Sohu: США поднимут белый флаг в экономическом конфликте с Россией

Администрация президента США Джо Байдена тайно признает поражение в экономическом конфликте с Россией. Речь прежде всего о попытках снизить доходы Российской Федерации от торговли энергоресурсами.

Вашингтон первым ввёл эмбарго на поставки российской нефти. В начале декабря начнёт действовать запрет Евросоюза на поставки нефти из России морским путём в страны сообщества.

Кроме того, Вашингтон уже несколько месяцев лоббирует введение "потолка" цен на российскую нефть. Ранее министр финансов США Джанет Йеллен говорила, что максимум мог бы составлять 60 долларов за баррель российской нефти.

Однако Вашингтону пришлось пересмотреть эти планы. Причём, как отмечает китайское издание Sohu, этот пересмотр может длиться бесконечно долго.

В частности, американские власти не давали никакой конкретики об ограничении цен: кто будет следить за соблюдением меры, кто будет наказывать за нарушение.

"Администрация Байдена втайне признает поражение от России ради своего же блага", — говорится в материале китайского издания (перевод "ПолитРоссия").

Кроме того, Соединённые Штаты весьма серьёзно просчитались, не приняв во внимание значение ОПЕК+, которая в начале октября объявила о сокращении добычи нефти на два миллиона баррелей в сутки.

В результате накануне выборов в конгресс ситуация для Байдена и его администрации стала ещё тяжелее, что сулит поражением демократов на выборах. По мнению китайского издания, планы с ограничением цен потерпели крах.

"Соединённым Штатам пришлось поднять белый флаг исключительно потому, что они осуществляли свою гегемонию и манипулировали рынком, опираясь лишь на свои интересы", — сказано в материале.

Отметим, что говорить о том, будто Вашингтон отказался от планов ограничения цен на российскую нефть, всё же преждевременно. Яснее ситуация станет в начале декабря, когда такое ограничение и предполагалось ввести, приурочив его к европейскому эмбарго. Точнее сказать, попытаться ввести.

Подчёркнем, что в России неоднократно заявляли о том, что не будут поставлять нефть и нефтепродукты в государства, которые поддержат ограничение цен на российские энергоносители.