Отец Александр: хочешь жить в раю - читай Евангелие

Как православные должны относиться к раскольникам? Можно ли молиться за них и надеяться на их вразумление? Если человек ходит в храм, но совершает преступления, убивает кошек и собак, является ли он христианином на самом деле? Что такое Евангелие? Как достичь рая в земной жизни?



Бог — не надсмотрщик

Обо всем этом и многом другом генеральному директору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказал настоятель Богоявленского собора отец Александр (Агейкин).

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— Отец Александр, последние годы у нас начались серьезные проблемы во взаимоотношениях с Украиной. Вы сказали, что конфликты между государствами не влияют на отношения между церквями. В частности, РПЦ также находится в духовном единстве с УПЦ? А что касается неканонической новообразованной ПЦУ с константинопольским томосом — их тоже надо любить?

— За них мы молимся как за заблудших. Люди заблудились, они не видят света, они находятся во тьме. И как должен поступить христианин? Помочь выйти им к свету. Не то, что взять их и забетонировать, не кормить, не поить, пусть они там сами вымрут, и все будет хорошо. Нет. Их нужно вывести к свету.

— Но они-то считают, что у них свет. А как понять, где свет?

— А мы свидетельствуем о свете, у нас такие свидетельства есть. Церковь призвана свидетельствовать об истине. И если твой брат заблудился, он погряз в этой тьме, то ты должен пытаться достучаться до его сердца, чтобы он понял. Ведь благодать Божия действует, в том числе и через молитву нашу общую.

И мы знаем, сколько моментов в истории церкви, когда страшные хулители, которых коснулась благодать Божия, возвращались в лоно истины и становились ее свидетелями. Мы можем говорить об апостоле Павле. Недавно был праздник святых первоверховных апостолов Петра и Павла.

Павел вначале был один из самых активных гонителей Христа. И Христос, сын Божий, его не уничтожил, а явился ему в своей славе воскресшей, и этот свет воскресения Христова настолько был поразителен, что этот Савл, гонитель, ослеп. И в этой слепоте спрашивал: "Кто ты? Что ты хочешь от меня?".

И Христос говорил: "Я — Христос, которого ты гонишь. Тяжело тебе, Павел, идти против рожна". То есть он любовью и своим благодатным прикосновением к Савлу изменил его, сделал из него Павла — одного из самых активных апостолов. Так же и вся Церковь, глава которой Христос.

Предстоятель РПЦ — патриарх Кирилл — тоже свидетельствует об истине. Мы не говорим, унижаясь до рассуждений тех же украинских раскольников, которые говорят: "Вот патриарх Кирилл — глава Русской Церкви". Глава нашей Церкви — Христос. Мы знаем, мы уверены в своей вере, в своей надежде, что с нами Христос, и поэтому нам ничего не страшно.

И мы противостоим им, потому что только Христос своей любовью может призвать этих людей опять в лоно церкви. Их нельзя испепелить, уничтожить, сжечь. Это — не по-христиански. Нам должно за них молиться. Хотя это сложно, да.

— Но ведь среди них есть преступники, которые сделали что-то очень плохое, совсем ужасное. Нужно молиться за убийц и насильников и ждать, что они вернутся в лоно Церкви? Ясно, что действительно верующий человек не может такое сделать.

— Вера изменяет человека. Что такое быть верующим человеком? Это просто следовать определенному писаному закону, жить во Христе, в благодати Христовой. И тогда человек реально меняется. Он может стать из разбойника праведным человеком и сделать очень много хорошего, потому что его преступление — это следствие его неверия.

А вера преображает человека. Есть, конечно, такие истории, рассказы, с одной стороны, смешные, а с другой стороны, очень страшные, в своем каком-то неприятии света, извращенном понимании Христовой истины. Бывает даже, что вор говорит: "Я перед каждым делом захожу в церковь поставить свечку святому Николе Чудотворцу. Он мне помогает в моих делах".

— И смех, и грех называется.

— Да. Прийти, помолиться, поставить свечку и пойти на "дело".

— Но это, можно сказать, даже немного по-детски. А есть ведь действительно жестокие убийцы, садисты, маньяки. Недавно стала известна история с несчастными сестрами Хачатурян — тремя девочками, над которыми отец издевался, хотя тоже был как бы верующим.

— Ну, он просто называл себя верующим человеком. Он позволял себе дела, которые совершенно не соотносятся с верой. Ведь "по плодам их узнаете их", — нам говорит Господь. Разобраться достаточно просто, всегда можно узнать человека по плодам его, по делам. Если он говорит, что он — христианин, а сам живет распутной жизнью, значит он — не христианин.

Если человек говорит, что он — православный и каждое воскресенье ходит в храм, но убивает (я даже не говорю про людей) кошек, собак, птиц, то он — и близко не православный. Православный человек так никогда не поступит. Просто некоторым очень хорошо себя спрятать за маску православного христианина и говорить: "я — православный, значит я — добрый и хороший".

А за этой маской, за этой овечьей шкурой скрывается волк. Господь о таких людях очень четко и ясно говорит в Евангелие. Святитель Николай Сербский на вопрос, что такое Евангелие вообще, зачем оно нужно людям, очень четко сказал, что Евангелие — это не книга. Евангелие — это сила, которая изменяет человека.

Он сравнил Евангелие с раем. Как в раю протекало четыре реки, так и Евангелие состоит из повествований четырех евангелистов. И эти свидетельства — символические реки, которые животворяют человека. Поэтому, если хочешь жить в раю, читай Евангелие. Евангелие ответит тебе на очень многие вопросы.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев