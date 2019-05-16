Голод может появляться сразу после приема пищи или через десять минут после плотного завтрака. Есть люди, жалующиеся на то, что чувство голода не отступает даже в те моменты, когда организм точно перенасыщен пищей.
После потребления продуктов питания, содержащих простые углеводы, уровень глюкозы в крови быстро растёт, это приводит к частым чувствам голода, а, следовательно, к постоянным перекусам даже после еды.
Чувство голода может возникать, если перерыв между едой составляет 4-5 часов и более. После такого «воздержания» у человека возникает поистине волчий аппетит. Чтобы подавить чувство голода и снизить чрезмерный аппетит, следует принимать пищу с регулярностью 5 раз в день небольшими порциями.
Учёные доказали, что чувство голода может возникать в результате постоянного недосыпания. У таких людей увеличивается производство двух гормонов, вызывающих чувство голода и сытости -
Лептин вырабатывается в жировых клетках, и его высокий уровень приводит к отсутствию аппетита.
Грелин является гормоном, ответственным за увеличение аппетита, который вырабатывается в желудке обычно, когда он пуст.
Их функционирование нарушается в случае лишения сна. Затем у бессонных людей снижается уровень лептина и увеличивается уровень грелина. Такое состояние приводит к значительному увеличению аппетита и неконтролируемому чувству голода в желудке голода даже после еды.
Частый психический или нервный стресс также способствует усилению чувства голода, так как нарушаются механизмы, вызывающие чувство насыщения пищей. Постоянный стресс увеличивает концентрацию кортизола (коры надпочечников). Его избыток приводит к абдоминальному ожирению, отложению жира на тыльной стороне шеи и резистентности к инсулину. Кроме того, постоянные психические и эмоциональные перегрузки способствуют увеличению производства норадреналина, а, следовательно, неконтролируемого аппетита. В свою очередь, углеводов участвуют в производстве серотонина, улучшающего настроение человека - вот почему мы едим сладости после стресса.
Проблема может скрываться в любой системе организма, она часто вытекает из большого скопления маленьких и начинает разрастаться. Поэтому важно
При частом появлении стрессовых ситуаций и возникновении стресса организма человека начинает вырабатывать адреналин в большом объеме. Данный гормон может глушить чувство голода и делать видимость, что прием пищи был не так давно.
Но вместе с адреналином начинает быстро активизироваться гормон стресса — кортизол. Он является противником адреналина и просто блокирует его действие. Из-за этого эффекта развивается появление сильного чувства голода. Избавиться от него не получается даже после приема пищи, если кортизол продолжает вырабатываться, а человек сильно переживает. Аппетит будет отходить, когда концентрация кортизола значительно упадет.
Тело человека часто путает чувство жажды и чувство голода. Точнее, путает их сам человек, а вот организм старается выдавать одно за другое. В продуктах питания, входящих в рацион, так же содержится вода — так организм старается избавиться от сильного желания выпить много жидкости. Если возникает сильное чувство голода даже после приема пищи, тело буквально может говорить о том, что у него нарушен водно-солевой баланс.
Нехватка воды в организме может привести и к более печальным последствиям. Начнет нарушаться работа различных систем, они просто могут перестать работать из-за недостатка воды. Нужно следить за достаточным количеством поступаемой жидкости и постараться научиться отличать чувство жажды от чувства голода. После выпитой воды чувство голода обычно проходит, но если оно остается, то у человека вряд ли получится сильно переесть. Ведь желудок уже заполнен жидкостью.
Читайте также: Как "обнулить счетчик аппетита"? Видео
Сильное чувство голода может преследовать, если понижается сахар в крови. Обычно это случается, если перед основным приемом пищи человек съедает много быстрых углеводов — они быстро поднимают уровень глюкозы в крови, а тело начинает активно вырабатывать инсулин. Выработку данного гормона сильно провоцируют различные сладости и все, что относится к неполезным и легким углеводам.
Инсулин начинает синтезировать поступаемые углеводы, перерабатывает весь состав в энергию. Последнюю так же можно запасать. После проделанных действий уровень сахара начинает стремительно падать, а человек чувствует опустошение или сильный голод. Нужно отказаться от приема в пищу быстрых углеводов или не злоупотреблять ими перед основными приемами пищи.
Если постоянное чувство голода не связано с клиническим отклонением организма, то существует определенные приёмы, позволяющие утолить голод:
Читайте также: Голод влияет на умственные способности
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Любимый вопрос изучающих иностранные языки: какой язык самый сложный в мире? Лингвисты считают, что однозначного ответа нет – все зависит от вашего родного языка и ряда других факторов. А вот нейрофизиологи готовы поспорить: по их мнению, наиболее трудны те языки, которые с трудом воспринимает даже мозг носителя. Например, китайский и арабский.