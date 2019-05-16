Основные причины появления постоянного чувства голода

Голод может появляться сразу после приема пищи или через десять минут после плотного завтрака. Есть люди, жалующиеся на то, что чувство голода не отступает даже в те моменты, когда организм точно перенасыщен пищей.

Основные причины постоянного чувства голода

Регулярное употребление сладкого

После потребления продуктов питания, содержащих простые углеводы, уровень глюкозы в крови быстро растёт, это приводит к частым чувствам голода, а, следовательно, к постоянным перекусам даже после еды.

Употребление пищи с большими перерывами

Чувство голода может возникать, если перерыв между едой составляет 4-5 часов и более. После такого «воздержания» у человека возникает поистине волчий аппетит. Чтобы подавить чувство голода и снизить чрезмерный аппетит, следует принимать пищу с регулярностью 5 раз в день небольшими порциями.

Недостаток сна

Учёные доказали, что чувство голода может возникать в результате постоянного недосыпания. У таких людей увеличивается производство двух гормонов, вызывающих чувство голода и сытости -

лептин

и грелин.

Лептин

Лептин вырабатывается в жировых клетках, и его высокий уровень приводит к отсутствию аппетита.

Грелин

Грелин является гормоном, ответственным за увеличение аппетита, который вырабатывается в желудке обычно, когда он пуст.

Их функционирование нарушается в случае лишения сна. Затем у бессонных людей снижается уровень лептина и увеличивается уровень грелина. Такое состояние приводит к значительному увеличению аппетита и неконтролируемому чувству голода в желудке голода даже после еды.

Может ли чувство голода появляться из-за стресса?

Частый психический или нервный стресс также способствует усилению чувства голода, так как нарушаются механизмы, вызывающие чувство насыщения пищей. Постоянный стресс увеличивает концентрацию кортизола (коры надпочечников). Его избыток приводит к абдоминальному ожирению, отложению жира на тыльной стороне шеи и резистентности к инсулину. Кроме того, постоянные психические и эмоциональные перегрузки способствуют увеличению производства норадреналина, а, следовательно, неконтролируемого аппетита. В свою очередь, углеводов участвуют в производстве серотонина, улучшающего настроение человека - вот почему мы едим сладости после стресса.

Проблема может скрываться в любой системе организма, она часто вытекает из большого скопления маленьких и начинает разрастаться. Поэтому важно

следить за общим состоянием,

сдавать анализы

и стараться искать настоящую причину появления постоянного чувства голода.

Что приводит к бесконтрольному поеданию пищи даже если тело уже перенасыщено?

Адреналин

При частом появлении стрессовых ситуаций и возникновении стресса организма человека начинает вырабатывать адреналин в большом объеме. Данный гормон может глушить чувство голода и делать видимость, что прием пищи был не так давно.

Кортизол

Но вместе с адреналином начинает быстро активизироваться гормон стресса — кортизол. Он является противником адреналина и просто блокирует его действие. Из-за этого эффекта развивается появление сильного чувства голода. Избавиться от него не получается даже после приема пищи, если кортизол продолжает вырабатываться, а человек сильно переживает. Аппетит будет отходить, когда концентрация кортизола значительно упадет.

Чувство голода часто путают с чувством жажды

Тело человека часто путает чувство жажды и чувство голода. Точнее, путает их сам человек, а вот организм старается выдавать одно за другое. В продуктах питания, входящих в рацион, так же содержится вода — так организм старается избавиться от сильного желания выпить много жидкости. Если возникает сильное чувство голода даже после приема пищи, тело буквально может говорить о том, что у него нарушен водно-солевой баланс.

Нехватка воды в организме может привести и к более печальным последствиям. Начнет нарушаться работа различных систем, они просто могут перестать работать из-за недостатка воды. Нужно следить за достаточным количеством поступаемой жидкости и постараться научиться отличать чувство жажды от чувства голода. После выпитой воды чувство голода обычно проходит, но если оно остается, то у человека вряд ли получится сильно переесть. Ведь желудок уже заполнен жидкостью.

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Сильное чувство голода может преследовать, если понижается сахар в крови. Обычно это случается, если перед основным приемом пищи человек съедает много быстрых углеводов — они быстро поднимают уровень глюкозы в крови, а тело начинает активно вырабатывать инсулин. Выработку данного гормона сильно провоцируют различные сладости и все, что относится к неполезным и легким углеводам.

Инсулин начинает синтезировать поступаемые углеводы, перерабатывает весь состав в энергию. Последнюю так же можно запасать. После проделанных действий уровень сахара начинает стремительно падать, а человек чувствует опустошение или сильный голод. Нужно отказаться от приема в пищу быстрых углеводов или не злоупотреблять ими перед основными приемами пищи.

Как подавить чувство постоянного голода?

Если постоянное чувство голода не связано с клиническим отклонением организма, то существует определенные приёмы, позволяющие утолить голод:

Вода поможет устранить на время чувство голода, если человек проголодался. Скорее почувствовать сытость можно при тщательном пережевывании пищи. Во время еды следует отвлечь своё внимание от количества потребляемой пищи и сосредоточиться на её вкусовых качествах. Не следует часто употреблять слишком острые, кислые, газированные и сладкие продукты и питьё, способствующие еще более вызывать аппетит. Всё должно быть в меру. Визуально обмануть мозговой центр можно употребляя маленькие порции еды каждые 3-4 часа.

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