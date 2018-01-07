Голод влияет на умственные способности

Голод-стимулятор ума

Что необходимо для максимального раскрытия наших интеллектуальных способностей? Регулярное питание с чувством сытости? А вот и нет!

«Чудо»-голодание: История о том, как не надо худеть

Лучшим стимулятором ума является голод. В это время организм вырабатывает гормон грелин, который увеличивает количество нервных клеток.

Во время своего нового эксперимента британские ученые оценили:

скорость размножения нервных клеток

образование ими межнейронных связей

что обычно напрямую корреллирует со степенью интеллектуального развития. Эксперименты, правда, проводились на мышах, но у человека:

материальный субстрат ума

мозговые структуры

функционируют схожим образом. Как и базисные архетипы поведения.

Всем известно, что после еды насытившееся живое существо нередко тянет отдохнуть. Чемпионами здесь являются удавы, которые после удачной охоты на крупную добычу могут впасть в спячку на несколько месяцев. Да и людей после сытного обеда тоже иногда клонит в сон.

Физиологический механизм такой реакции — временное обратимое обезвоживание клеток мозга (функциональная дегидратация) из-за того, что жидкость оттягивается от них к наполняющей желудочно-кишечный тракт пище.

Пища, к слову, на таком фоне гораздо лучше переваривается, чему способствует повысившаяся активность парасимпатической части вегетативной нервной системы. Та в свою очередь находится в определенных антагонистических отношениях с другой частью нашей вегетатики — симпатической. Ее медиаторы:

адреналин

норадреналин

известны самой широкой публике, так как не зря ассоциируются с:

повышенной активностью

борьбой

бегством.

Парасимпатическая нервная система отвечает прежде всего за усвоение поглощенной пищи, а симпатическая — за ее добычу. И конечно, за то, чтобы ее носитель сам не оказался жертвой более сильного конкурента.

Фото: Fotodom. ru/DP

Отсюда и разное воздействие упомянутых частей нашей вегетатики на мозг. Когда мы насытились, он может отдохнуть, помечтать, заняться чем-то приятным.

А когда живот начинает урчать от голода, тогда уже не до отдыха, надо искать способы добыть еду. Не обязательно, конечно, идти охотиться на мамонтов, как в первобытные времена, но для работы в офисе тоже требуется определенная смекалка и умственное напряжение.

По сути, единственной по-настоящему новой деталью, открытой британскими учеными, является роль в этой интеллектуальной стимуляции грелина — гормона голода, вырабатывающегося под воздействием этого состояния.

Нервные клетки питаются глюкозой

Интересно заметить, что этот стимулирующий эффект не способен нивелировать даже снижение уровня глюкозы в крови, а ведь это тоже мощный фактор возникновения чувства голода.

Нервные клетки питаются именно глюкозой, она им нужна для плодотворной работы, но теперь оказалось, что при падении сахара в крови мозг, наоборот, начинает работать намного активнее.

К таким выводам человечество пришло еще много поколений назад, поскольку его интеллектуальная элита:

шаманы

жрецы

монахи-аскеты

на самых разных этапах исторического развития придавала добровольному пищевому ограничению чрезвычайно важное значение. В христианской аскетической письменности, например:

пост

молитва

сравниваются с крыльями птицы.

И как птица не в состоянии подняться ввысь на одном крыле, так и подвижник не может достичь совершенства одной лишь молитвой. Да и индийская традиционная медицина — аюрведа — предписывает местным жрецам высшей касты рацион, состоящий преимущественно из:

фруктов

зелени

молока

Служители богов в этой стране в средствах никогда особенно не нуждались и могли бы позволить себе богатый стол, но древняя духовная мудрость на этот счет достаточно категорична.

Фото: Fotodom.ru/DP

На Руси соответствующие представления получили отражение даже в фольклоре. В качестве классического примера можно привести известную поговорку:

"Сытое брюхо к ученью глухо". К слову, один учащийся, живший в XVIII веке, писал в своем дневнике о том, что ему после покупки бумаги и чернил часто не хватало средств даже на ежедневный кусок хлеба с квасом. Звали этого учащегося Михаил Ломоносов.

Разумеется, все вышесказанное не является апологией голода. Клеткам, особенно мозговым, нужно питание, иначе организм при далеко зашедшем полном голодании начнет переваривать сам себя, чтобы до последнего момента поддерживать сносное функционирование мозга. В данном случае основной смысл состоит именно в правильном чередовании периодов насыщения и легкого чувства голода.

Главное — это не считать чувство голода каким-то врагом, которого необходимо как можно скорее подавить употреблением определенной массы калорий, а, напротив, начать рассматривать его как друга и союзника в нашей жизни.

Ведь возрастающий в "голодное" время уровень гормона грелина приводит к стимуляции умственных способностей, что в свою очередь положительно сказывается на результатах работы.

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