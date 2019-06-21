Список опасностей летнего отдыха: паразиты

Сильнейшие боли, спазмы, запоры либо диарея, угнетение иммунной системы, снижение эффективности вакцин — все эти заболевания могут быть вызваны паразитами. Об этом "Правде.Ру" сообщил ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики (CMD) ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Денис Буханцев.



Осторожно, отпуск: список опасностей летнего отдыха

Во внутренних органах человека паразиты питаются его тканями, блокируют доступ витаминов и питательных веществ. Некоторые паразиты могут стать причиной тяжелых заболеваний, отметил Денис Буханцев. Например, онкологических, в частности, рака мочевого пузыря.

Паразиты способны имитировать приступ аппендицита, холецистита, панкреатита. Если у человека была операция на кишечнике, аскариды очень "любят" протыкать и разрывать швы, рассказал эксперт. Распознать их в организме очень сложно. Профилактики против паразитов нет. Заболевание лечится по факту, подчеркнул Денис Буханцев. Таким образом, призыв "мойте руки перед едой" по-прежнему актуален, отметил эксперт.

На территории России обитает около 70 видов паразитов. Путей проникновения их в организм множество: через воду, в том числе, через некипяченую из-под крана. Цисты лямблии не задерживаются ни одним бытовым фильтром. Паразитами можно заразиться во время купания либо питья воды в различных водоемах. Особенно эта опасность возрастает, если речка или озеро находится рядом с какой-либо фермой, говорит Денис Буханцев.

Но в подавляющем большинстве — это заболевание грязных рук. Яйца паразитов попадают в почву, они там дозревают, а потом через немытые руки, фрукты, овощи попадают в организм человека. Их можно принести домой на ботинках, а маленькие дети, ползая потом по полу, могут заразиться паразитами. При употреблении плохо промытой зелени, через контакт с бродячими животными также возможно подцепить паразитов. Кроме этого, можно заразиться через недостаточно термически обработанную пищу: рыбу, мясо, в том числе дичь, речную рыбу, предупредил эксперт.

C экспертом беседовала Лада Коротун