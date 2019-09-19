Отец Александр: если Бог доказан - цена веры нулевая

Нужно ли кому-то доказывать существование Бога? Какова будет цена веры, если это будет явно доказано и человек просто вынужден будет это принять? В чем смысл веры?



Человек часто ищет чудо

Церковь никогда не утверждала, что Земля плоская и стоит на китах или слонах с черепахами. Напротив, в церковных молитвах, гимнах и других произведениях содержатся сведения об устройстве мира, открытые наукой спустя столетия. Да и началась вся наука в Церкви.

Обо всем этом и многом другом главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказал настоятель Богоявленского собора отец Александр (Агейкин).

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— Отец Александр, почему вы думаете, что если спокойная жизнь, то силы духа нет? Некоторые люди, особенно молодежь, зачастую говорят, что в современной жизни Церковь не нужна, вера не нужна.

— Если поставить человека в очень тяжелые обстоятельства, в такие кризисные обстоятельства, то я вас уверяю, что выживет верующий человек, неверующий погибнет.

— Говорят, на фронте атеистов нет и в море атеистов нет.

— Да, это все познается уже в сравнении, в обстоятельствах. Поэтому вера человеку необходима. В посланиях апостол Павел дает четкое понятие любви, четкое понятие веры во многих посланиях. В своих посланиях он как раз объясняет смыслы тем молодым религиозным общинам, которые говорили: "У нас все было четко: когда был языческий культ. Этот бог за это отвечал, вот этот — за это, все было четко распределено. И у нас было все спокойненько, все хорошо. Этому богу угодили, он обеспечил нам достаток, этот обеспечил комфорт. Для чего все менять-то?"

Апостол Павел давал понятия истинные. Ведь что такое любовь? Это не сфера плотских отношений, а это понятие, которое вообще регулирует всю жизнь человека, потому что любовь долго терпит, милосердствует, ищет своего и т. д. Целый гимн любви. И когда читаешь это, то понимаешь, что в тебе-то любви, может быть, вообще нет или только чуть-чуть, маленькое зернышко.

Так же и вера. Он говорит, что вера помогала преодолевать страшные обстоятельства: противостоять захватчикам, выживать в пустынях, переживать гонения, выходить живым из страшных ситуаций. Обо всем этом говорит апостол Павел, четко давая понятия веры, любви, надежды, милосердия, всех добродетелей. Ведь все эти понятия (вера, любовь, надежда, милосердие) — это добродетели, это то, что обогащает человека.

Если люди считают, что Церковь и вера не нужна, получается, что человек не должен быть добродетельным, вообще добродетель — это Средневековье. Церковь учит человека, каким он должен быть, тому, что он должен быть повернутым лицом к Богу, чтобы Бог не скорбел о нем, а любил его и помогал ему. Ведь Бог — Творец этой Вселенной, Он содержит ее в своей руке и хранит ее каждую секунду, каждый миг.

Это не то существо, которое так просто побаловалось, сделало мир, сотворило мир и занимается совсем другими делами. Бог — всё во всем. Мы об этом говорим. Если молодежь говорит, что Бог нам не нужен, значит, это восстание против Бога, против того, кто держит все в своих руках.

— Но ведь наука ушла далеко вперед. Планете миллиарды лет. Молодежь склонна слушать научные объяснения. Мы знаем, что Земля круглая и не стоит на четырех слонах…

— Но никогда Церковь и не говорила про слонов и черепах, нет ничего подобного ни в Библии, ни в Священном Предании. А о том, что Земля круглая, первыми стали говорить как раз в церковных институтах, в церковных учреждениях…

— А Коперник, которого чуть не сожгли?!

— Там было другое противостояние. Возьмем, например, церковное песнопение. VIII век. Иоанн Дамаскин. Он писал церковные гимны и совершенно четко в одном из ирмосов описал закон Ньютона еще в VIII веке. Прославляя Бога в одном из песнопении, он пишет, что Ты повесил Землю неизменно тяготеющую. Такие слова в гимне церковном. Это четкое описание закона Ньютона.

Или мы ежедневно, служа литургию или совершая таинство крещения, читаем молитвы, в которых говорим, что Ты создал небо и Землю, создал такие законы, которые берут воды и проливают ее на лицо Земли. То есть совершенно в церковных понятиях четко описывались какие-то физические законы через откровения Божьи.

Никогда Церковь не была гонителем. Если мы говорим о великих ученых, то многие из них были не просто научными деятелями, математиками, физиками, они были прекрасными богословами (Блез Паскаль, тот же Исаак Ньютон), писали богословские трактаты.

Было противостояние между конкретными деятелями науки и представителями Церкви. Были костные и самолюбивые личности и в истории Церкви, которые недопонимали. Они ощущали себя хранителями каких-то неизменных традиций. Мы этого не отрицаем. Но мы никак не можем говорить, что Церковь была гонителем всего самого лучшего.

Наоборот, среди Церкви, в ее рядах, среди ее иерархии появлялись люди, которые давали начало очень многим наукам и направлениям развития. Это нужно изучать, это нужно понимать, это нужно знать, потому что созданы определенные штампы, которые всегда использовались против Церкви. "Упраздните церковь, и человечество будет жить совершенно свободно". Не будет. Оно себя уничтожит.

— Люди друг друга сгрызут. Но как все-таки можно доказать, что Бог есть? Неверующие люди говорят, что если им докажут, то тогда они поверят.

— Доказывать ничего не нужно. Нужно просто вокруг себя посмотреть, и все станет понятно. В свое время Василий Великий, один из великих учителей Церкви, говорил, что все, что нас окружает, свидетельствует о Боге, просто нужно внимательно на это посмотреть. А с другой стороны, какова будет цена твоей веры, если я тебе докажу, что Бог есть? Ты просто будешь вынужден верить. И цена этой веры будет нулевая.

— Это не вера, а знания, получается.

— Знания, да. "У меня другого выхода нет, только поклоняться Богу, потому что мне доказали, что Бог есть. Если я не буду верующим, значит, я иду против истины. А ведь апостол Павел опять же говорит в своем послании, что вера — это уверенность в невидимом как в существующем. То есть это возможность приоткрыть то, что ты еще не понимаешь.

И ведь многие великие ученые, как раз пользуясь этим наставлением апостола Павла, приоткрывая для себя некую завесу таинственного, со временем понимали суть многих вещей, открывали законы природные, божественные, о которых мы сейчас говорим. Вера — это некий подвиг. Либо ты герой, либо антигерой. Потому что тот, кто верит, имеет мотивацию совершать иногда совершенно какие-то поступки, вроде бы нелогичные. А история показывает, что этот поступок был верным, потому что ему дала возможность вера принять это решение.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев