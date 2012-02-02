От галлюциногенов мозг рассыпается

Лондонские психофармакологи отважились проверить, как действуют на мозг психотропные вещества. Псилоцибин, известный своим галлюциногенным эффектом, психотерапевты прошлого полагали мощным лекарством, но запрет на его использование не дал возможности в этом убедиться. Что показала томография мозга людей, находящихся под воздействием псилоцибина?

Псилоцибин известен своим наркотическим эффектом: находившиеся под его воздействием люди описывают яркие зрительные и слуховые галлюцинации и даже переживания, сходные с мистическими.

Психотерапевты и нейробиологи начала XX века предполагали, что удивительное вещество могло бы избавлять людей от тяжелых переживаний, помочь в поисках смысла жизни, а также разбить психологическую защиту, стоящую на пути к осознанию пациентом собственных проблем. Однако включение псилоцибина в список запрещенных наркотических веществ сделало невозможными полноценные исследования в данной области. Проверить, стоит ли об этом жалеть, отважилась группа лондонских психофармакологов.

Ученые под руководством Робина Кархарта-Харриса (Robin Carhart-Harris) исследовали мозг тридцати волонтеров, находившихся под воздействием псилоцибиновых грибов. Еще одна группа добровольцев получала псилоцибин в чистом виде внутривенно. В это время исследователи наблюдали за активностью их мозга при помощи томографа.

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Ранее специалисты придерживались мнения, что сильный галлюциногенный эффект псилоцибина достигается перевозбуждением мозговых нейронов. Эта гипотеза косвенно подтверждалось возрастающей активностью мозга при воздействии данного вещества. Особенно сильное возбуждение при этом наблюдалось в префронтальной коре. Но результаты эксперимента группы Робина Кархарта-Харриса показали обратное. Выяснилось, что псилоцибин снижает активность нейронов сразу в нескольких областях, включая кору задней части поясной извилины и префронтальную кору. Те добровольцы, у которых наблюдалось наиболее выраженное снижение мозговой активности в этих участках, сообщали о самых ярких галлюцинациях, пишут ученые в журнал "Science Now".

Интересно, что замедление нейронной активности распространялось не на все зоны. Под воздействием псилоцибина у испытуемых активизировались участки мозга, связанные с памятью. В частности, большинство из них смогли гораздо ярче вспоминать персонально значимые события и эмоции. Значит ли это, что галлюциногены действительно могли бы сослужить добрую службу врачам и психологам? Эта гипотеза остается под большим сомнением. Дело в том, что те зоны, которые подавляет псилоцибин — префронтальная кора и кора задней части поясной извилины — отвечают за весьма важную деятельность мозга, а именно пассивный режим его работы.

Долгое время нейрофизиологи полагали, что когда человек отдыхает, мечтает или находится в полудреме, его мозговая активность естественным образом снижается. Однако это, на первый взгляд, логичное предположение оказалось в корне неверным. Первые же исследования находящегося в покое мозга показали, что у человека расслабленного, мечтающего "ни о чем" и даже спящего различные области мозга активно взаимодействуют друг с другом.

Деятельность отдыхающего мозга оказалась похожа на белый шум радио или "снег" на экране телевизора — отдельные нейроны из различных областей мозга посылали друг другу сигналы. Причем несмотря на кажущуюся хаотичность, эта коммуникация имела глубокий смысл. Иначе как объяснить то, что на такую "шумовую" передачу сигналов тратится примерно в 20 раз больше энергии, чем на любое осознанное действие, связанное с реакцией на внешний стимул. Похожую активность нейронов исследователи из университета Йеля (США) наблюдали у медитирующих.

Система, отвечающая за активность мозга в состоянии относительного покоя, получила название "сеть пассивного режима работы мозга" (СПРРМ). Ее функции в организации нервной деятельности еще не изучены полностью. Предполагается, что она отвечает за самоанализ и ощущение собственной личности, участвует в формировании воспоминаний и других процессах, которые готовят нашу психику к предстоящей активности, а также, возможно, ответственна за синхронизацию работы разных отделов головного мозга.

Именно на эту систему галлюциногенные препараты действуют как ингибитор. Функции мозга, позволяющие человеку ощущать себя единым целым, "рассыпаются", что вызывает фрагментированное чувство реальности и усиление отдельных переживаний — галлюцинации. Но едва ли это может оказаться полезным для людей, переживших психологическую травму или тем более душевнобольных.

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Изменения работы СПРРМ, подобные тем, что вызывает псилоцибин, наблюдаются при аутизме и болезни Альцгеймера. Ухудшение работы данной системы наблюдалось также у людей с тяжелым посттравматическим расстройством — например, перенесших насилие в детстве или столкнувшихся с угрозой жизни. Вряд ли вещество, производящее сходный эффект, может послужить лекарством, какие бы приятные видения оно ни дарило.