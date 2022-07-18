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Автор Антон Куликов

Европа спешит вывезти из России как можно больше нефти

Экономика » Сырье » Нефть

Европейские компании резко нарастили объёмы экспорта нефти из России.

Европа спешит вывезти из России как можно больше нефти

Прежде всего, речь о владельцах танкеров. Количество заходов в российские порты значительно увеличилось.

Американское издание The Wall Street Journal отмечает, что из-за резкого взлёта поставок нефти из России в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, перевозчики из Евросоюза спешат увеличить объёмы поставок российской нефти.

"Ситуацию осложняет то, что нужно осуществить поставки как можно быстрее, ведь грядущий запрет на страховое покрытие перевозок нефти из России сделает любые рейсы незаконными в соответствии с международным морским правом", — говорится в статье.

Около трети мирового флота танкеров контролируют судовладельцы из Греции. Именно танкеры под греческим флагом перевезли почти 50 процентов обычных объёмов российской нефти в мае и июне. По информации Lloyd's List Intelligence, за эти два месяца греческие суда совершили 151 заход в российские порты Чёрного и Балтийского морей по сравнению с 89 заходами за весь предыдущий год.

При этом, владельцы крупных европейских танкеров отмечают, что из-за антироссийских санкций вероятна приостановка движения трети флота. Впрочем, они рассчитывают, что высокий спрос на энергоносители рано или поздно увеличит спрос на танкеры. Прежде всего, за счёт поставок из США и стран Ближнего Востока.

В начале июня страны Евросоюза утвердили шестой пакет антироссийских санкций. В нём предусмотрено эмбарго на поставки российской нефти, которое должно вступить в силу через полгода после утверждения этого шестого пакета. Запрет касается только танкерных поставок.

Российские компании, тем временем, наращивают поставки в Индию и Китай. Это, в значительной степени, помогает нивелировать последствия западных санкций.

Стоит заметить, что с подачи Вашингтона сейчас обсуждается идея ограничения цен на российскую нефть. Называется диапазон в районе 40-60 долларов за баррель. В публичных заявлениях американские чиновники выражают уверенность в перспективности этой инициативы.

Они полагают, что её поддержат не только страны "Большой семёрки". Эта инициатива, по их мнению, выгодна тем же Индии и Китаю. А кроме того, в США считают, что Россия не будет ограничивать поставки нефти в случае введения ограничений на её стоимость.

Впрочем, в европейской и американской прессе выражают сомнения в успехе этого начинания. Во-первых, ранее попыток подобных ограничений не было, тем более в глобальном масштабе.

А во-вторых, есть опасения, что Россия может сократить добычу нефти и тем самым ограничить предложение на мировом рынке. А поскольку компенсировать недостающие объёмы, в таком случае, будет нечем, то и цена на нефть может резко вырасти. Высказывались предположения, что вплоть до 400 долларов за баррель.

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Редактор: Алексей Ткаченко
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