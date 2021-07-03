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Автор Инна Новикова

Растущая мощь экосистем в экономике становится предметом беспокойства

Экономика

В последнее время крупнейшие банки активно развивают свои экосистемы. Но Госбанк пошел против коммерческих банков. Почему? Сбербанк — это уже не финансовая организация, он берет на себя общественные и государственные функции. Нормально ли это? К чему это может привести? И как с этим можно и нужно бороться? На все эти и многие другие вопросы Инны Новиковой ответил директор Института нового общества Василий Колташов.

Растущая мощь экосистем в экономике становится предметом беспокойства

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— Василий, Центробанк намерен ограничить развитие банковских экосистем, хотя это есть в планах по развитию крупнейших участников рынка — Сбербанк, ВТБ, Тинькофф и так далее. Сбербанк уже занимается вообще чуть ли не всеми сферами, причем не только экономики, но и жизни.

Герман Греф рассказывает, какие должны быть учебники, как нужно учиться, выдвигает всякие идеи по развитию общества, всех учит, как надо жить и работать. Но вот регулятор считает, что увлечение банковскими экосистемами опасно для финансовых компаний, такие планы — крайне вредны. Как вы ко всему этому относитесь?

— Опасность — огромная. Даже не сказать, что она — велика, она — просто огромна. Частный финансовый капитал таким образом может подменить собой государство.

— А сейчас это — не так?

— Нет, сейчас — не так, сейчас у нас — еще довольно сильная бюрократия, у нее существует собственная система контроля, принятия управленческих решений, есть и работает судебная система.

А таким образом финансовый капитал постепенно возьмет под свой контроль практически всю жизнь граждан. Дальше он будет их за что-то агитировать, он будет им что-то пропагандировать. Как-то так все будет происходить дальше.

Он будет все про людей знать. Имеет ли право крупный финансовый капитал обладать такой массовой информацией и таким количеством инструментов для манипуляций? — Думаю, что совершенно не имеет.

— Очевидно, это — не та структура, которая должна иметь такие инструменты для манипуляций, и позволять это делать категорически нельзя. Но всегда и везде финансовые круги имели влияние на власть, в том числе на руководителей государств, сейчас — в условиях глобализации и концентрации капитала — тем более. Как быть, что делать?

— Это — действительно вопрос о реальной власти. Это — совсем не вопрос о том, будут у нас комфортные экосистемы или некомфортные. Это — вопрос о том, кто выше — финансовый капитал или государство как система, представляющая общество и его интересы.

В этом смысле банки достигли уже такого уровня, когда в общем-то они не должны оставаться просто частными коммерческими банками. Но они вообще-то зачем нужны.  Государство могло бы эту систему взять под более жесткий контроль.

Это касается, прежде всего, Сбербанка, потому что Сбербанк будет наращивать свое влияние в обществе все равно. Даже если он решит ограничить развитие экосистемы, Сбербанк все равно уже имеет очень много влияния и возможностей.

Поэтому руководство банка должно назначаться напрямую правительством. Если пакет акций, который есть сейчас у правительства, недостаточен, то его можно и обязательно нужно увеличить каким-то образом.

Но очевидно, что Сбербанк должен управляться правительством. Это не должен быть простой коммерческий банк, ведь по факту он действительно занимается общественной деятельностью и даже личными делами большинства граждан.

Куда развиваются банковские экосистемы

А дальше стоит вопрос как раз о развитии экосистемы. Ну, допустим, она будет расширяться и станет совсем обширная, эта экосистема, но в каком статусе она будет? Будет ли она оставаться в статусе игрушки в распоряжении финансового капитала, который привык рассказывать, что государство — неэффективно?

В принципе, наверное, неслучайно наш крупнейший полу-государственный банк не хочет работать в Крыму, зато хочет активно работать в Европейском союзе. И приказать ему сейчас никто не может, ведь это — коммерческий банк, а приказать можно, только если это будет часть государства.

То есть вопрос стоит о том, кто победит — государство или финансовый капитал.

Если финансовый капитал побеждает, то давайте вспомним все ужасные картинки киберпанка о том, что человек — ничто, законов нет, ничего нет, есть только корпорации, и они господствуют. Вот это — как раз либеральная мечта.

Либералы — всегда диктаторы

Когда либералы рассказывают про то, что они — сторонники демократии, это — ложь. А либералы от финансового капитала — это как раз такой наиболее серьезный оплот в виде неолиберальной политики и политиков.

Они хотели бы как раз уничтожить нас, заключив в эту экосистему; измельчить нас, как людей, которые влияют на процессы, принимают решения; сделать так, чтобы мы были в большей мере манипулируемыми и контролируемыми; и в конечном итоге стали клиентелой банка.

Все население страны, по их мнению, должно стать клиентелой коммерческого банка, зависеть от него и таким образом обеспечивать руководству банка выгодные позиции в теневой политической игре.

Мне кажется, что позволять этого ни в коем случае нельзя. Поэтому весь этот процесс обязательно должен быть взят под контроль. Определенная экосистема может и должна, наверное, возникнуть, но чья это должна быть экосистема — вот это главное.

Обширная и серьезная экосистема не должна принадлежать финансистам, она должна быть частью государства.

Есть же у государства наши паспортные данные, это считается нормальным. Есть же у нас государственный реестр, когда государство говорит: так, я отслеживаю, какое имущество, у кого, где, как перемещается, как фиксируются сделки и так далее.

Но почему коммерческий банк должен забирать себе вот эти функции?… Тогда он не должен быть коммерческим, он должен перестать быть коммерческим банком в классическом смысле. Если у него появляются серьезные общественные функции, то и его статус должен серьезно меняться.

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Редактор: Юрий Кондратьев
Темы банк общество экономика экосистема центробанк герман греф василий колташов
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