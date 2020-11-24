Андрей Кураев: эпидемия не делает конфессиональных и профессиональных различий

Нужно ли в пандемию закрывать храмы и можно ли целовать иконы, а также о разнице между христианской верой и самонадеянностью рассказал ведущему "Правды.Ру" Игорю Буккеру диакон Андрей Кураев.

Вера или самонадеянность?

— Отец Андрей, нужно ли в пандемию закрывать храмы? И безопасно ли их посещать?

— Человечество часто в своей истории встречалось с массовыми эпидемиями.

Опыт показывает, что разносчики эпидемии и сама болезнь не делают конфессиональных и профессиональных различий.

Вымирали разные страны, города, монастыри. Соответственно, и у православного христианского сообщества есть опыт выживания в эпидемиях. Закрывали города, храмы. Карантинный устав Российской империи, принятый в 30-х годах XIX века, учтен императором и не вызвал возражений Святейшего синода. Он предписывал, что градоначальник имеет право закрыть местные храмы. Именно это сделал святой адмирал Федор Ушаков, когда ему было поручено отстраивать на берегах Черного моря первый российский порт. Началась эпидемия. И он своим указом остановил строительство храма и богослужения. Так что ничего кощунственного Роспотребнадзор не предлагает.

Кстати говоря, эпидемии бывают разные. Скажем, холера только через плохую воду передается. Поэтому безопасно передвигаться по стране, если у тебя есть с собой специальный источник воды и контролируют твое питание. Когда государь из Петербурга приехал в пораженную холерой Москву, ему это ничем не угрожало.

Это важно, потому что часто вспоминают случаи, что иной святой вошел в заразный барак и ничем не заразился, хотя:

общался с больным,

причастил его,

сам после него съел или выпил что-то,

обнял или поцеловал.

Важно уточнять: простите, чем был болен этот человек? Разные инфекции передаются по-разному. Какие-то тактильным путем не передаются, только через физиологические жидкости, а не через продукты и воду. И выясняется, что количество предполагаемых чудес чуть-чуть сокращается, а значит, самонадеянность верующих людей не должна в данных вопросах зашкаливать.

Во время эпидемий XIX века были случаи, когда архиереи, святые в том числе, совершали объезд своей епархии и заражались по дороге, служа молебны, контактируя с людьми. И умирали тоже.

Очень важна принципиальная вещь. Христос не обещает физического бессмертия своим ученикам. То есть Церковь так считает. Христос сказал апостолам: "Среди вас есть те, кто не увидит смерти вовек". Но Церковь нашла способ перетолковать эти слова так, что они не касаются физической смерти христиан. Преподобный Серафим Саровский, Иоанн Кронштадтский и кто угодно — все, кроме Иоанна Богослова, умерли. Только про Иоанна Богослова Церковь говорит, что он не умер, а был живым унесен на небеса.

То есть христианство — это защита немного не от того. Если вы обложили себя фольгой — это поможет вам от радиации, но не поможет от иных проблем. Так же и здесь. Христианство — это защита от того, чтобы духовные злые сущности не контролировали вашу жизнь без вашего спроса.

Христианство гарантирует: если ты со Христом, ты защищен от непрошеного духовного вторжения в твою жизнь и одержимым не станешь.

Если особо не постараешься сбросить с себя духовную благодатную христианскую защиту. А в остальном Церковь не защищает ни от политической диктатуры, ни от ошибок в арифметике. Самый благочестивый ученик воскресно-приходской школы может на двойку написать диктант даже по церковно-славянскому языку. Не говоря уже о том, что может провалить контрольную по химии в общеобразовательной школе. Церковь даже не дает гарантии, что ты пойдешь на войну и вернешься живым и не раненым. Странно, что сейчас заявляют: ты пойдешь причаститься и это точно даст тебе защиту от вируса.

Еще в Евангелии есть эпизод, когда Сатана искушает Христа надеждой на безусловно гарантированное чудо: "Вот бросься с крыши храма, и ангелы прилетят, точно тебя спасут". Христос это отвергает. Нельзя делать что-то в расчете на то, что Бог обязан помочь. Если тем более прямого откровения Бога о том, что он тебе поможет, не было. Мне неизвестно обещание, что Христос говорит: "Если вы будете ходить в храм, причащаться моего тела и крови, то вирусная инфекция вас минует". Поэтому это уже некая самонадеянность, претензия на то, что я вместо Бога знаю, что он обязан делать для сохранения моей физической жизни.

За такое самомнение можно лишиться жизни и физической, и даже духовной.

Переход на новый уровень

— Сейчас верующим не рекомендуется прикасаться губами к иконам, мощам, потому что это может быть опасно, даже если их протирают?

— Я не раз еще до этой эпидемии говорил, что церковное православное сознание застряло на младенческой, оральной стадии развития — всё в рот, всё пробовать на зубок. Но ведь надо когда-то из младенчества вырастать. И не только через поцелуи передавать свои чувства. Поэтому я думаю, что промыслом Божиим послана нам ситуация, которая понуждает нас к анализу своей веры и к взрослению.

Попробуйте выражать уважение к священнику без поцелуев его руки. Попробуйте выражать благоговение даже перед чтимой иконой просто молитвой перед ней.

Так что я не вижу никакой духовной катастрофы в происходящем.

— Тем не менее среди священников много было смертей с начала пандемии.

— Да, печальное удостоверение того, что в таких вопросах у Бога нет профессионально-конфессиональных предпочтений. С самого начала отмечали медики и политологи, что самая большая группа риска — это еврейские ортодоксы. Большие общины страдали:

в Голландии,

Америке,

Израиле.

Потому что у них было принято поначалу эпидемию не принимать всерьез, они считали, что Яхве обязан их защитить, продолжались у них собрания субботние и прочие. А у евреев-ортодоксов хорошая продолжительность жизни, хорошее медицинское обслуживание, поэтому много людей пожилого возраста. Соответственно, многие из них умерли минувшей весной.

К сожалению, практически каждый день появляется на сайте патриархии сообщение о том, что еще один клирик скончался.

К публикации подготовила Марина Севастьянова