Андрей Кураев: для французов важно быть антиклерикалами

Почему во Франции сложное отношение к католичеству, зачем в польских костелах устраивали дискотеки для молодёжи и какое отношение это имеет к России, рассказал ведущему "Правды.Ру" Игорю Буккеру диакон Андрей Кураев.

Франция: католичество и ислам

— Отец Андрей, был дикий случай, когда голову французскому учителю истории отрезал выходец из Чечни. Это была сознательная провокация, и потом президент Франции Макрон дал орден Почетного легиона учителю. Ваше отношение к этой ситуации? Я имею в виду то, что политики получили — красную тряпку выбросили против быка.

— Во-первых, эту тряпку надо было выбрасывать еще 50 лет назад. И четко говорить: "Господа, хотите жить здесь — пожалуйста. Если у вас проблемы в Алжире, не переносите их в Европу. Вы испортили свою родину и убежали с нее. Зачем вы хотите сделать то же самое в чужой для вас стране?"

Нечто подобное пару лет назад сказал премьер-министр Австралии этим людям: "Не нравится? Пожалуйста — чемодан, вокзал, езжайте к себе, но вы свои исламистские нормы нам не навязывайте".

Во Франции всё это обострено. Это часть французской национальной истории, тщательно культивируемая. До сих пор их гимн — это Марсельеза со страшными словами: мы умоемся кровью врагов. Но у Франции другое отношение к своей революции, чем у нас. Для них это именно славная революция. Может быть, в истории Франции много сделало плохого католическое духовенство за века. В исповеди Руссо есть эпизод, который вымарали даже в русском издании. Только во французском оригинале удается его почитать.

Руссо 16 лет, он решил из нерелигиозных целей принять католичество, а он кальвинист, протестант был. Его отправляют в монастырь в Турине, в Северной Италии. Там вместе с ним ждут, когда их крестят, несколько людей, которых он называет маврами. Мавры это или албанцы, кто знает. Один из них начинает домогаться 16-летнего Руссо. Мальчик идет к настоятелю монастыря, об этом рассказывает. Там дальше интересное описание, сам мальчик тогда не понимал вообще, что происходит, чего от него добиваются, а настоятель считает, что парень уже достаточно взрослый, поясняет ему: "Это не так уж больно, как тебе кажется, отдайся. А главное, никому об этом не говори".

Руссо — один из создателей идеологии просвещения, антиклерикализма. Со словом "церковь" у кого-то добрые ассоциации, а у кого-то, как у Руссо. У французов таких дурных воспоминаний исторически накопилось. Поэтому право быть антиклерикалами и не становиться в позу послушания, если кто-то в особые одежды нарядил себя — для них это важная часть:

культурного кода,

истории,

самосознания.

Я не вижу никакого преступления в деятельности того учителя. Общая тема была не ислам. Почему свобода совести, свобода слова есть ценность во французской культуре — это тема его урока. Естественно, он взял не XVIII век, а современность. Он предупредил, что тема может оказаться для кого-то болезненная: пожалуйста, я не буду вам ставить двойки, можете не присутствовать на уроке. Кстати говоря, его убийца не был на этом уроке.

— "Шарли Эбдо" не продолжает традиций прекрасной французской карикатуры. Была карикатура на теракт, где погибли наши соотечественники, которые летели из Египта, где была заложена бомба. Это не в первый раз. Редакцию журнала даже расстреливали.

— Началось всё со странной истории, когда в датской газете была опубликована "карикатура на пророка". На самом деле этого не может быть по определению, потому что в исламе нет икон, нет канонического, признанного мусульманами пророка Магомета.

В датской карикатуре не было надписи, что это Магомет. Просто бородач в чалме и с бомбой в руках. Чтобы сказать, что это карикатура на основателя ислама — нужно было изрядно потрудиться в этом направлении. То есть это провокация, которая была сделана самими исламистами.

Что касается карикатур этого парижского журнала, мне этот стиль вообще не нравится.

Паллиативные службы

— В советское время в социалистической Польше делали дискотеки, чтобы привлечь в католические костелы молодое поколение.

— Я читал это в журнале "Наука и религия" в 70-80-е годы. Подавалось это так, что церковники сами признают кризис своей миссии, поэтому ищут новые подходы к духовенству: устраивают футбольные команды, в том числе с участием попов, дискотеки в храмах и так далее. Всё это потихонечку и к нам приходит. Патриарх хоккейный турнир на Красной площади открывает. Футбольные матчи между командой такой-то и семинарией такой-то проходят.

Это показатель серьезнейшего вопроса богословского и философского, который еще в послании апостола Иоанна выражен: "Лицемеры, как вы можете говорить, что вы любите Бога, которого не видите, если брата, которого видите, вы ненавидите?"

Это фундаментальный вопрос религии как таковой. Как можно служить невидимому Богу? В чем твоя служба ему? Ты ничего Богу подарить не можешь, по определению у него всё есть. В этих условиях объяснить культ очень непросто. Нет, в Евангелии объяснение есть, оно "таинстве ближнего моего": "Что вы сделали одному из людей, из малых сих, вы это мне сделали". Это слова Христа.

Объяснение есть, но тогда под угрозу попадает культ монашества, профессионального священства. Особенно в современном мире. Это не в XVIII веке, когда в селе ничего нет, кроме крестного хода на Пасху или престольный праздник и в соседнем селе ярмарка, ему сопутствующая. А сегодня на Пасху тебе предлагают не только мелодии и ритмы зарубежной эстрады, но и массу других возможностей что-то увидеть, яркое пережить. И тут выясняется, что повторяются одни и те же служба, календарь, праздники, слова проповеди.

Это, во-первых, самому священнику с годами приедается.

Во-вторых, молодежь это не интересует.

И тогда происходит субституция — замещение: "А давайте мы молодежь немножко обманем? Мы ее пригласим не на службу в храм, а на…(клуб единоборств, кружок рукоделия и прочее). А между делом начнем это мероприятие с молитвы, например".

Я бы не стал это осуждать, потому что иконы появились в храме как паллиатив. Сами службы храма появились в порядке паллиатива, потому что по христианской идее молиться надо всегда и везде. Ах, не можете? Тогда хотя бы по воскресеньям можно? Не можете везде отвлечься от земных проблем и к Богу обратиться? Ну, давайте мы построим пространство вокруг вас, где бы вам всё напоминало об этой вертикали. И календарь введем особый. Поститься нужно было бы всегда, но хотя бы часть времени своего проводите в посте. Я это не осуждаю, а предлагаю понять религиоведчески. Это неизбежность.

К публикации подготовила Марина Севастьянова