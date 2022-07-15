WSJ: Саудовская Аравия не будет помогать Байдену в противостоянии с Россией

Многие западные наблюдатели сходятся во мнении, что визит президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию не поможет ему решить основную задачу. А именно, уговорить саудитов нарастить поставки нефти.

Например, издание The Wall Street Journal полагает, что Саудовская Аравия и не собирается помогать в этом Соединённым Штатам. По словам эксперта Доннована Маккогена, сейчас королевство стало ближе, чем когда-либо, к России. И Саудовская Аравия не собирается отмежёвываться от Москвы или помогать Вашингтону в добыче нефти.

Президенту России Владимиру Путину удалось укрепить отношения с наследным принцем королевства Мухаммедом бин Салманом. А вот Джо Байден никогда не проводил встреч с наследным принцем. Кроме того, он даже не говорил с ним по телефону.

При этом во время своей предвыборной кампании грозился превратить Саудовскую Аравию в страну-изгоя. А теперь, когда возникли проблемы с ценами на энергоносители, Вашингтону вдруг срочно понадобилась помощь саудитов.

Между тем, издание Politico отмечало, что поездка на Ближний Восток не поможет Байдену добиться снижения цен на бензин в стране, поскольку у Саудовской Аравии недостаточно нефти, чтобы повлиять на рынок.

Стоит заметить, накануне стало известно, что Саудовская Аравия удвоила импорт российского мазута во втором квартале для производства электроэнергии.

"Саудовская Аравия, крупнейший в мире экспортер нефти, во втором квартале более чем в два раза увеличила объем импорта российского мазута, чтобы обеспечить электростанции электроэнергией для удовлетворения спроса на летнее охлаждение и высвобождения собственной нефти для экспорта", — сообщило агентство Reuters.

Саудовская Аравия импортировала 647 тысяч тонн (48 тысяч баррелей в день) мазута из России через российские и эстонские порты в апреле-июне этого года против 320 тысяч тонн за тот же период годом ранее. За весь 2021 год Саудовская Аравия импортировала 1,05 миллиона тонн российского мазута.

Также Саудовская Аравия увеличила импорт российского мазута через ближневосточный нефтяной терминал в Объединенных Арабских Эмиратах в Фуджейре. Сюда поступило 1,17 миллиона тонн российского мазута в этом году против 0,9 миллиона тонн за тот же период прошлого года.