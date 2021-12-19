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Филолог объяснил, почему Донбасс — русское национальное государство

Мир

Филолог, соавтор доктрины "Русский Донбасс" Вячеслав Теркулов рассказал, почему ЛДНР можно назвать Россией с точки зрения использования языка. Его роль зачастую преуменьшают, подчеркнул лингвист.

Филолог объяснил, почему Донбасс — русское национальное государство

По словам специалиста, русский язык сформировал русское мышление и сознание. Поэтому на Украине противостоят этой речи, подчеркнул Теркулов. Он напомнил о статистике Киевского международного института социологии: в 2003 году 80% жителей Донбасса считали родным языком русский. При этом филолог отметил, что русификация на этой территории не происходила. Например, Иосиф Сталин с 1920 года распоряжался усиливать украинизацию, добавил эксперт.

"Донбасс — это Россия. Даже наше гэканье — русский признак. Южнорусский. Украинское гэканье коррелирует с оканьем, а донбасское — с аканьем. Точно так же, как кубанское или рязанское", — заявил Теркулов в интервью argumenti.ru.

Родители, которые выбирали для изучения детьми украинский язык, пожалели о трате времени, рассказал лингвист. Вместе с этим он призвал не винить украинский язык в войне. Однако отметил, что мамы и папы объясняли отрицательные эмоции осколочными ранениями у ребят из-за ВСУ.

Ранее на Украине приняли закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Часть общественности уличила политиков в дискриминации русскоязычных граждан.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Любовь Степушова
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