Священник: "Не всякому духу (интуиции) верьте"

Совместимы ли понятия "вера" и "интуиция"? Что в них общего и какие различия? Верить ли и насколько своему духовному опыту? Как не ошибиться? Какие бывают духовные дары? Почему мы их часто не замечаем и не ценим? Обо всем этом и многом другом генеральному директору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказал настоятель Богоявленского собора отец Александр (Агейкин).



Бог — не надсмотрщик

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— Отец Александр, есть такое понятие, как интуиция, хотя сложно сказать, что это такое. Вы говорите, что в принятии на первый взгляд нелогичных, но правильных решений вера помогает. Вера и интуиция как-то совмещаются?

— Совмещаются. Мы говорим о том, что человек, конечно, не может жить и не согрешить, то есть не ошибаться. Человек если движется, то иногда ведется через интуицию. Иногда случается, что он уловлен через интуицию и направлен на совершенно неправильный путь. Мы это называем искушение. А иногда эта интуиция есть некий голос божественный, который тебя ведет по правильному пути. Здесь нужно иметь духовный опыт. Опять же, мы возвращаемся к апостолу Павлу, который говорит: "Не всякому духу верьте".

— А вот как понять, какому духу верить, а какому не верить? Где божественное, а где наоборот?

— А это — наш духовный опыт. Если мы не имеем духовного опыта, то нас очень легко обмануть, запутать, прельстить. Если мы живем в духе, в вере, в Священном Писании, то мы имеем некий опыт, который нам иногда даже в кризисной ситуации помогает. Ты вдруг вспоминаешь что-то такое из давно прочитанного в Священном Писании, которое ты будто бы уже совершенно забыл.

Господь нам напоминает иногда некие вещи, которые нам полезны в этой кризисной ситуации. Когда преподобная Мария Египетская в беседе со старцем Зосимой цитировала Священное Писание, псалмы, Евангелие, то старец был поражен. Ведь она говорила, что она всю свою жизнь, сорок лет, провела в пустыни и неграмотна, а она цитирует Священное Писание.

И он ее спрашивает: "Ты читала Священное Писание?" Она говорит: "Я вообще не умею ни читать, ни писать". То есть ей было некое пророчество действием Духа Святого. И потом в конце Жития мы читаем, что она написала на песке: "Здесь погреби тело блаженной Марии".

— Так умела читать и писать или не умела? Обманывала?…

— Нет, не обманывала. Она была неграмотна. Мы говорим о том, что порой Сам Дух Божий просвещает человека.

— Человек может сам по себе вдруг научиться писать?

— Сам по себе не может, но водительством Духа Святого может многое. Вот мы говорим о Пятидесятнице, когда апостолы говорили на разных языках. Они как говорили, не зная этих языков? — Духом Святым. Потому что дары Святого Духа различны. Но мы ими сегодня не дорожим. Вот та же молодежь говорит: "А зачем нам?"

— Кстати, а Елене Блаватской ведь тоже диктовали книги свыше?…

— И Лев Николаевич Толстой тоже говорил, что писал свое "Евангелие" в неком состоянии внутреннего восторга. И когда ему говорили, что там кое-что неправильно, он это в своем дневнике тоже отмечал, писал: "Я согласен, но я уже не могу это переписать, потому что не ощущаю в себе состояние этого восторга, в котором я писал". То есть мы говорим о разных духовных понятиях.

Есть понятие прелести, и есть понятие водительства Святого Духа. Все зависит от духовного опыта и от того, пребываешь ли ты в истине. Мы говорим, что Церковь — хранительница истины, потому что глава Церкви — Христос. Мы следуем тому, что содержит в себе Церковь, в том числе в составе Священного Предания, писания святых отцов, толкования Евангелие, богослужебном пении, богослужебном молитвословии.

Это все сокровище, которое было дано под водительством Святого Духа. Если мы не опытные в этом, если мы не имеем этого духовного опыта пребывания в Церкви, внутри Церкви, в ее традициях, в ее богослужении, мы можем воспринять любые голоса и совершенно впасть в какое-то противоположное состояние.

— Считать, что это то самое, что то самое откровение.

— Да, что это духовное состояние, и возомнить из себя и пророка, и апостола, и кого угодно, всех поучать. А спрашиваешь человека: "В храм-то ходишь?" — "Нет, мне Бог открыл, что я все знаю".

— Отец Александр, все-таки про молодежь... Такой самодостаточный молодой человек, уверенный в себе, хорошо образованный, знающий несколько языков, хорошая работа, хорошая зарплата, друзья, все стабильно, какие-то планы... Таких людей очень много, особенно в Москве и других крупных городах. Он привык жить для себя и вообще не поймет, что значит "возлюби Бога превыше самого себя". Зачем ему кого-то возлюбить больше, чем себя? У него все хорошо. И нужно ли такому человеку пытаться что-то объяснить, или пусть живет, как живет?

— Если он совершенно индифферентен к вопросам духовности, его же не подцепишь на поводок и не приведешь на этом поводке, не поставишь.

Бывает и несколько по-другому. Вот меня буквально на днях попросили: "Я бы ходил в церковь. Вы со мной построже, вы заставьте меня, иначе я не смогу, буду находить всякие причины". Но я же не надзиратель, не жандарм, не надсмотрщик, и Бог не надсмотрщик. Поэтому человек для себя сам решает, кто он, с кем он, как он живет, по каким нравственным законам.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев