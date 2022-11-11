Sohu: США вывели своих союзников из себя, недовольных всё больше

Хотя запрет на импорт российских энергоносителей ещё не вступил в силу, европейские страны уже начинают тайно выражать недовольство политикой США, считают авторы китайского издания Sohu.

В материале отмечается, что США и Евросоюз ввели санкции, которые были распространены в том числе на поставки российских энергоресурсов. В частности, в начале декабря начнёт действовать эмбарго ЕС на поставки российской нефти морским путём.

Однако как отмечает Sohu, западные страны нервничают, поскольку без российских энергоносителей им может грозить дефицит топлива.

"Тот факт, что европейцы втайне обеспокоены возможным дефицитом энергоресурсов, подтверждается их попытками по максимуму заполнить хранилища, которые имеются в их распоряжении", — говорится в статье (перевод "ПолитРоссия").

В то же время США, зная о затруднениях Евросоюза, не только не пришли к ним на помощь, но и пытаются нажиться на них. В частности, цены на поставляемый в Европу газ в несколько раз выше, нежели те, по которым американские компании поставляют газ своим потребителям в Соединённых Штатах.

"Европейские державы начали проклинать США за их спиной. Особенно сильно они были возмущены лицемерием Вашингтона, который не стал продавать европейцам СПГ по внутриамериканским ценам", — отмечает китайское издание.

Заметим, в Европе действительно на самом высоком уровне выражают недовольство ценами на поставляемый из США газ. Поскольку это и создаёт проблемы для потребителей, и снижает конкурентноспособность европейских компаний.

В то же время, только и остаётся, что выражать недовольство на словах. Реальных рычагов повлиять на поставщиков газа у Евросоюза нет. И американцы отнюдь не демонстрируют стремления как-либо повлиять на ценообразование. Ибо если покупают по нынешним, то какой смысл их снижать?

Тем временем, в Европе сообщают, что газовые хранилища заполнены и это позволит пройти зимний сезон. Правда, ранее уже было заявлено, что без существенных мер по экономии ресурсов, запасов в этих хранилищах хватит на 2-2,5 месяца.

Впрочем, в Германии метеорологи прогнозируют мягкую зиму. Реально так или таким образом они стремятся подбодрить своих соотечественников, вопрос пока что открытый.