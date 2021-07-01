Армения и Украина без выбора… и будущего

Вчера, 30 июня, супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена выступила против переизбрания его на второй срок. Хотя сам Зеленский ранее сообщал: что его желание будет совпадать с желанием общества. Сможет ли данный фактор повлиять на его решение, время покажет. Но на данный момент рейтинг президента Украины демонстрирует достаточно широкую народную поддержку. И несмотря на то, что Зеленский ничего не сделал для Украины за два года президенства, ситуация такова, что у Зеленского на сегодня, действительно, нет конкурентов.

Никол Пашинян — крайне непопулярный, но одновременно — непотопляемый. Почему? Подобное на Украине и некоторых других зонах бедствия постсоветского пространства. Что это за парадокс? Почему подавляющее большинство людей абсолютно недовольны властью, но не могут ничего изменить? На все эти и многие другие вопросы Инны Новиковой ответил директор Института нового общества Василий Колташов.

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— Василий, вы сказали, что заявление Зеленского о всеукраинском референдуме по Донбассу — просто новая попытка Зеленского переложить ответственность с себя на народ Украины, а также игра в то, что Киев как бы занимается проблемой, хотя он совершенно не выполняет Минские соглашения.

Кроме того референдум ничего не изменит. Может быть, хоть он продвинет этот вопрос? Ведь потом может Конституционный суд, Верховная Рада или сам президент принять какое-то решение?

— А с Крымом тогда что делать? Ведь Донбасс и Крым идут вместе в одной связке, хотя они и разные по статусу и по характеру. Донбасс — это две независимые республики. Крым — это область, вошедшая в состав России.

Допустим, что по Донбассу вопрос они закроют. А по Крыму еще один референдум будут проводить? Они же считают, что у них конфликт с Россией, что Крым у вас отобрали, его надо вернуть.

— А крымчане, наверно, просто мечтают, спят и видят, как вернуться…

— Да, крымчане будто бы мечтают вернуться, по их мнению. Но это же — совсем не так. И Зеленский опять попадает в ловушку пустых фраз при отсутствии рецептов, которые могли бы Украину вытащить. На самом деле его очень беспокоит перспектива президентских выборов.

Нельзя вернуться обратно

Он понимает, что свою поддержку он израсходовал, избиратели могут проголосовать за кандидата, который пойдет с программой прекратить обострение отношений с Россией и вообще отыграть обратно по всем вопросам в постмайданное время.

Люди хотят отменить эти деструктивные последствия Майдана, которых чем дальше, чем больше. Медведчук может быть таким кандидатом или кто-то иной с украинской патриотической и антимайданной повесткой, а не украино-националистической.

Потому что общество на Украине, как мне видится, уже очень сильно утомлено этой игрой в вышиванки, в украинизацию. Это ведь все — игра. Она, может, приятна и замечательна была бы, если бы сопровождалась экономическим ростом и процветанием.

В этом случае украинский национализм мог бы расширять свою зону поддержку. Но дело в том, что все это соединяется с нищетой, безработицей, ростом тарифов, обесцениванием гривны и вышвыриванием граждан Украины — сначала из своей страны, а теперь из Евросоюза.

— Но многие там до сих пор боятся России. Они верят в российскую угрозу и другие старые страшилки, поэтому в том же духе и продолжаются.

— Да, такое тоже есть. Вот и в Армении, где только что прошли выборы, Пашинян остался у власти. А ведь только что вся Армения стояла на ушах из-за того, что Пашинян проиграл войну, из-за бессмысленной гибели тысяч молодых граждан…

Армянское общество видело абсолютно примитивный идиотский военный план Пашиняна. Когда конфликт начался, Пашинян заявил, что у него есть план:

пункт №1 — завербоваться всем в армянскую армию,

пункт №2 — отправиться на фронт,

пункт №3 — победить.

Он с таким планом нелепейшим, глупейшим, просто смешным, выступил, обратившись к обществу. Такое оскорбление, мне кажется, нельзя было прощать и забывать, потому что это — крайняя некомпетентность в условиях военного конфликта. Должна быть какая-то реальная стратегия представлена обществу.

— Получается, что в Армении с ума посходили, когда выбирали его? Или это — технология выборная? В чем дело?

— Я думаю, что это — результат отъезда большого количества людей. Если бы уехавшие армяне, хотя бы еще миллион человек, находились бы сейчас в Армении, то расклад был бы совершенно другим. Но власти их сознательно выталкивают. То же самое касается и Украины.

— И Молдавии, видимо, тоже.

— И Молдавии, да. Потому что люди голосуют ногами. Проголосовав ногами, покинув зону бедствия под названием того или иного национального постсоветского государства, где у власти либералы-националисты западного пошива, люди оставляют там не самых трезвомыслящих представителей, не самых активных. Поэтому теряется возможность перехода и социального напряжения в социальный взрыв.

Уже после Майдана 2014 года на Украине было много разговоров о том, что должно же что-то измениться, начаться сопротивление, люди всерьез говорили о третьем Майдане, даже американцы пытались подсунуть туда Саакашвили, Евросоюз мешал им. Но выяснилось, что там недостаточно внутренней социальной энергии для того, чтобы отменить последствия государственного переворота 2014 года. И это — трагедия. В Армении — ситуация подобная.

Это — не признак того, что люди довольны Пашиняном. Это — признак того, что они просто не понимают. Они — наивные, недостаточно грамотные. А те, кто был грамотнее, рациональнее и мог бы объяснить им хотя бы на бытовом уровне — на кухне своему родственнику — уже не в Армении, а в России и других странах. И это — уже разные армяне.