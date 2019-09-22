Отец Александр: как увидеть в каждом человеке Бога

Для чего живет человек? Чтобы расцвести, быстро увянуть и умереть? Или для большего? Будет ли человек счастлив в эгоизме? И от кого это идет и к чему приводит?



Человек часто ищет чудо

Обо всем этом и многом другом главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказал настоятель Богоявленского собора отец Александр (Агейкин).

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— Отец Александр, современный человек считает себя цивилизованным и воспитанным. Он и так знает, что такое хорошо и плохо, что надо хорошо делать, соблюдать законы и общественные нормы. Зачем такому человеку нужна вера?

— А на что современный человек ориентируется? Какая мотивация у него хорошо поступать? Нравственный закон. Есть десять заповедей, но почему их нужно соблюдать, мотивация какая? — Направленность к Богу. Ты их соблюдаешь, чтобы быть нравственным в Боге? А если просто соблюдаешь эти заповеди, то для чего? Как ты поступаешь, что ты делаешь, ради чего ты вообще живешь? Если ты живешь только ради самого себя, то вообще какой смысл-то?…

— Ради детей, ради помощи родителям, ради интересной работы… Многие совершенно не думают, что надо делать хорошо для Бога, ради Господа. Наверное, чаще люди делают что-то хорошее, чтобы мама гордилась, например. И потом, есть же какой-то такой закон, если ты делаешь добро, оно к тебе вернется.

— А что это в свете вечности? Это просто миг краткий…

— Люди даже не очень понимают, что такое вечность.

— Получается, смысл человеческой жизни — прожить как цветок, вырасти, отцвести и засохнуть? А дальше — ничего?

— Детей вырастить, выучить.

— И дальше у них все это повторится.

— Что-то сделать интересное.

— Повторится в детях.

— Компанию создать интересную какую-нибудь.

— А дальше-то что? А смысл всего этого? Вот ты создаешь компанию, зарабатываешь деньги. Ради чего? Ведь эти деньги даются не только для того, чтобы создать себе комфортные условия. А если ты в один момент заболеешь и станешь инвалидом, как ты будешь жить? Мы очень боимся болезней. Это действительно неприятно, дискомфортно, заставляет человека страдать. Мы не любим страдать.

Но болезнь дает возможность человеку вообще переосмыслить свое существование, смысл жизни, вообще все. И даже понять, что ты небезграничен, что ты конечен и над тобой уже нависла смерть. Большинство вообще боится рассуждать о смерти. Другие, наоборот, пытаются играть со смертью различными экстремальными занятиями, вырабатывая адреналин. О смерти мы не хотим думать, вообще осмыслить, что такое смерть.

А что такое жизнь? А для чего мы живем? Чтобы умереть? И вот как нам ни прискорбно, чаще всего именно тяжелая болезнь, не ОРВИ, не простуда, а тяжелая болезнь заставляет человека переосмыслить свою жизнь, по-другому относиться к себе, к ближнему, вообще к окружающему миру, задать себе массу вопросов.

Поэтому тяжело говорить с человеком, когда ему комфортно, когда у него все есть, когда он успешен, когда у него все получается. Но наступает некий кризис, который заставляет человека переосмыслить свою жизнь. И, к сожалению, большинство людей только в этом кризисе приходят в церковь. Они приходят со скорбью, с кризисом, с бедой, а с радостью не приходят.

— Когда у этих людей, у которых был кризис, скорбь, беда, потом снова наступила радость, они благодарят Бога или уже не идут в церковь, а считают, что это они сами такие молодцы?

— Это у всех по-разному бывает. Чаще человек, который себя уже переосмысляет, переоценивает, понимает, что он ценен и полон только с Богом. Без Бога он ничто. Даже Достоевский говорил, что человек без Бога ничто. Потому что человек неразрывно связан с Богом. Даже по своему существу, по своему естеству в каждом человеке есть частица божества, по образу и подобию своему создал Бог человека.

И рано или поздно человек должен это понимать, ценить и именно на это ориентироваться. И относиться друг к другу тоже нужно, увидев друг в друге частицу божества. Поэтому если у тебя есть возможность, то помоги этой частице божества своим участием. Ты должен увидеть в каждом человеке Бога.

— Некоторые говорят, что бог — я сам, нужно жить для себя.

— Это эгоизм. Но как в таком ключе строить сосуществование человека? В этой идеологии каждый человек враг другому. Это учение ненависти получается. Потому что эгоизм — это когда должен остаться только самый сильный. А это должен быть я. Все остальные — конкуренты, получается.

Это же чистый сатанизм, когда дьявол, искушая Еву, говорит: "вы будете как боги", — и когда человек с этим соглашается, говорит: "я — бог".

Мне ни до кого нет дела. Пусть он сам спасается, как может. Получается такая логика этого существования. Мы и говорим о том, что человечество находится в кризисе, всегда находится в кризисе, потому что человек отпал от Бога…

— Когда его выгнали из Рая?

— Да. Только он сам себя выгнал, сам себя лишил Рая. До воссоединения с Богом — это период кризиса человечества. Выжить в этом кризисе можно только через устремленность к Богу. Преодоление кризиса есть соединение с Богом. Вот мы этим и живем. Мы устремляемся к Богу. А к Богу можно стремиться, соединиться именно через преодоление своего вот этого отпадения, своего эгоизма.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев