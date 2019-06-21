Осторожно, отпуск: список опасностей летнего отдыха

Сильнейшие боли, спазмы, запоры либо диарея, угнетение иммунной системы, снижение эффективности вакцин — все эти заболевания могут быть вызваны паразитами. Об этом "Правде.Ру" сообщил ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики (CMD) ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Денис Буханцев.
Во внутренних органах человека паразиты питаются его тканями, блокируют доступ витаминов и питательных веществ. Некоторые паразиты могут стать причиной тяжелых заболеваний, отметил Денис Буханцев. Например, онкологических, в частности, рака мочевого пузыря.
Паразиты способны имитировать приступ аппендицита, холецистита, панкреатита. Если у человека была операция на кишечнике, аскариды очень "любят" протыкать и разрывать швы, рассказал эксперт. Распознать их в организме очень сложно. Профилактики против паразитов нет. Заболевание лечится по факту, подчеркнул Денис Буханцев. Таким образом, призыв "мойте руки перед едой" по-прежнему актуален, отметил эксперт.
На территории России обитает около 70 видов паразитов. Путей проникновения их в организм множество: через воду, в том числе, через некипяченую из-под крана. Цисты лямблии не задерживаются ни одним бытовым фильтром. Паразитами можно заразиться во время купания либо питья воды в различных водоемах. Особенно эта опасность возрастает, если речка или озеро находится рядом с какой-либо фермой, говорит Денис Буханцев.
Но в подавляющем большинстве — это заболевание грязных рук. Яйца паразитов попадают в почву, они там дозревают, а потом через немытые руки, фрукты, овощи попадают в организм человека. Их можно принести домой на ботинках, а маленькие дети, ползая потом по полу, могут заразиться паразитами. При употреблении плохо промытой зелени, через контакт с бродячими животными также возможно подцепить паразитов. Кроме этого, можно заразиться через недостаточно термически обработанную пищу: рыбу, мясо, в том числе дичь, речную рыбу, предупредил эксперт.
C экспертом беседовала Лада Коротун
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
В ряде СМИ появилась информация о том, что уже некоторое время "эмиссары Коломойского" пытаются договориться в Москве о "сдаче" Украины.
Путин выходит на прямую линию с россиянами, которые хотят и готовы выслушать горькую правду и перестали быть покорными власти и терпеливыми...
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в знак протеста покинул заседание Госдумы из-за отказа депутатов принять закон, выдвинутый его однопартийцами.