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Автор Инна Новикова

Запад твердо решил "скинуть Украину с баланса"

Мир

Украина хочет отпустить Донбасс? — Это очередная попытка как бы президента Владимира Зеленского переложить ответственность с себя на народ. А США больше не хотят финансировать антироссийские истерики, потому что знают, что ничего серьезного не будет, все средства просто будут разворованы. Американцы хотели бы получать ресурсы с Украины, а не вкладывать туда в условиях экономического кризиса у себя. Обо всем этом и многом другом Инне Новиковой рассказал директор Института нового общества Василий Колташов.

Запад твердо решил "скинуть Украину с баланса"

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— Василий, вроде бы все давно привыкли к неадекватности киевского режима, но все-таки опять странно выглядели недавние истерики Владимира Зеленского. Договариваются серьезные державы, а где-то Украина бегает, тявкает, возмущается. Опять были крики, что Крым — наш, Донбасс — наш, все будет нормально, все мы вернем и так далее.

Но сразу же после этого последовало странное заявление Зеленского, что нужно провести всеукраинский референдум по вопросу о Донбассе — отпустить его. Возможно ли, что Киев полностью откажется от Донбасса, если за это выскажется народ Украины?

— У Зеленского есть важная черта. Она ярко проявилась в момент переговоров российского президента и президента Соединенных Штатов. Потому что мы ведь очень мало знаем о том, о чем шел разговор. Да, были две пресс-конференции Путина и Байдена.

Но главное о встрече рассказал именно Зеленский. Он рассказал это, конечно, в форме своих истерик, своих противоречивых заявлений. Но по сути он сказал, что американцы сливают Украину. И в этом смысле звонок Байдена, конечно, выглядит дипломатической победой.

Я говорю об этом с иронией — что это за победа, куда ее можно, извините, пришить, прикрепить, к какой папке. Был звонок, не было звонка — какая разница. Он убедился, что постмайданное, бандеровское украинское государство не может рассчитывать на Соединенные Штаты в той мере, как они хотели бы.

Приказа не последовало — средств не дали

Он весной находился в состоянии ожидания приказа из Вашингтона начать военные действия против России в надежде тут же получить огромные ресурсы для этого. И эти ресурсы могли быть тут же расхищены, разворованы.

Американцы это тоже знают, они знают о своих внутренних проблемах и о том, как будут развиваться события, если Зеленский добился бы этого приказа.

Объявили бы о вторжении в Крым, например, а в реальности началась бы Перекопа, но не штурм, а такая вялая как бы осада с какими-нибудь обстрелами.

То это бы означало, что Запад должен в условиях весьма непростых, едва пережив шторм 2020 года, взять на баланс еще и этот конфликт, из которого не следует ничего положительного. Рассчитывать на победу здесь нереально.

Когда Шойгу говорил о четырех тысячах военных учений с российской стороны, это была своего рода демонстрация готовности российских вооруженных сил. Она произвела впечатление на Вашингтон. На Украину — примерно так-сяк.

Наконец, Зеленский, на мой взгляд, учитывает то, что у американцев есть специфический опыт прямых конфликтов или полупрямых конфликтов еще с Советским Союзом. Но США и не хотят его повторять.

США оставляют Украину

Была корейская война — против коммунистической Северной Кореи и коммунистического Китая, где Советский Союз поддерживал Северную Корею, американцы и их союзники под видом ООН — поддерживали Южную Корею.

Самый интересный момент состоял в том, что американские солдаты видели, куда деваются огромные ресурсы, закачиваемые в Южную Корею. Они говорили, что должны быть госпитали, на которые было выделено 20 миллионов долларов, а их нет, деньги разворованы, мы видим жирующих развлекающихся южнокорейских чиновников.

И американцы прекрасно понимают, что если бы Украина начала получать какую-то серьезную поддержу, то это привело бы к беспрецедентному разворовыванию всего, что они получают. Просто беспрецедентному.

Американцы понимают, что такие действия приведут к очень неприятным для них последствиям, в том числе экономическим. — Придется просто все больше ресурсов закачивать в Украину, откуда им хотелось бы ресурсы взять, но придется их туда направлять.

Это — неправильно в их понимании. И это Зеленский, мне кажется, как раз не вполне осознает, он, скорее, руководствуется своими желаниями. Тем не менее, он выдал секрет, что американцы Украину оставляют.

Зе-блеф

А что касается этого замечательного референдума, то это еще одна попытка Зеленского снять с себя ответственность и переложить ее на народ Украины, сказать, что я не могу принять решение, вы решайте, а я не причем.

Давайте проведем референдум, поиграем в эту демократию. Он уже пытался какие-то опросы делать. Реакция общества была такая: отстань, отстань, вопрос не настолько существенный, чтобы вся нация бежала к избирательным урнам, голосовала, ты уж там сам определились, ты ж вроде бы как президент.

И в то же самое время это игра-формат в то, что Киев как бы занимается проблемой, он демонстрирует, что он как будто бы что-то делает, не выполняя, естественно, Минские соглашения. Но даже если бы они провели этот референдум, что бы изменилось? — Большой вопрос.

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Редактор: Юрий Кондратьев
Темы сша украина донбасс василий колташов владимир зеленский
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