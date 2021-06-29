Тёмные времена: экономика США оказалась в непростом положении

Экономику США сильно штормит. ВВП страшно упал, как и доллар. Американцы хотят не рисковать на международной арене в сомнительных авантюрах. Их хотела бы заместить Великобритания, но она способна только на мелкие пакости. Обо всем этом и многом другом Инне Новиковой рассказал директор Института нового общества Василий Колташов.

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— Василий, хотя мы считали, что Джо Байден и демократы в целом — страшные русофобы, недавно вполне себе успешно прошла встреча нашего президента с американским. Конечно, в их интересах сейчас замириться с Россией.

Вы уже упоминали про страшный американский госдолг и дефицит бюджета, им нужно противостоять растущему Китаю и так далее. На самом деле еще продолжается пандемия. Власти США оказали серьезную помощь бизнесу и людям.

— Конечно, были значительные выплаты американским гражданам.

— Какие они были? Насколько они повлияли на сумму долга?

— Там было несколько выплат с разными суммами, начиная с более тысячи долларов. Так что здесь у них действительно были такие расходы бюджета. Но мне кажется, что эти расходы были просто прикрытием основных трат на поддержку, прежде всего финансистов. Потому что финансовый сектор был самым больным.

Параллельные реальности кризиса и ковида

Мы много говорим про пандемию, но на самом деле пандемия существует в какой-то определенной параллельной реальности с экономическими процессами. Хотя, конечно, они пересекаются. Но кризис экономический в 2020 году появился не из-за пандемии.

Пандемия, может быть, где-то обострила ситуацию, а может быть, кризис не позволил применить радикальные эпидемиологические мероприятия. Врачи бы чаще их применяли, но экономика всегда ограничивает.

Рынки рухнули в начале марта 2020 года, американский фондовый рынок тоже падал. Федеральная резервная система несколько раз снижала ключевую ставку, цену кредитов для финансовых коммерческих структур, пока ее практически не обнулила, не свела от нуля до четверти процентов.

Но выяснилось, что это не работает, что у них масса проблем. Пандемия, если что-то и выявила, то — социальный кризис и кризис американской системы здравоохранения. Оказалось, что у них просто нет системы здравоохранения.

Пандемия проявила и обострила и все остальные проблемы. Поэтому у Соединенных Штатов образовалась серьезная основа для того, чтобы играть обратно, затыкивать обратно.

Почему, собственно, Байден и встретился с Путиным. После американской риторики зимы 2021 года, весны 2021 года, тех месяцев, сама эта встреча выглядела очень странно. Риторика была очень жесткая — новые санкции, еще санкции — "додавим уже этих русских".

И тут бах — встреча. И Байден говорит: Россия — одна из великих держав. — Байден, что ты несешь?! Вспомни, что ты говорил еше совсем недавно. Что ты говоришь? Ты же был такой грозный. А что теперь случилось?…

— Он уже забыл просто.

— Байден забыл, что он — грозный Байден. Потому что ему совсем другое напоминает экономика. Он на это ориентируется. И они очень боятся, что система дисбалансируется вновь, что лодка перевернется.

Они понимают, что вода легко может подняться выше борта, а они не справятся. Это — серьезный страх, который делает американское государство уязвимым в условиях уже нового экономического цикла.

Они не могут повысить ключевую ставку и избавиться от долга, который очень велик. Они его списать не могут, потому что это невыгодно финансистам.

Давление долга остается. У них — масса проблем. Подобные проблемы — и у британцев. Но у британцев гораздо меньше пространства для внутреннего маневра. У американцев все-таки есть большой национальный рынок и большая экономика. Но и проблемы — намного крупней.

— И доллар — международная валюта.

— Да, доллар, но как весьма точно сказал первый вице-премьер Андрей Белоусов на Петербургском международном экономическом форуме, мы имеем уже глобальную инфляцию, это — отражение ослабления доллара.

Я недавно писал статью "Посчитать Америку в золоте", где показал, что американский ВВП за 20 лет упал в три раза, если считать в унциях золота.

В 2000–2001 годах не было такого бремени в виде больного финансового сектора. Так что американцы отступили. Британцам теперь в международной игре пока приходится играть самим.

Мелкие гадости Британии

И я бы не сказал, что британцы готовы двигаться дальше мелких провокаций. Они будут последовательно недружелюбными, это будет долговременно. Глава внешней разведки Сергей Нарышкин сделал заявление, что Британия ведет себе как враждебное государство. Это — факт.

Это не значит, что британским инвесторам неинтересна Россия. Это означает, что она им страшно интересна. Но они хотели бы быть хозяевами, а Лондон не может обеспечить им политический излом России.

Навальный ничего не смог, вся прозападная оппозиция развалилась. Вскрываются новые подробности ее финансирования с участием Сороса, других американских структур. В Белоруссии у них тоже не получилось. Эта провокация с кораблем похожа на какую-то мелкую месть.

— В этом случае они поступили как мелкие хулиганы.

— Да.