Отец Александр: к Православной ассамблее РПЦ отношения не имеет

Вроде бы хорошая такая идея — Православная межпарламентская ассамблея в Тбилиси — вылилась в скандалы и беспорядки, привела к обострению только недавно и немного наладившихся отношений. Почему так произошло? Имеет ли к этой ассамблее какое-то отношение Церковь? И как Церковь ко всей этой истории относится?



Православная ассамблея в Тбилиси была делом политиков

Об этом и многом другом генеральному директору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказал настоятель Богоявленского собора отец Александр (Агейкин).

— Отец Александр, давайте начнем с разговора о Грузии. Давно уже, конечно, у нас были серьезные проблемы во взаимоотношениях. Но недавние события в Тбилиси — просто уже совершенно невообразимое безобразие. Почему Грузинская и Русская православные церкви не высказались по этому поводу? И не повлияет ли этот скандал, дальнейшее обострение между государствами на давние отношения между Церквями?

— У нас все нормально, в церковном общении у нас проблем нет и никогда не было. Грузинская православная церковь и Русская православная церковь неизменно на протяжении уже многих веков совершенно нормально общаются как братские церкви, поддерживая и помогая друг другу. И в последние годы у нас в духовном плане проблем нет.

Паломники сейчас действительно очень скорбят: они не имеют возможности поехать к святыням Грузии. И так же грузинские христиане скорбят о том, что они не имеют прямой возможности совершать паломничества к святыням святой Руси. Вот это скорбно. А в отношениях друг с другом у Русской и Грузинской церквей проблем нет. Мы — единая христианская семья.

И у нас не было такого кризиса духовных отношений, как сейчас существует в политическом пространстве. Это чисто политический кризис, но никак не духовный кризис. Поэтому говорить о том, что это большая проблема, когда Церковь молчит, нельзя. Нам здесь сказать нечего, потому что Церковь не должна участвовать в политике.

Мы говорим, что мы можем сказать с нравственной точки зрения, что так, оскорбляя друг друга, пытаясь унизить лидера государства, говорить, выражать свое мнение греховно, неправильно, не по-христиански. Мы понимаем, что эти оскорбления идут в адрес всего государства и каждого человека, отдельно взятого.

Конечно, они нам говорят: "Вы извините, но мы не вас имели в виду, вас это совершенно не касается". Но какие-то потуги такого политического превозношения, оскорбления, которые принимают такой непотребный характер, это говорит о нравственном кризисе человека и том, что политика пытается часто использовать в своих методах запрещенные приемы.

Это низконравственные приемы. Вот это уже проблема действительно. И об этом Церковь может говорить, потому что такого общения между людьми не должно быть. Тем более, человек-христианин так выражаться не может. В таком случае он просто перестает быть христианином.

Понятно, что сегодня в современном мире какую-то религиозную атрибутику и религиозный акцент пытаются использовать в политических махинациях, политических технологиях. Мы говорим о Православной межпарламентской ассамблее, где политики говорят о политике, но почему-то называют это действие православной ассамблеей.

Понятно, что наши государства в своем корне имеют православные традиции. Грузия и Россия, Украина, Белоруссия, Молдавия — это исконно христианские государства. Но сегодня часто в национальной политике нивелируется любая религиозность. Спокойно говорится то, что противоречит христианской морали с трибун Государственной Думы, Федерального Собрания, хотя эти политики позиционируют себя как православные.

Ведь сколько уже было разговоров, например, по теме того, чтобы убрать из общего медицинского страхования оплату абортов. Но ведь эту идею, которую выразил от лица Церкви Святейший Патриарх, там так и не принимают. Она порождает в стенах Государственной Думы жестокое противостояние. Но тогда они не должны в политике пользоваться понятием "Православная парламентская ассамблея".

Идея хорошая, когда она работает именно на возрождение, на сохранение духовно-нравственных ценностей. Но я не думаю, что на этой ассамблее в Тбилиси обсуждались проблемы христианских ценностей и противостояния национальному экстремизму или религиозному экстремизму. Это было собрание политиков. Они не говорили на тему духовности.

В политике же всегда есть противостояние, интересы определенных групп. Это и породило некое противостояние, использование неких политтехнологий теми или иными сторонами противников, оппозиции, которые превратили хорошее по сути мероприятие в повод для того, чтоб взорвать стабильность в государстве, устроить политический кризис.

Мне тяжело как священнику об этом говорить. Церкви, вообще, чужды разговоры о политике. Но я просто вынужден расставить точки над "i", хотя кризис этот — полностью политический, но никак не религиозный.

— Тем не менее, это все-таки была Православная ассамблея. И я слышала такое мнение, что это же очень хорошо, что наконец-то Православная ассамблея объединила политиков разных стран под эгидой Церквей разных стран…

— Нет, это чисто политический диалог, целиком и полностью. Там Церковь никак не участвовала.

— А почему же тогда она называется "православная"?

— У нас проходят парламентские встречи в рамках Рождественских чтений в Государственной Думе и в Совете Федерации. Но Православная межпарламентская ассамблея — это просто некий политический клуб, там не участвуют православные иерархии.

Если бы на этом заседании в Тбилиси присутствовал Святейший Патриарх Грузинский Илия, в его присутствии такое вряд ли бы произошло, это было бы немыслимо. Но политики собрались сами друг с другом что-то обсуждать. Никто из церковных иерархов там не присутствовал. Церковь к этому диалогу не приглашалась.

Продолжение следует…

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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