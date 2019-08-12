Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Религия
Религии России Другие Диалог Атеизм Гость Книги Культура
Автор Редакция рубрики "Религия"

Отец Александр: Церковь на Украине стала разменной политикой

Религия » Гость print

"Отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу". Тем не менее Церковь существует на Земле, в условиях определенного общества и государства. Поэтому ее тоже не могут не касаться происходящие вокруг процессы, в том числе и политические. О том, как это происходит на Украине, генеральному директору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказал настоятель Богоявленского собора отец Александр Агейкин.


Зачем паломники ПЦУ пели на Афоне гимн Украины?

Читайте начало интервью: Отец Александр: к Православной ассамблее РПЦ отношения не имеет

— Отец Александр, вера зачастую используется политиками, Церковь иногда не просто вовлекается в политику, но даже становится жертвой политических игрищ, подвергается гонениям, как это происходит сейчас на Украине. Что в таком случае делать Церкви, как защищаться? …

— Мы — свидетели таких вещей, когда, например, блаженнейший митрополит Онуфрий, представитель Украинской православной церкви, присутствуя на заседаниях Верховной рады, мог проявлять свою позицию очень явно и ясно и в результате влиять на ситуацию. И в его присутствии многие политики не позволяли себе таких выражений и оскорблений, которые обычно частенько употребляют.

А когда нет такого сдерживающего фактора, когда нет настоящего пастыря в диалоге политиков, несмотря на то что какие-то явления называются религиозными или даже православными, то мы видим любые неприглядные ситуации, потому что под этим названием часто скрываются совершенно другие цели — политические. Понятно, что Церковь находится всегда в государстве и она вынуждена как-то участвовать в повседневной жизни, решать какие-то, может быть, и политические вопросы. Но это вынужденность, а не традиционность.

— Сейчас там появилось просто множество так называемых Церквей, а по факту — просто политических проектов и сект. Как традиционная Церковь может на это повлиять?

— Да, сколько угодно много у них сейчас различных движений. Но единственным легитимным духовным лидером Украины является митрополит Киевский Онуфрий, блаженнейший митрополит, возглавляющий старейшую кафедру Святой Руси, кафедру Киева как матери городов русских. Конечно, сколько угодно может появляться самозванцев в этом пространстве.

Мы говорим о канонической Церкви, которая является самой многочисленной по представительству верующих в храмах и по количеству храмов. Из церковной истории известно, когда рождается раскол в первичном каком-то своем посыле, то Церковь всегда удерживает от этого, потому что дальше уже появляется прецедент к дальнейшему разделению.

Церковь призвана к единению, к единству, а не делению. А если деление началось, его уже тяжело остановить. Мы уже видим результат вот этого незаконного провозглашения новой Церкви при участии братской Константинопольской церкви. Понятно, что ничего хорошего из этого не вышло.

Это породило множество конфликтов и новых разделений. А корабль Церкви как следовал своим курсом, так и следует в бушующем море. А все эти щепки разбиваются об этот корабль и делятся на множество еще более мелких щепочек, на которых спастись уже невозможно.

— Очень трудно воспринимать это как щепки, потому что страдают люди, идет захват храмов и для верующих людей — это большая трагедия. Где-то пытаются отстоять свои храмы, дело доходит до крови…

— Это активная позиция верующих стоять за свою церковь, за свои религиозные убеждения. Происходящее, такие случаи захватов, — конечно, трагедия. Но мы благодарны Богу, что он сохраняет этот корабль Церкви, несмотря на то, что от него вот этими житейскими волнами отламывает какие-то части.

Если мы говорим, что на этом корабле мы можем спасаться, идти в тихую гавань царствия Божия, то оказавшись за бортом церковного корабля и ухватившись за эту отколовшуюся щепочку, не гарантировано, что ты уцелеешь. Поэтому людям нужно делать свой выбор, с кем они, чем они движимы, политическими или националистическими амбициями, или все-таки устремлены ко Христу.

— В ПЦУ ведь тоже говорят про Христа, проводят какие-то службы, ссылаются на Библию… Там какие-то другие каноны?

— Глядя на все это, уже сразу начинаешь сомневаться, потому что вся их религиозность — только некое прикрытие своего существования. Ведь мы знаем о совершенно возмутительном поступке паломников ПЦУ, которые на Афоне ничего лучше не нашли, как публично спеть гимн Украины.

Они не спели "Отче наш", не возгласили все вместе "Символ веры", не вознесли молитвы Богородице. Они спели гимн Украины. Ну, гимн Украины — это да, национальное какое-то достояние, символ государственности, но он к духовному состоянию человека не имеет никакого отношения.

Мы знаем, что человек, поставленный в жесткие обстоятельства в период кризиса, даже если никогда раньше не молился, начинает молиться, он вспоминает "Отче наш", которому его бабушка учила, вспоминает "Богородица, дева, радуйся" или молитвы. Кто-то в этих обстоятельствах совершенно другое лицо проявляет. В кризисной ситуации то, что у человека внутри, открывается в полной мере.

И мы видим, что здесь они были объединены лишь какими-то националистическими идеями. Если мы заходим в храм ПЦУ, то мы там больше слышим разговоров, даже проповедей об украинской идентичности, о том, что Украина над всем, что враг — Москва. Мы не слышим проповеди о Христе. Простые нормальные люди от этого устают, они возвращаются в настоящую Церковь.

Уже есть прецеденты, когда общины возвращаются в лоно канонической Церкви, потому что они устали от политики, которая с амвона на них выливается. Они устали от этих проповедей, в которых не вспоминают о Христе, о главе Церкви, а говорят только о каких-то земных политических делах. А человек ищет другого. Он устает от этой политики. Он ищет вечности и хочет стабильности в этой жизни. А мода политическая очень часто и внезапно меняется.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Темы религия украина церковь точка зрения инна новикова экспертное мнение раскол православия отец александр агейкин православная церковь украины украинская православная церковь
Обсудить
Актуальная аналитика
Новости Армении
Армения ведет с Россией гибридную войну, находясь в ОДКБ и ЕАЭС
Гость рубрики
Отец Александр: Церковь на Украине стала разменной политикой
Театр. Новости театральной жизни
Андрей Цветков-Толбин: "Таврида" - повеселее, попопсовее, помюзикловее
Новости Все >
Эксперты зафиксировали рост продаж дождевиков и плащей на 700%
Кучерова и Василевского внесли в список лучших хоккеистов будущего
ВФЛА направила 333 заявки на получение нейтрального статуса россиянами
Челябинскую журналистку ранили в голову из пневматического оружия
МФО могут разрешить выдавать наличные в кассах
Роберт Дауни-младший назван любимым актером подростков по версии TCA
На сайт лоукостера "Победа" совершили DDoS-атаку
Футболист Чалов получил перелом носа в матче ЦСКА - "Сочи"
Сестра Неймара оскорбила фанатов "ПСЖ"
В Китае усмотрели "ростки терроризма" в гонконгских протестах
Последние материалы
Роберт Дауни-младший назван любимым актером подростков по версии TCA
На сайт лоукостера "Победа" совершили DDoS-атаку
Футболист Чалов получил перелом носа в матче ЦСКА - "Сочи"
Андрей Цветков-Толбин: "Таврида" - повеселее, попопсовее, помюзикловее
Сестра Неймара оскорбила фанатов "ПСЖ"
В Китае усмотрели "ростки терроризма" в гонконгских протестах
Московский форум "Город образования" посетит основатель Wikipedia
Юрист попросил наказать Путина за езду на мотоцикле без шлема
Дзюба исполнил мечту тяжелобольного болельщика
Ученые: из рек и озер исчезли 94% крупных рыб
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Здоровье
Риск развития слабоумия возрастает при долгосрочном приеме некоторых лекарств

Новое исследование предполагает, что люди, которые принимают антихолинергические препараты в течение нескольких лет, могут быть более склонны к развитию слабоумия.

Риск развития слабоумия возрастает при долгосрочном приеме некоторых лекарств
Российский политолог: что будет, если Крым станет украинским
Новости Украины
Российский политолог: что будет, если Крым станет украинским
Мир. Новости мира
Путин, Меркель и Макрон проигнорировали обращение Зеленского
Здоровье
Пиелонефрит: клинические признаки и диагностика
Новости Москвы сегодня
МВД: в акции "За допуск" в Москве приняли участие 20 тыс. человек

По состоянию на 17:00 толпа протестующих медленно покидает проспект Сахарова.

МВД: в акции "За допуск" в Москве приняли участие 20 тыс. человек
ABC.es: готовы отправиться на войну для защиты своей страны 59% россиян
Мир. Новости мира
ABC.es: готовы отправиться на войну для защиты своей страны 59% россиян
Экономика
РФ может обогнать Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам
Политика. Новости и аналитика
Как изменить Россию при "неработающих микрофонах"
Мир. Новости мира
Венедиктов рассказал об "очень плохом" состоянии здоровья Горбачева

Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов рассказал, что экс-президент СССР Михаил Горбачев последние шесть месяцев живет в больнице.

Венедиктов рассказал об "очень плохом" состоянии здоровья Горбачева
Марочкин: воевавший за ВСУ Пашинин метет улицы и просится в Россию
Новости Украины
Марочкин: воевавший за ВСУ Пашинин метет улицы и просится в Россию
Мир. Новости мира
Путин, Меркель и Макрон проигнорировали обращение Зеленского
Силовые структуры
На оборонный завод поставляли китайские станки под видом отечественных
Любовь Степушова Армения ведет с Россией гибридную войну, находясь в ОДКБ и ЕАЭС Любовь Степушова Игорь Буккер Наш мозг запоминает много лишнего Игорь Буккер Сергей Костин Как Россия выращивает новых "власовцев" Сергей Костин
Комментарии
Юрист попросил наказать Путина за езду на мотоцикле без шлема
Российский политолог: что будет, если Крым станет украинским
Россия будет противодействовать непризнанию паспортов ее граждан
Как мусульман сделали хозяевами Европы
Опрос: 80% участников митинга на Сахарова постоянно живут в Москве
На стадионе во Львове включили песню о любви к Москве
Детектив из Германии обнародует материалы по MH17
Россия будет противодействовать непризнанию паспортов ее граждан
Ученые: из рек и озер исчезли 94% крупных рыб
Бразилец Малком может согласиться играть за сборную России по футболу
В Киеве нашли дневники с картой Украины без Крыма
Порошенко потребовал провести допрос на полиграфе в прямом эфире
Порошенко потребовал провести допрос на полиграфе в прямом эфире
РФ может обогнать Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам
"Проблема Чемодановки" расходится по России
РФ может обогнать Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам
Политолог: Западная Европа окончательно оттолкнула Украину
Как мусульман сделали хозяевами Европы
Как изменить Россию при "неработающих микрофонах"
РФ может обогнать Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам
Алексей Мухин: Польша хочет стать любимой женой в еврогареме США
История и современность
На месте города Новы в Болгарии найдены древнеримские артефакты
На месте города Новы в Болгарии найдены древнеримские артефакты
Специалисты выяснили, почему кошки едят траву
Специалисты выяснили, почему кошки едят траву
Военные завершили ликвидацию последствий паводка в Иркутской области
Военные завершили ликвидацию последствий паводка в Иркутской области
Испытания Су-57 закончатся в этом году, а МиГ-35 — в 2021 году
Испытания Су-57 закончатся в этом году, а МиГ-35 — в 2021 году
Офицер СБУ призывает не ждать мира в Донбассе
Офицер СБУ призывает не ждать мира в Донбассе
Для российских военных разрабатывают специальную мобильную связь
Для российских военных разрабатывают специальную мобильную связь
Битва при Кунерсдорфе: как русские выиграли проигранное сражение
Битва при Кунерсдорфе: как русские выиграли проигранное сражение
Лжедмитрий I: самый недооцененный царь в истории России?
Лжедмитрий I: самый недооцененный царь в истории России?
Между властью и россиянами нашли глубинные противоречия
Между властью и россиянами нашли глубинные противоречия
От России требуют расплатиться по царским долгам
От России требуют расплатиться по царским долгам
Фотогалереи
ТОП-10: лучший автосервис 6 Фото ТОП-10: лучший автосервис
Должен ли актёр сидеть в тюрьме? 5 Фото Должен ли актёр сидеть в тюрьме?
Мировой океан бросает вызов ученым 8 Фото Мировой океан бросает вызов ученым
Тайные сообщества, которые влияют на мир 10 Фото Тайные сообщества, которые влияют на мир
Нерукотворные диковинки нашей планеты 10 Фото Нерукотворные диковинки нашей планеты
Домашнее
Почему не работают вакцины от гриппа для пожилых людей
Психолог: как справиться с апатией
Роспотребнадзор напомнил о норме потребления сахара детьми
Мед пчел, отравленных пестицидами, может быть опасен для здоровья
Потребность в кофе, газировке или алкоголе заложена в генах
Врач Мясников рассказал, как сохранить здоровье суставов
Специалисты признали корвалол опасным для здоровья
Врачи рассказали о факторах, снижающих иммунитет
В Москве от неизвестной болезни скончалась студентка из Воронежа
В Москве от неизвестной болезни скончалась студентка из Воронежа
В Петербурге школы и детсады оштрафовали на 16 млн за плохое питание
В Петербурге школы и детсады оштрафовали на 16 млн за плохое питание
Как похудеть за месяц до отпуска
Как похудеть за месяц до отпуска
Любовный гороскоп с 12 по 18 августа
Любовный гороскоп с 12 по 18 августа
Мужской гороскоп с 12 по 18 августа
Мужской гороскоп с 12 по 18 августа
Женский гороскоп с 12 по 18 августа
Женский гороскоп с 12 по 18 августа
Лучшие домашние средства от солнечных ожогов
Лучшие домашние средства от солнечных ожогов
Органические продукты: так ли хороши, как принято думать
Органические продукты: так ли хороши, как принято думать
7 способов реставрации кожаной мебели
7 способов реставрации кожаной мебели
Этностиль в интерьере
Этностиль в интерьере
Забавные фото
Курилы с высоты птичьего полета 11 Фото Курилы с высоты птичьего полета
Хуже человека зверя нет 7 Фото Хуже человека зверя нет
Загадки ночного неба 7 Фото Загадки ночного неба
Кратеры: космические агрессоры 8 Фото Кратеры: космические агрессоры
Они не променяли свободу на теплое молоко 7 Фото Они не променяли свободу на теплое молоко
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ