненными, а также неэстетичным зрелищем в социальных условиях. Может быть затронута практически любая область тела, включая руки, ноги, лицо и голова. Бывает трудно скрыть изменения внешнего вида кожи, которые могут вызвать у пациентов дискомфорт и неуверенность в социальных ситуациях.

По этой причине многие страдающие псориазом предпочитают изолироваться от общества и чаще страдают от депрессии. Тем не менее псориаз является воспалительным аутоиммунным заболеванием, которое не является заразным и не должно быть причиной отчуждения.

Фото: nari.punjabkesari.in

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