Летние опасности, о которых следует помнить родителям детей

Летние месяцы — лучшее время для знакомства с природой и окружающей средой. Но для того чтобы семейные пикники на природе не привели к поездке в больницу, ребёнка нужно научить некоторым правилам, которых следует придерживаться при контакте с растениями и животными. Что важно рассказать ребенку?

1. Не трогать диких животных.

Знакомые детям по мультфильмам и сказкам белочки, ёжики и мышки кажутся абсолютно безобидными и естественным желанием ребёнка является погладить их или взять на руки.

Но нужно объяснить ребёнку что дикие животные — это переносчики многих тяжелых заболеваний, которые очень тяжело поддаются лечению при чём заболеть можно не только от укуса животного, но и просто потрогав его шерсть.

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2. Не играть с птичьим гнёздами и перьями.

Расскажите малышу что не нужно трогать птичьи гнёзда, брать из них яйца и тем более птенцов — птица может уже не вернуться обратно, и её дети погибнут. Также не стоит брать в руки птичьи перья и пух — через них есть риск заразиться орнитозом.

3. Нельзя есть лесные ягоды.

Ребёнок должен знать, что всё что растёт на кустах и деревьях в лесу нельзя есть, предварительно не спросив разрешения у родителей. А лучше всего ограничится плодами, растущими у бабушки на огороде, если конечно папа или мама не являются экспертами в области лесной флоры.

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4. Не трогать грибы.

В отличии от тех же ягод, навряд ли ребёнок захочет их попробовать, но поддержать в руках, приготовить угощение для кукол — вполне вероятно. Но опасность ядовитых грибов в том, что их ядовитые частицы остаются на коже рук и пальцев и если после контакта с грибами, не помыть руки и взять ими, например, поесть яблоко, то вероятность неважного самочувствия очень высока.

5. Не рвать неизвестные растения.

Многие из лесных растений представляют большую опасность для здоровья — от контакта с ними могут возникнуть кожные раздражения, воспаления и даже ожоги. Поэтому научите ребёнка тому, что если цветок или растение ему незнакомо, то ни в коем случае не стоит его нюхать, трогать или срывать каким-бы красивым он не был.

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6. Не пытаться трогать насекомых.

Самое банальное что они могут сделать — это укусить. Но главная опасность в том, что при укусе насекомые могут выделять ядовитые вещества, которые способны вызвать сыпь и зуд, а иногда и более тяжёлые последствия. Аккуратными стоит быть и с цветами, в них могут быть шмели, осы или пчёлы.

7. Не отбиваться от змей.

В лесах довольно часто можно встретить гадюк. Чаще всего при встрече с человеком они всего лишь начинают шипеть, но если пытаться ударить её или резко убежать, то змея может отреагировать. Поэтому лучшим вариантом при встрече с гадюкой будет замереть и ждать пока она уползёт. А для дополнительной защиты одеть в лес высокие резиновые сапоги и плотные заправленные штаны.

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Фото: medaboutme.ru