Лингвист: русский язык — это естественная наука, а не гуманитарная

Что не так с новым проектом правительства о правилах русской орфографии, почему русский язык на самом деле естественная наука, а не гуманитарная, и насколько опасны для него многочисленные англицизмы, рассказал главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой учитель русского языка, член Орфографической комиссии Всеволод Луховицкий.

Очень странный проект

— Всеволод Владимирович, вышел проект постановления правительства России "Об утверждении правил русской орфографии". Орфографическая комиссия РАН тут же созвала внеочередное заседание, где рассмотрела этот проект и рекомендовала его отозвать. Что не так с проектом?

— Давайте я начну с самого важного. Люди путают две разные вещи: русский язык и орфографию. Орфография — это не весь язык. Когда говорят о правилах орфографии, почему-то тут же начинают говорить, что испортится наш язык. Язык как явление, существующее в природе, объективное, от людей не зависящее, не испортится, какие бы ни были правила. Это первый момент.

Второй момент: правила русской орфографии тоже невозможно выдумать. Ученые берут только то, что есть уже в нашей орфографии.

Они анализируют сотни тысяч написаний в разных вариантах, пытаются это объяснить и предложить правила, чтобы людям, пишущим на русском языке, было легче с этими правилами работать.

Я почти уверен, что всё, что сделает Орфографическая комиссия, будет направлено на то, чтобы никаких изменений в написании конкретных слов не было. Речь идёт о другом: должны измениться некоторые формулировки правил, как объясняются они:

детям,

редакторам,

журналистам.

Потому что они были сформулированы в 1956 году, и за это время практика правописная меняется, слова новые появляются. Надо описать написание этих слов, чтобы это было понятно и с минимальными исключениями. Ведь главное, что мучает людей, — это исключения. Придумать формулировки правил — это сложная, трудоёмкая работа.

Орфографическая комиссия была создана в начале 1990-х. Она работает уже 30 лет. В 2006 году были изданы "Правила русской орфографии и пунктуации" (полный академический справочник) как результат нашей работы. Но, во-первых, тогда не шла речь об утверждении его в качестве государственного закона; во-вторых, за 15 лет мы сами увидели, что там не всё учтено. Комиссия продолжает работать. Намечено на 2023 год завершение серьёзной академической работы.

Вдруг мы узнаём в ноябре, что вне научного сообщества имеется другая группа работников, которые уже предложили свой вариант новых правил, которые висят на сайте Министерства просвещения. Непонятно, почему считается, что правила русской орфографии относятся только к Минпросу, почему не к Министерству массовых коммуникаций и не к Минюсту?

Потом выяснилось, когда я стал читать эти правила, что некие господа взяли наш справочник, убрали из него все исключения, изменили порядок некоторых правил и сказали, что ими создан свод новых орфографических правил.

Орфографическая комиссия испугалась, что, не дай Бог, это будет принято в качестве обязательных правил. Огромное количество исключений, которые у нас были зафиксированы, в тот свод вообще не вошли. Также спорные вещи, которые до сих пор ещё мы для себя не решили (например, правописание иноязычных фамилий и имён), тоже в том своде были отражены ужасно. Если это будет утверждено сразу, то Минпрос скажет, что учебники русского языка немедленно все меняем. Издательство "Просвещение", наш супермонополист, радостно скажет: "Хорошо, мы как раз новые учебники под это подготовили". В результате сырые, непроверенные правила будут утверждены. А то, что у нас утверждается, потом изменить очень сложно.

Мы стали об этом говорить, написали письмо, на которое обратили внимание. Проект был снят, и сейчас наши коллеги работают над новым вариантом краткого свода.

Проблема в том, что создать краткий свод для школьников, как сейчас заявлено, а потом делать полный свод для всех остальных — странная задача. Надо работать наоборот: сначала сделать полный академический идеальный свод, после этого пригласить методистов, авторов учебников, специалистов по преподаванию и сказать: "Вот полный академический свод правил русского языка. Сделайте из них то, что необходимо и понятно детям". К сожалению, этого нет. Единственное, обнадёживает, что этот свод будет дан Орфографической комиссии для рецензирования.

Логика русского языка

— Говорят, что ЕГЭ по русскому языку — один из самых лёгких. Хотя вообще русский язык входит в пятёрку самых сложных языков мира.

— Это простой предмет в том смысле, что в нем всё логично. Русский язык, если над ним серьёзно поработать, это чистая:

математика,

химия,

физика,

биология.

Это тоже естественная наука, не гуманитарная. В нем всё логично. Правила русского языка и орфографии очень хорошие. Великий лингвист XX века Михаил Викторович Панов написал книжку о русской орфографии, которая называется "И всё-таки она хорошая". То есть всё зависит от отношения к данному предмету в школе: либо очень важный предмет, либо не очень. Это вопрос не к русскому языку и не к преподавателям, а к нашей системе образования и выбора профессии.

— У нас и раньше было много заимствований из разных языков, а сейчас молодёжь вообще как будто на другом языке общается: фолловеры, френды, хейтеры, вейкапы. Как классический русский язык относится к этим новшествам?

— Относится очень хорошо. Он все эти новшества перерабатывает. Обратите внимание, что вы уже сказали слово "френды", то есть поставили слово во множественное число с русским окончанием "ы". Значит, слово постепенно обкатывается. Например, острое бутылочное стекло попало в море. Потом оно прибоем помоется и окажется, что оно кругленькое, красивое, почти как драгоценный камень. Русский язык достаточно сильный, как и любой другой активный живой язык, на котором говорят миллионы людей. Он перерабатывает всё, что в него попадает. Что-то выбрасывается. Я недавно обнаружил, что современные дети не знают некогда распространенное жаргонное слово "клёво". Оно было в моей молодости, но сейчас уже никто из детей так не говорит. Это слово оказалось ненужным. А сколько родителей и учителей плакали: какой ужас, все дети говорят "клёво-клёво".

Язык всё обрабатывает и делает так, чтобы всё стало хорошо. Не приживутся слова, которые языку не нужны. В этом отношении я большой оптимист.