Священник: дикость и глупость - свойство не времени, а людей

Часто люди говорят: "В наш просвещенный (передовой и т. д.) XXI век…" Хотя совсем недавно точно так же мы говорили, упоминая век XX. Но разве в X веке или до нашей эры люди считали свое время отсталым и непросвещенным, а себя дикими и глупыми?… А как к нам будут относиться потомки?…



Человек часто ищет чудо

О святости и святых людях, чудесах и молитве, древности и современности, а главное — о предназначении человека — и еще многом другом главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказал настоятель Богоявленского собора отец Александр Агейкин.

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Священник: "Не всякому духу (интуиции) верьте"

— Даже в советские времена оставались святые места, были действительно духовные люди — носители истинной веры, настоящие пастыри, к которым тянулись паломники. Сейчас многие из них уже прославлены как святые, но совсем недавно они реально жили среди нас, например, Лука Крымский.

— Но ведь это же не собственный, как бы врожденный дар, который они получили в рождении от своих родителей. Это то, что они смогли стяжать во Христе, в своей жизни во Христе, в своей вере и уповании. И к этому каждый из нас призван. Они для нас просто как маяки, духовные ориентиры. Но это возможно каждому, только нужно работать над собой.

И мы в какой-то момент понимаем, как нам далеко до них, что мы даже не умеем молиться. Господи, научи меня молиться. И Он нам дает пример. В жизни мы тоже встречаем таких молитвенников, которые нам показывают, что оказывается-то можно многого достичь на духовной стезе, только нужно потрудиться. Тот же святитель Лука Крымский. Также Матрона Московская, совершенно лишенная каких-то физических возможностей, она возрастала в духовных возможностях.

Но не нужно искать всегда чуда. Иоанн Креститель, как свидетельствует Сам Христос собственными словами, — это самый великий человек, который был рожден женщиной. То есть он самый великий пророк. Но никаких чудес в своей жизни Иоанн Креститель не совершал.

— Он народ крестил. И Самого Иисуса Христа крестил.

— Да, но это же не чудо. Это обряд, который он совершал. Но те слова, которые он вкладывал в уши каждого человека, могли преобразить этого человека. Многие менялись, становились праведниками. Вот его единственное чудо — это была сила слова, он говорил с такой верой, с такой силой, что слово меняло человека.

Но мы же тоже можем измениться. Нам нужно только услышать, потому что Евангелие — Сила Слова Божия.

— Сейчас тоже сколько есть в России старцев, и многие люди пытаются к ним попасть. Но все-таки большинство идет, наверное, не столько за верой и смыслом жизни, а потому что масса проблем и люди хотят, чтобы им помогли их решить.

— Часто идут за советом, это так. Кто-то действительно ищет чуда, кто-то ищет пророчества: "Ты мне скажи, что в моей жизни я должен сделать, чтобы у меня все было хорошо". А что скажет старец в этом случае? — "Ты молись, ты будь христианином, и тогда у тебя все будет правильно. Не будет хорошо, будет правильно".

— Вы говорили, что и сама Церковь тоже нужна тогда, когда сложно, когда тяжело, она поможет, поддержит. А проблемы, конечно, всегда и у всех есть, не без этого, но тем не менее в бытовом плане у большинства жизнь сейчас все-таки достаточно стабильная, спокойная. Слава Богу, нет каких-то больших катаклизмов и войн. Но молодежь (в основном, атеисты) говорит: "Зачем верить? Это все пережитки".

— "Вера меня во многом ограничивает".

— Да. "Зачем верить? Это все Средневековье".

— В Средневековье все было не так плохо. До сих пор мы некоторые средневековые вещи, касаемые искусства, литературы, считаем эталонными, что и говорим и о богословии средневековом. Оно своей актуальности не потеряло и сегодня. Что мы вкладываем в понятие "Средневековье"? У меня одно представление о Средневековье. У другого — другое.

— Многие считают, что там был сплошной мрак и беспросветная дикость, сплошная нищета, все едят одну кашу, ходят в лохмотьях…

— Но это в любом случае совершенно не относится к Церкви. Это некая атрибутика небольшого количества людей. И она совершенно несопоставима даже с евангельскими понятиями.

Если мы говорим про кашу, то должны не забывать слова апостола Павла: "Едим мы или не едим (любой еды касается), это нас никак не приближает и не удаляет от Бога". То есть не в еде суть, не в том, что мы едим.

И, опять же, сам Христос говорит: "Не то оскверняет человека, что он принимает внутрь, а то, что исходит из его уст". Каждое слово наше мы должны контролировать, потому что мы своим словом, смыслом того, что мы изрыгаем из себя, себя можем просто осквернить и поставить на себе совершенный крест.

Поэтому подобные разговоры среди молодежи, видимо, просто от того, что она мало знает об истории и тем более о духовности. Просто ей так комфортно и ничего другого не нужно. Но силы духа у нее нет. А Церковь дает возможность воспитывать в себе силу духа. Но это требует большого труда, а трудиться далеко не все любят, особенно сейчас. Но без этого человек просто не состоится. Мы же призваны стремиться вверх.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев